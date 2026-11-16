Muz tarlasına gizlenmiş patlayıcılar: Kolombiya'da 350 aile tehlikede - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Muz tarlasına gizlenmiş patlayıcılar: Kolombiya'da 350 aile tehlikede

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Muz tarlasına gizlenmiş patlayıcılar: Kolombiya\'da 350 aile tehlikede
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap
Haberin Videosunu İzleyin
Muz tarlasına gizlenmiş patlayıcılar: Kolombiya\'da 350 aile tehlikede
Haber Videosu

Kolombiya'nın Cauca bölgesindeki Micay Kanyonu'nda yapılan hava gözetiminde, muz ekili alanlara gizlenmiş silindir tipi patlayıcılar ve şarapnel yüklü dronlar belirlendi. Ordu, mühimmatı FARC'tan ayrılan Carlos Patiño yapılanmasının yerleştirdiğini, yaklaşık 350 ailenin tehlike altında olduğunu bildirdi. Üç fırlatma rampası imha edildi.

Kolombiya'nın güneybatısındaki Cauca bölgesinde yürütülen askeri istihbarat çalışmaları, silahlı grupların çiftçilere ait arazileri patlayıcı saklamak için kullandığını ortaya çıkardı. Micay Kanyonu'nda, özellikle El Tambo kırsalında gerçekleştirilen hava gözetiminde, muz ekili alanların arasına gizlenmiş silindir tipi bombalar belirlendi.

Kolombiya ordusuna göre patlayıcılar, 2016 yılında hükümetle imzalanan barış anlaşmasına katılmayarak silahlı faaliyetlerini sürdüren FARC ayrılıkçılarının Carlos Patiño adlı yapılanması tarafından yerleştirildi.

ŞARAPNEL YÜKLÜ DRONLAR DA BULUNDU

Askeri incelemelerde yalnızca tarlalara saklanmış bombalar değil, saldırılarda kullanılmak üzere düzenlenmiş insansız hava araçları da tespit edildi. Şarapnel parçalarıyla donatılmış dronların yanı sıra patlayıcıları uzak mesafelere göndermek amacıyla hazırlanan fırlatma rampaları bulundu.

Yetkililer, silahlı grubun çiftçilere ait arazileri mühimmat saklama alanına dönüştürerek hem güvenlik güçlerini hem de bölgede yaşayan sivilleri tehlikeye attığını bildirdi.

ÜÇ FIRLATMA RAMPASI İMHA EDİLDİ

Kolombiya ordusunun 3. Tümenine bağlı birlikler, istihbarat çalışmaları sonucunda belirlenen noktalardan birine operasyon düzenledi. Askerler, Pan-Amerikan kara yoluna yönelik saldırıda kullanılacağı değerlendirilen üç patlayıcı fırlatma rampasını imha etti.

Askeri yetkililer, planlanan saldırının hedefinde kara yolunda görev yapan güvenlik güçleri ile güzergahı kullanan sivillerin bulunabileceğini açıkladı.

350 AİLENİN HAYATI TEHLİKEDE

Ordunun açıklamasına göre yaklaşık 350 aile, silahlı grupların mühimmat sakladığı bölgelerde yaşıyor veya bu arazilerden geçiyor. Çiftçilerin geçimlerini sağlamak için kullandıkları tarlalarda patlayıcı bulunması, günlük yaşamı da tehdit ediyor.

Yetkililer, patlayıcıların kazara infilak etmesi veya bölgede çatışma çıkması halinde sivillerin zarar görebileceği uyarısında bulundu. Askeri birlikler, gizlenen diğer patlayıcıları bulmak ve etkisiz hale getirmek amacıyla operasyonlarını sürdürüyor.

AYNI BÖLGEDE DRONLU SALDIRILAR SÜRÜYOR

Cauca'da silahlı grupların dronlarla düzenlediği saldırılar son günlerde de devam etti. 11 Kasım'da Pan-Amerikan kara yolu üzerindeki Mondomo gişelerine patlayıcı taşıyan dronlarla saldırı düzenlendi.

15 Kasım'da ise askerler, Cachimbal bölgesinde kara yoluna yerleştirilmiş bir patlayıcıyı kontrollü şekilde imha etti. Yetkililere göre söz konusu yoldan saatte yaklaşık 300 kişi geçiyor.

Kolombiya ordusu, sivillerin güvenliğini sağlamak ve yeni saldırıları önlemek için bölgedeki askeri varlığını sürdürüyor.

KolombiyaTarımTuzakDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Belçika, İtalya’ya gol oldu yağdı Belçika, İtalya'ya gol oldu yağdı
Fransa’ya 2-1 kaybeden milli takımda Sergen Yalçın’dan büyük söz Fransa'ya 2-1 kaybeden milli takımda Sergen Yalçın'dan büyük söz
Zidane’dan Türkiye itirafı Arda Güler’e ayrı parantez açtı Zidane'dan Türkiye itirafı! Arda Güler'e ayrı parantez açtı
Nebahat Çehre’den Haluk Bilginer’e yanıt Aynı ifadeyi üç kez tekrarladı Nebahat Çehre'den Haluk Bilginer'e yanıt! Aynı ifadeyi üç kez tekrarladı
TikTok’ta 5 dakikada 500 bin TL kazandı Proje için taktığı başörtüsünü çıkardı TikTok'ta 5 dakikada 500 bin TL kazandı! Proje için taktığı başörtüsünü çıkardı
Kuryeye ahlaksız teklif Kurgu diyen de var, ateş püsküren de Kuryeye ahlaksız teklif! Kurgu diyen de var, ateş püsküren de
Emeklinin beklediği zamda sürpriz 15 bin liralık plan rafa kalktı Emeklinin beklediği zamda sürpriz! 15 bin liralık plan rafa kalktı
Meteoroloji ve AKOM peş peşe uyardı Sağanak, kar ve fırtına kapıda Meteoroloji ve AKOM peş peşe uyardı! Sağanak, kar ve fırtına kapıda
Özgür Özel’in A Takımı belli oldu En yakınındaki isimleri listeye almadı Özgür Özel'in A Takımı belli oldu! En yakınındaki isimleri listeye almadı
Millilerimiz “0“ çekti ama umutlar bitmedi Kaderimiz bu akşam belli olacak Millilerimiz "0" çekti ama umutlar bitmedi! Kaderimiz bu akşam belli olacak
Bir dönem herkes onu konuşuyordu Bakın Filozof Atakan şimdi ne yapıyor Bir dönem herkes onu konuşuyordu! Bakın Filozof Atakan şimdi ne yapıyor
Genç doktor Pelin Pınar’ın şüpheli ölümünde babadan sarsıcı sözler Genç doktor Pelin Pınar'ın şüpheli ölümünde babadan sarsıcı sözler
Kadir İnanır’ın mirası tartışılırken Orhan Gencebay da kararını açıkladı Kadir İnanır'ın mirası tartışılırken Orhan Gencebay da kararını açıkladı
10:46
Fatih Terim’in 83 bin liralık hesabı olay olmuştu Ünlü şef gerçeği açıkladı
Fatih Terim'in 83 bin liralık hesabı olay olmuştu! Ünlü şef gerçeği açıkladı
10:21
Sarıgül, taciz ettiği öne sürülen genç kızı arayıp ağlamış: Neden böyle olduk
Sarıgül, taciz ettiği öne sürülen genç kızı arayıp ağlamış: Neden böyle olduk
10:17
2-1 yenildik ama herkes onu konuşuyor: Olmasaydı fark yerdik
2-1 yenildik ama herkes onu konuşuyor: Olmasaydı fark yerdik
10:12
Cem Uzan’ın kızı Paris Uzan, Instagram profiline “Bizans pilici“ yazdı
Cem Uzan'ın kızı Paris Uzan, Instagram profiline "Bizans pilici" yazdı
10:06
Büşra Özdemir, AK Parti’ye geçişin ilk adımını attı
Büşra Özdemir, AK Parti'ye geçişin ilk adımını attı
09:56
Fransa-Türkiye maçı için televizyon başına geçen taraftarlar deliye döndü
Fransa-Türkiye maçı için televizyon başına geçen taraftarlar deliye döndü
09:40
ABD’de kaos bitmiyor Havalimanlarının son hali korkunç
ABD'de kaos bitmiyor! Havalimanlarının son hali korkunç
09:38
Kadir İnanır’ın mirası tartışılırken Orhan Gencebay da kararını açıkladı
Kadir İnanır'ın mirası tartışılırken Orhan Gencebay da kararını açıkladı
09:17
Millilerimiz “0“ çekti ama umutlar bitmedi Kaderimiz bu akşam belli olacak
Millilerimiz "0" çekti ama umutlar bitmedi! Kaderimiz bu akşam belli olacak
08:58
Özgür Özel’in A Takımı belli oldu En yakınındaki isimleri listeye almadı
Özgür Özel'in A Takımı belli oldu! En yakınındaki isimleri listeye almadı
08:41
Emeklinin beklediği zamda sürpriz 15 bin liralık plan rafa kalktı
Emeklinin beklediği zamda sürpriz! 15 bin liralık plan rafa kalktı
08:34
Kuryeye ahlaksız teklif Kurgu diyen de var, ateş püsküren de
Kuryeye ahlaksız teklif! Kurgu diyen de var, ateş püsküren de
08:05
Brent 95,37 dolara indi: IEA yıl sonu için arz fazlası bekliyor
Brent 95,37 dolara indi: IEA yıl sonu için arz fazlası bekliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2026 10:56:19. #7.13#
SON DAKİKA: Muz tarlasına gizlenmiş patlayıcılar: Kolombiya'da 350 aile tehlikede - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android