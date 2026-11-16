Muz tarlasına gizlenmiş patlayıcılar: Kolombiya\'da 350 aile tehlikede

Kolombiya'nın güneybatısındaki Cauca bölgesinde yürütülen askeri istihbarat çalışmaları, silahlı grupların çiftçilere ait arazileri patlayıcı saklamak için kullandığını ortaya çıkardı. Micay Kanyonu'nda, özellikle El Tambo kırsalında gerçekleştirilen hava gözetiminde, muz ekili alanların arasına gizlenmiş silindir tipi bombalar belirlendi.

Kolombiya ordusuna göre patlayıcılar, 2016 yılında hükümetle imzalanan barış anlaşmasına katılmayarak silahlı faaliyetlerini sürdüren FARC ayrılıkçılarının Carlos Patiño adlı yapılanması tarafından yerleştirildi.

ŞARAPNEL YÜKLÜ DRONLAR DA BULUNDU

Askeri incelemelerde yalnızca tarlalara saklanmış bombalar değil, saldırılarda kullanılmak üzere düzenlenmiş insansız hava araçları da tespit edildi. Şarapnel parçalarıyla donatılmış dronların yanı sıra patlayıcıları uzak mesafelere göndermek amacıyla hazırlanan fırlatma rampaları bulundu.

Yetkililer, silahlı grubun çiftçilere ait arazileri mühimmat saklama alanına dönüştürerek hem güvenlik güçlerini hem de bölgede yaşayan sivilleri tehlikeye attığını bildirdi.

ÜÇ FIRLATMA RAMPASI İMHA EDİLDİ

Kolombiya ordusunun 3. Tümenine bağlı birlikler, istihbarat çalışmaları sonucunda belirlenen noktalardan birine operasyon düzenledi. Askerler, Pan-Amerikan kara yoluna yönelik saldırıda kullanılacağı değerlendirilen üç patlayıcı fırlatma rampasını imha etti.

Askeri yetkililer, planlanan saldırının hedefinde kara yolunda görev yapan güvenlik güçleri ile güzergahı kullanan sivillerin bulunabileceğini açıkladı.

350 AİLENİN HAYATI TEHLİKEDE

Ordunun açıklamasına göre yaklaşık 350 aile, silahlı grupların mühimmat sakladığı bölgelerde yaşıyor veya bu arazilerden geçiyor. Çiftçilerin geçimlerini sağlamak için kullandıkları tarlalarda patlayıcı bulunması, günlük yaşamı da tehdit ediyor.

Yetkililer, patlayıcıların kazara infilak etmesi veya bölgede çatışma çıkması halinde sivillerin zarar görebileceği uyarısında bulundu. Askeri birlikler, gizlenen diğer patlayıcıları bulmak ve etkisiz hale getirmek amacıyla operasyonlarını sürdürüyor.

AYNI BÖLGEDE DRONLU SALDIRILAR SÜRÜYOR

Cauca'da silahlı grupların dronlarla düzenlediği saldırılar son günlerde de devam etti. 11 Kasım'da Pan-Amerikan kara yolu üzerindeki Mondomo gişelerine patlayıcı taşıyan dronlarla saldırı düzenlendi.

15 Kasım'da ise askerler, Cachimbal bölgesinde kara yoluna yerleştirilmiş bir patlayıcıyı kontrollü şekilde imha etti. Yetkililere göre söz konusu yoldan saatte yaklaşık 300 kişi geçiyor.

Kolombiya ordusu, sivillerin güvenliğini sağlamak ve yeni saldırıları önlemek için bölgedeki askeri varlığını sürdürüyor.