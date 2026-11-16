İYİ Parti'de Muşspor depremi! İl teşkilatı topluca istifa etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

İYİ Parti'de Muşspor depremi! İl teşkilatı topluca istifa etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İYİ Parti\'de Muşspor depremi! İl teşkilatı topluca istifa etti
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
3 yorum

İYİ Parti Muş İl Başkanı Mehmet Özmen öncülüğünde il yönetimi, merkez ilçe, kadın ve gençlik kolları, görevlerinden ve parti üyeliklerinden toplu olarak istifa etti. Özmen, 8 Mart 2026'da Muş’ta oynanan Muşspor-Bursaspor maçının ardından İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu’nun yaptığı açıklamalar nedeniyle genel merkezden beklenen özrün gelmemesini istifa gerekçeleri arasında gösterdi.

İYİ Parti’nin Muş teşkilatı, düzenlediği basın toplantısında topluca istifa ettiğini duyurdu. Teşkilat, bir futbol maçının ardından başlayan tartışmada genel merkezden destek görmediğini savundu.

İYİ Parti'de Muşspor depremi! İl teşkilatı topluca istifa etti

“MUŞLUNUN ONURUNA YAPILANI UNUTMADIK”

Merkez ilçe, kadın ve gençlik kolları üyelerinin katıldığı basın toplantısında konuşan İl Başkanı Mehmet Özmen, kararlarını şu sözlerle özetledi:

“Biz o gün zihnen istifa etmiştik. Muşlunun onuruna yapılanı unutmadık, sessiz kalmadık!”

Özmen, yaklaşık 1 yıldır genel merkezden beklenen özrün gelmediğini ve Muş’un hassasiyetlerine yönelik bir açıklama yapılmadığını öne sürdü. Teşkilat çalışmalarını, genel merkezden bir yanıt bekledikleri için sürdürdüklerini de anlattı.

İYİ Parti'de Muşspor depremi! İl teşkilatı topluca istifa etti

MAÇTA TRİBÜN OLAYLARI YAŞANMIŞTI

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’un 27. haftasında 8 Mart 2026'da Muş’ta oynanan karşılaşmayı Bursaspor 1-0 kazanmıştı. Maç sırasında tribünlerden atılan taş ve yabancı maddeler nedeniyle bazı Bursaspor taraftarlarının yaralandığı bildirilmişti.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), yaşanan saha olayları nedeniyle Muşspor’a 2 maç seyircisiz oynama cezası vermişti. Bursaspor ise deplasmanda 1 maç seyircisiz oynama cezası ve para cezası almıştı.

İYİ Parti'de Muşspor depremi! İl teşkilatı topluca istifa etti

TÜRKOĞLU’NUN SÖZLERİ TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Maçın ardından açıklama yapan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, yaşananların kabul edilemez olduğunu söylemişti. Türkoğlu, “Nedir bu Bursaspor düşmanlığınız? Bir taraftarın vatanını, milletini, bayrağını, şehrini sevmesi suç mudur?” ifadelerini kullanmıştı. Türkoğlu, olaylarda ihmali bulunanlar hakkında işlem yapılması için İçişleri Bakanlığı başta olmak üzere yetkili kurumlara çağrıda bulunmuştu.

Türkoğlu’nun bu açıklamaları Muş kamuoyunda tepkiyle karşılanmıştı.

İYİ Parti'de Muşspor depremi! İl teşkilatı topluca istifa etti

"GENEL BAŞKAN TAKİP EDECEĞİNİ SÖYLEDİ"

Muş teşkilatının aktardığına göre, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, kendisine konuyu ileten bir partiliye meseleden haberi olmadığını ve konuyu takip edeceğini söyledi. Teşkilat, bu görüşmenin ardından özür ya da somut bir adım atılmadığını ileri sürdü.

İYİ Parti'de Muşspor depremi! İl teşkilatı topluca istifa etti

İstifalar gerçekleşmeden önce Genel Başkan Dervişoğlu’nun kararıyla Muş il başkanlığına Derih Çetin’in atandığı öğrenildi.

DENGE PARTİSİ’NDEN DE TEPKİ

Denge Partisi Genel Başkanı Gökhan Evren de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, aradan geçen zamana rağmen Muş kamuoyundan özür dilenmemesini eleştirdi. Evren, “Bir özür dilemek bu kadar mı zordu?” sorusunu yöneltti.

Selçuk TürkoğluCem KarakeçiliMilletvekiliBursasporİYİ PartiGençlikBursaMuşSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    Yorumlar (3)

  • Ahmed Yıldız Ahmed Yıldız:
    sizlerin böyle ırkçı bir partiye katılmanız baştan şerefsizliktir, Bursaspor'a gelince adeta provokatörlük kokan ülkenin en adi takımıdır 0 1
  • Deniz Kisa Deniz Kisa:
    Bursa bir gøc sehrimizdir Halkin yuzde 80 90 balkanlardan gelmislerdir 0 0 Yanıtla
  • Remzi YILMAZ Remzi YILMAZ:
    gelin hep beraber ekmek partisini kurun memleket kurtulsun 0 0
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Belçika, İtalya’ya gol oldu yağdı Belçika, İtalya'ya gol oldu yağdı
Fransa’ya 2-1 kaybeden milli takımda Sergen Yalçın’dan büyük söz Fransa'ya 2-1 kaybeden milli takımda Sergen Yalçın'dan büyük söz
Zidane’dan Türkiye itirafı Arda Güler’e ayrı parantez açtı Zidane'dan Türkiye itirafı! Arda Güler'e ayrı parantez açtı
TikTok’ta 5 dakikada 500 bin TL kazandı Proje için taktığı başörtüsünü çıkardı TikTok'ta 5 dakikada 500 bin TL kazandı! Proje için taktığı başörtüsünü çıkardı
Kuryeye ahlaksız teklif Kurgu diyen de var, ateş püsküren de Kuryeye ahlaksız teklif! Kurgu diyen de var, ateş püsküren de
Emeklinin beklediği zamda sürpriz 15 bin liralık plan rafa kalktı Emeklinin beklediği zamda sürpriz! 15 bin liralık plan rafa kalktı
Meteoroloji ve AKOM peş peşe uyardı Sağanak, kar ve fırtına kapıda Meteoroloji ve AKOM peş peşe uyardı! Sağanak, kar ve fırtına kapıda
Özgür Özel’in A Takımı belli oldu En yakınındaki isimleri listeye almadı Özgür Özel'in A Takımı belli oldu! En yakınındaki isimleri listeye almadı
Millilerimiz “0“ çekti ama umutlar bitmedi Kaderimiz bu akşam belli olacak Millilerimiz "0" çekti ama umutlar bitmedi! Kaderimiz bu akşam belli olacak
Bir dönem herkes onu konuşuyordu Bakın Filozof Atakan şimdi ne yapıyor Bir dönem herkes onu konuşuyordu! Bakın Filozof Atakan şimdi ne yapıyor
Genç doktor Pelin Pınar’ın şüpheli ölümünde babadan sarsıcı sözler Genç doktor Pelin Pınar'ın şüpheli ölümünde babadan sarsıcı sözler
Kadir İnanır’ın mirası tartışılırken Orhan Gencebay da kararını açıkladı Kadir İnanır'ın mirası tartışılırken Orhan Gencebay da kararını açıkladı
ABD’de kaos bitmiyor Havalimanlarının son hali korkunç ABD'de kaos bitmiyor! Havalimanlarının son hali korkunç
10:46
Fatih Terim’in 83 bin liralık hesabı olay olmuştu Ünlü şef gerçeği açıkladı
Fatih Terim'in 83 bin liralık hesabı olay olmuştu! Ünlü şef gerçeği açıkladı
10:21
Sarıgül, taciz ettiği öne sürülen genç kızı arayıp ağlamış: Neden böyle olduk
Sarıgül, taciz ettiği öne sürülen genç kızı arayıp ağlamış: Neden böyle olduk
10:17
2-1 yenildik ama herkes onu konuşuyor: Olmasaydı fark yerdik
2-1 yenildik ama herkes onu konuşuyor: Olmasaydı fark yerdik
10:06
Büşra Özdemir, AK Parti’ye geçişin ilk adımını attı
Büşra Özdemir, AK Parti'ye geçişin ilk adımını attı
09:56
Fransa-Türkiye maçı için televizyon başına geçen taraftarlar deliye döndü
Fransa-Türkiye maçı için televizyon başına geçen taraftarlar deliye döndü
09:40
ABD’de kaos bitmiyor Havalimanlarının son hali korkunç
ABD'de kaos bitmiyor! Havalimanlarının son hali korkunç
09:38
Kadir İnanır’ın mirası tartışılırken Orhan Gencebay da kararını açıkladı
Kadir İnanır'ın mirası tartışılırken Orhan Gencebay da kararını açıkladı
09:17
Millilerimiz “0“ çekti ama umutlar bitmedi Kaderimiz bu akşam belli olacak
Millilerimiz "0" çekti ama umutlar bitmedi! Kaderimiz bu akşam belli olacak
08:59
Yedek telefonlar için son gün 31 Aralık: IMEI kaydı kapatılabilir
Yedek telefonlar için son gün 31 Aralık: IMEI kaydı kapatılabilir
08:58
Özgür Özel’in A Takımı belli oldu En yakınındaki isimleri listeye almadı
Özgür Özel'in A Takımı belli oldu! En yakınındaki isimleri listeye almadı
08:41
Emeklinin beklediği zamda sürpriz 15 bin liralık plan rafa kalktı
Emeklinin beklediği zamda sürpriz! 15 bin liralık plan rafa kalktı
08:34
Kuryeye ahlaksız teklif Kurgu diyen de var, ateş püsküren de
Kuryeye ahlaksız teklif! Kurgu diyen de var, ateş püsküren de
08:05
Brent 95,37 dolara indi: IEA yıl sonu için arz fazlası bekliyor
Brent 95,37 dolara indi: IEA yıl sonu için arz fazlası bekliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2026 10:52:45. #.0.2#
SON DAKİKA: İYİ Parti'de Muşspor depremi! İl teşkilatı topluca istifa etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android