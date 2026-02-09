Kocaelispor 3 Puanla Döndü - Son Dakika
Kocaelispor 3 Puanla Döndü

Kocaelispor 3 Puanla Döndü
09.02.2026 22:09
Başkan Durul, Kayserispor galibiyetinin ardından Avrupa hedeflerini vurguladı.

KOCAELİSPOR Başkanı Recep Durul, "Son dakikalar heyecanı yüksek ve gerilimli oldu. Ama sonuçta 3 puanı aldık, mutluyuz. Ligin ikinci yarısı hep böyle geçecek. Ligin ilk yarısı uyumlama süreci oluyor. İkinci yarısı ise kora kor mücadeleler oluyor. Dolayısıyla bu da zor bir maçtı" dedi.

Kocaeli spor, Süper Lig'in 21'inci haftasında deplasmanda Zecorner Kayserispor'u 2-1'lik skorla mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Kocaelispor Başkanı Recep Durul, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Recep Durul, "Sahada çok iyi bir mücadele vardı. Adil bir yönetim vardı. Futbolcularımız zorluklar için çaba gösteriyorlar. Şu an 8'inci duruma düştük. Bugün aksi bir sonuç olsa bizim için de sıkıntı olacaktı. Kayserispor için de umut verici bir galibiyet olacaktı. Onlar da iyi oynadılar, mücadele ettiler. Gerçekten kaliteli bir takım. Ama olmadı. Biz biraz daha direnç gösterdik. Zaten futbolda gol atmak kadar savunma yapmak da çok önemli. Son dakikalar heyecanı yüksek ve gerilimli oldu. Ama sonuçta 3 puanı aldık, mutluyuz. Ligin ikinci yarısında hep böyle geçecek. Ligin ilk yarısı uyumlama süreci oluyor. İkinci yarısı kora kor mücadeleler oluyor. Dolayısıyla bu da zor bir maçtı. Önümüzdeki hafta Gaziantep maçımız var. İnşallah taraftarımızın önünde 3 puanı alacağız. Orada bizi yenmişlerdi. İnşallah sahamızdaki maçı biz kazanacağız ve çıkışımızı sürdüreceğiz. Kocaelispor'da her şey iyi gidiyor. İstediğimiz sonuçları alacağız. İyi bir takımız. Hocamız iyi, takımımız iyi, taraftarımız iyi. Bence Türkiye'nin en uyumlu, en güçlü camiasıyız. Camiamıza, taraftarımıza hayırlı olsun. Buradan mutlu dönüyoruz. Kayserispor'a da başarılar diliyorum. Onlar da bizim gibi Anadolu'nun güçlü takımlarından bir tanesi. Ama bazen böyle sonuçlar olabiliyor" diye konuştu.

'BİZ NEDEN AVRUPA'YA GİTMEYELİM?'

Başkan Durul, konuşmasının devamında gelen soru üzerine, "Geri kalan bütün puanlara talibiz. Böyle mücadele ettiğimiz sürece önümüzde hedef duruyor. Biz Kocaelispor'a neden Avrupa hedefini uygun görmeyelim? Yani böyle bir anlayış mı var? Neden diğer takımlara uygun görülüyor da Kocaelispor'a uygun görülmüyor? Biz bir hedef koyuyoruz. Bu futbolla, bu anlayışla, bu taraftarla, bu camiayla, bu bütünlükle biz neden Avrupa'ya gitmeyelim? Hakkımız yendi. Bunlardan niye bahsetmiyoruz? Bizim 18 puanımız gitti. 18 puanımız gitmeseydi biz bugün neredeydik? Bunları konuşalım. Bunlar elimizden alındı. Bunları yok sayarak Avrupa'ya gidecek miyiz sorusu bence hakkaniyetli bir soru değil. Biz önce hakkımızı gasp edenleri sorgulayalım. Bana göre bu takım Avrupa'ya gitmiş bir takım. Elimizden puanlar alınmamış olsaydı biz rahat rahat yürüyerek Avrupa'ya gidecektik. Ama hala önümüzde 39 puan var. Onu Allah nasip ederse gerçekleştiririz. Nasip etmezse de canımız sağ olsun. Bütün spor kamuoyunun gönlüne girdik. Taraflı tarafsız herkesin takdirini kazandık" yanıtını verdi.

"ANADOLU TAKIMLARI DOĞRANIYOR"

Kocaelispor Başkanı Recep Durul, sözlerini şöyle noktaladı:

"Kocaelispor efsanesi geri döndü. Lige renk geldi. Lig 2-3 takımın ekseninde dönüyor. Herkes görüyor. Anadolu takımları doğranıyor. Doğru mu? Doğranıyor. Bu yüzden böyle bakalım. Sizden de ricam artık böyle bakın. Kocaelispor'un haklarını koruyalım. Kocaelispor'un hakları yenilmişken Avrupa'ya gider mi, gidemez mi tartışmayalım. Çünkü biz onu çoktan hak ettik. Bu yüzden bugüne bakalım. Dünü de yarını da bırakalım. Bugünün tadını çıkartalım. Bugün 3 puan aldık. Taraftarımız mutlu, şehrimiz mutlu. Hayırlı olsun."

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Kayserispor, Futbol, Spor, Son Dakika

