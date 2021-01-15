Kocaeli Valisi Yavuz 16 Ocak Basın Onur Günü mesajı yayımladı - Son Dakika

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, 16 Ocak Basın Onur Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yavuz, mesajında cumhuriyetin kuruluşuna gidilen yolda birçok mücadele verildiğini vurgulayarak, "19 Mayıs 1919'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının Samsun'a çıkışıyla başlayan mücadele, Amasya Genelgesiyle Erzurum ve Sivas Kongreleriyle devam etmiş, Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışıyla süreç ilerlemiş ve Anadolu'nun her bölgesinde kurtuluş mücadelesi Aziz milletimizle birlikte verilerek, cumhuriyetin kuruluşuna gidilen noktalar adım adım mesafe alınarak sürdürülmüştür." ifadelerini kullandı.

Vali Yavuz, Kocaeli'deki basın toplantısın da tarihteki yerini aldığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bu anlamlı günde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu tarihi toplantıya katılan Dr. Adnan Adıvar'ı, Velit Ebuzziya'yı, Ahmet Emin Yalman'ı, Falih Rıfkı Atay'ı, Suphi Nuri İleri'yi, Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nu, İsmail Müştak Mayakom'u, Halide Edip Adıvar'ı, Hilal-i Ahmer Başkanı Hamit Bey ile İleri gazetesinin İzmit muhabiri Hakkı Kılıçoğlu'nu bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Cumhuriyetin kurulma fikrini basınla paylaşan Gazi Mustafa Kemal Atatürk buradan hareketle cumhuriyetin kurulacağını topluma farklı şekillerde anlatma ihtiyacı duymuştur. Cumhuriyetimizin kuruluşuna gidilen yolda İzmit önemli bir yer oluşturmuştur. Bu yönüyle Kocaeli basını da bunu bir onur günü kabul etmiş ve 16 Ocak tarihini 1986 yılından beri 'Basın Onur Günü' olarak kutlamaya başlamıştır. Ülke yönetimi ile milletimiz arasında çok önemli bir köprü vazifesi gören basınımız, dün olduğu gibi bu günde demokrasi ve cumhuriyetin korunmasında önemli bir yere sahiptir. Türk basını, tarihin her döneminde milletin gözü, kulağı, sesi olma ve kamuoyunun haber alma hakkına katkıda bulunma görevini ilkeli, tarafsız ve gazetecilik anlayışı içerisinde başarı ile yerine getirmiştir."