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Deprem tatbikatı yapıldı - Son Dakika

Deprem tatbikatı yapıldı

17.08.2021 19:54

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin yıl dönümünde düzenlenen deprem tatbikatı gerçeği aratmadı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin yıl dönümünde düzenlenen deprem tatbikatı gerçeği aratmadı.

Olası Afetlerle Mücadele ve Tahliye Tatbikatı kapsamında Sivil Toplum Şube Müdürlüğü hizmet binasının acil durum eylem planı test edildi.

Tatbikatta, İtfaiye Dairesi Başkanlığı Müdahale Şube Müdürlüğü ekipleri, Sağlık ve Sosyal Hizmet Dairesi Başkanlığı psiko-sosyal destek ve yardım ekipleri, Hasta Nakil Birimi ekipleri, zabıta ekipleri, Antikkapı AŞ ekipleri, İl Sağlık Müdürlüğü UMKE ekipleri, Kocaeli Valiliği 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü ekipleri ve gönüllülerden oluşan 75 kişilik ekip görev aldı.

Senaryo gereği saat 16.30'da merkez üssü Gölcük olan ve 20 saniye süren 6,4 şiddetinde deprem meydana geldi.

Deprem esnasında binada bulunan tüm personel "çök, kapan, tutun" kuralını uygulayarak kendilerine "hayat üçgeni" oluşturdu. Sarsıntının sona ermesiyle birlikte acil durum ekip sorumluları ve güvenlik personeli koridora çıkarak tüm personeli acil durum toplanma bölgesine yönlendirdi. Personel 40 saniye içerisinde binadan tahliye edildi.

Binanın boşaltılmasının ardından Sivil Toplum Merkezi Şube Müdürü Alper Yalınalp tarafından acil toplanma bölgesinde, Acil Durum Yönetimi Merkezi Başkanlığı oluşturuldu. Toplanma bölgesinde yapılan sayımda 3 personelin dışarıya çıkamadığı belirlendi ve 112 Acil Servisten destek istendi. Çağrının ardında Kocaeli İtfaiyesi, UMKE, ambulans, zabıta ve acil yardım tırları sevk edildi.

Kısa sürede tatbikat bölgesine ulaşan ekipler hemen müdahale çalışmalarına başladı. Zabıta ekipleri bina etrafında güvenlik önlemi alırken, Kocaeli İtfaiyesine bağlı bir ekip olası bir kazanın önüne geçmek için binanın elektrik, su ve doğal gaz vanalarını kapattı, deprem sonrası bina içerisinde çıkan yangına müdahale etti. Bu sırada, ikinci katta bulunan bir personelin dumandan etkilendiği, bir çalışanın kısmi enkazın altında kaldığı, başka bir personelin de zemin katta şok geçirdiği belirlendi.

Çıkan yangında dumandan etkilenen afetzede itfaiye ekipleri tarafından merdivenle alınarak yere indirilerek UMKE ekiplerine teslim edildi. Kısa sürede enkazdan çıkarılan depremzede personele de ilk müdahalesi sağlık görevlilerince yapıldı. Ayrıca, psikolojik destek ekibi deprem sonrası binadan çıkan personele, güvenli alanda kurulan çadırlarda psikolojik destek verdi.

Tatbikatı, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Kocaeli İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan ve İl Afet ve Acil Durum Müdürü Mehmet Emin Koçan izledi.

Mobil Afet Tırları tanıtıldı

Tatbikatın ardından Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Antikkapı AŞ'nin bünyesinde oluşturulan, aşevi, ekmek fırını ve barınma merkezi olarak hizmet veren Mobil Afet Tırlarının tanıtımı yapıldı.

Yemek aracında 2 ton temiz su tankı, 1 ton atık su tankı, dışarıda bağımsız olarak 5 gün çalışabilecek jeneratör bulunuyor. Araç afet durumunda 2 saate 4 bin kişilik çorba ve 1500 kişilik 3 çeşit yemek üretebiliyor. Araç dışarıdan elektrik bağlantısı yapıldığında ise sınırsız çalışabiliyor. Aracın çalışma alanı otomatik olarak genişleme özelliğine sahip. Arka dorsesinde ise gıda maddeleri için depolama alanı, soğuk hava deposu ve personel için 5 yatak bulunuyor.

Mobil ekmek aracı ise 2 saatte 4 bin küçük yuvarlak ekmek üretimi yapabiliyor. Hareket halinde bile ekmek üretebilen araçta, 2 ton temiz su tankı, 1 ton atık su tankı bulunuyor.

Üzerindeki jeneratörler sayesinden elektrik şebekesinden bağımsız olarak 5 gün çalışabilecek araçta ayrıca hamur karma makinesi, kes tart, nemlendirme ve pişirme üniteleri yer alıyor.

"Bu ve buna benzer çalışmalarımız devam edecek"

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, tatbikatın ardından yaptığı konuşmada, tatbikat kapsamında olası bir deprem anında yaşanabilecek senaryoların ortaya konulduğunu belirterek, bu tür hazırlıkların afet anında organize olma ve eksikleri görme açısından önemine değindi.

Asrın felaketini yaşayan Kocaeli'nin yaralarını sardıktan sonra tüm afet bölgelerine yardım elini uzattığını hatırlatan Büyükakın, İzmir depreminde ekiplerin anında Kocaeli'den hareket ettiğini ve burada edindikleri saha tecrübelerinin ardından mobil afet tırlarının dizaynını gerçekleştirdiklerini söyledi.

Büyükakın, geçen günlerde A Takımı araçlarının da aynı zamanda mobil müdahale aracı olduğunu dile getirerek, bu araçların üzerindeki ekipmanlarla birlikte afet bölgelerinde mobilize olma imkanları olduğunu kaydetti.

Çoklu fonksiyona sahip bir organizasyon kabiliyeti geliştirmenin çabası içerisinde olduklarını vurgulayan Büyükakın, "Bu ve buna benzer çalışmalarımız devam edecek. İtfaiye teşkilatımızı personel olarak güçlendirmek için geçtiğimiz günlerde 40 personeli gönüllü itfaiyeciler arasından seçip kadromuza dahil ettik. Yeni araçların alınmasıyla ilgili süreçleri başlattık. Acil müdahale ekipmanlarıyla ilgili yeterli ekip ve ekipmanı, kazada müdahale edilecek tüm cihazları ekipmanlarımızın arasına ekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Büyükakın, afetlere hazırlık konusunda Kocaeli'nin Türkiye'ye örnek şehirlerden olacağını vurgulayarak, afetlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diledi.

Deprem tatbikatı yapıldı
Deprem tatbikatı yapıldı
Deprem tatbikatı yapıldı
Deprem tatbikatı yapıldı
Deprem tatbikatı yapıldı

Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli, Deprem, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Deprem tatbikatı yapıldı - Son Dakika


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