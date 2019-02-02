Kocaeli'nde 2018 Yılında İş Kazalarında 81 İşçi Öldü

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Lisede Çalışan Kadın Hizmetli, Kendisini Taciz Eden Eniştesine Kurşun Yağdırdı

ABD Mahkemesi, Esad Rejimine 302 Milyon Dolar Ceza Kesti

Yatak Odasında Kocasını Öldüren Kadından Kan Donduran İfade: Benden Sapıkça İsteklerde Bulundu

Erdoğan "Bu Bir İşgal" Deyip Talimat Vermişti, 91 Bin Kişinin Seçmen Kaydı Donduruldu