Gece üşümesin diye dükkanına davet ettiği arkadaşını sabah ölü buldu

Gece üşümesin diye dükkanına davet ettiği arkadaşını sabah ölü buldu
08.12.2025 13:45
Gece üşümesin diye dükkanına davet ettiği arkadaşını sabah ölü buldu
Kocaeli'nin Körfez ilçesindeki bir sanayi sitesinde, soğuk hava nedeniyle arkadaşı tarafından davet edilen Hakan Varnalı, dükkanında ölü bulundu. Olay polis ve sağlık ekiplerine bildirildi.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde soğukta kalmaması için arkadaşı tarafından sanayi sitesindeki iş yerine davet edilen kişi ölü bulundu. Olay, Yarımca Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dükkanında misafir ettiği arkadaşı Hakan Varnalı'dan (53) haber alamayan Ş.G., sabah saatlerinde iş yerine geldi. Kapının kilitli olması üzerine alet yardımıyla açarak içeri giren Ş.G., arkadaşını hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

SOĞUK HAVA NEDENİYLE DÜKKANDA KALIYORDU

Sağlık personelinin yaptığı kontrolde Varnalı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Varnalı'nın cenazesi, incelemelerin ardından otopsi için Kocaeli Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İş yeri sahibi Ş.G., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Öte yandan, sanayi bölgesine yakın bir noktaya park ettiği otomobilinde konaklayan Varnalı'nın, soğuk hava nedeniyle arkadaşı Ş.G. tarafından iş yerine davet edildiği, cumartesi akşamından bu yana da dükkanda kaldığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

Kocaeli, 3-sayfa, Körfez, Polis, Son Dakika

