İYİ Parti\'de Muşspor depremi! İl teşkilatı topluca istifa etti

İYİ Parti’nin Muş teşkilatı, düzenlediği basın toplantısında topluca istifa ettiğini duyurdu. Teşkilat, bir futbol maçının ardından başlayan tartışmada genel merkezden destek görmediğini savundu.

“MUŞLUNUN ONURUNA YAPILANI UNUTMADIK”

Merkez ilçe, kadın ve gençlik kolları üyelerinin katıldığı basın toplantısında konuşan İl Başkanı Mehmet Özmen, kararlarını şu sözlerle özetledi:

“Biz o gün zihnen istifa etmiştik. Muşlunun onuruna yapılanı unutmadık, sessiz kalmadık!”

Özmen, yaklaşık 1 yıldır genel merkezden beklenen özrün gelmediğini ve Muş’un hassasiyetlerine yönelik bir açıklama yapılmadığını öne sürdü. Teşkilat çalışmalarını, genel merkezden bir yanıt bekledikleri için sürdürdüklerini de anlattı.

MAÇTA TRİBÜN OLAYLARI YAŞANMIŞTI

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’un 27. haftasında 8 Mart 2026'da Muş’ta oynanan karşılaşmayı Bursaspor 1-0 kazanmıştı. Maç sırasında tribünlerden atılan taş ve yabancı maddeler nedeniyle bazı Bursaspor taraftarlarının yaralandığı bildirilmişti.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), yaşanan saha olayları nedeniyle Muşspor’a 2 maç seyircisiz oynama cezası vermişti. Bursaspor ise deplasmanda 1 maç seyircisiz oynama cezası ve para cezası almıştı.

TÜRKOĞLU’NUN SÖZLERİ TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Maçın ardından açıklama yapan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, yaşananların kabul edilemez olduğunu söylemişti. Türkoğlu, “Nedir bu Bursaspor düşmanlığınız? Bir taraftarın vatanını, milletini, bayrağını, şehrini sevmesi suç mudur?” ifadelerini kullanmıştı. Türkoğlu, olaylarda ihmali bulunanlar hakkında işlem yapılması için İçişleri Bakanlığı başta olmak üzere yetkili kurumlara çağrıda bulunmuştu.

Türkoğlu’nun bu açıklamaları Muş kamuoyunda tepkiyle karşılanmıştı.

"GENEL BAŞKAN TAKİP EDECEĞİNİ SÖYLEDİ"

Muş teşkilatının aktardığına göre, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, kendisine konuyu ileten bir partiliye meseleden haberi olmadığını ve konuyu takip edeceğini söyledi. Teşkilat, bu görüşmenin ardından özür ya da somut bir adım atılmadığını ileri sürdü.

İstifalar gerçekleşmeden önce Genel Başkan Dervişoğlu’nun kararıyla Muş il başkanlığına Derih Çetin’in atandığı öğrenildi.

DENGE PARTİSİ’NDEN DE TEPKİ

Denge Partisi Genel Başkanı Gökhan Evren de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, aradan geçen zamana rağmen Muş kamuoyundan özür dilenmemesini eleştirdi. Evren, “Bir özür dilemek bu kadar mı zordu?” sorusunu yöneltti.