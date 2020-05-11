'Kontrollü Hayat'ın ilk gününde kuaför ve berber esnafı kepenk açtı - Son Dakika
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'Kontrollü Hayat'ın ilk gününde kuaför ve berber esnafı kepenk açtı

6 saat önce

- 'Kontrollü Hayat'ın ilk gününde kuaför ve berber esnafı kepenk açtı Kuaför ve berberlerde randevulu çalışma sistemi başladı Ankara Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Sezayi Kara: "50 gündür ekmek teknemizden uzak kalmıştık.

- 'Kontrollü Hayat'ın ilk gününde kuaför ve berber esnafı kepenk açtı

Kuaför ve berberlerde randevulu çalışma sistemi başladı

Ankara Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Sezayi Kara:

"50 gündür ekmek teknemizden uzak kalmıştık. Şükürler olsun bugün itibariyle kısmen de olsa dükkanlarımızı açtık"

"Randevulu bir şekilde müşteri alacağız"

"Kullan at havlular her müşteriye özel olarak açılacak"

Kuaför Şenol Tiren:

"Tek kullanımlık malzemelerin de fiyatlara elbette küçük yansımaları olacak"

"Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığının genelgesinde kesinlikle ikram olmayacağın belirtildi"

ANKARA - Ankara Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Sezayi Kara, "50 gündür ekmek teknemizden uzak kalmıştık. Şükürler olsun bugün itibariyle kısmen de olsa dükkanlarımızı açtık" dedi.

Covid-19 tedbirleri kapsamında 21 Mart'ta kapatılan berber ve kuaförler, bugün yeniden iş başı yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 4 Mayıs'ta gerçekleştirdiği Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından Covid-19 ile mücadelede normalleşmenin başlayacağını belirtmişti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da geçiş dönemine bir isim vererek, 'Kontrollü Sosyal Hayat' sürecinin başlayacağının altını çizmişti. Türkiye'de ilk korona virüs vakasının görülmesiyle birlikte alınan tedbir ve kısıtlamalar, belirtilen yeni dönemde esnetildi. Bu esneklikle birlikte de yaklaşık 50 gündür kapalı olan berber ve kuaför esnafı bugün mesaiye başladı. Sabah 09.00 ile akşam 21.00 arasında kuaför, berber ve güzellik salonları hizmetlerini verecek.

Söz konusu kısıtlamaların esnetilmesiyle birlikte kepenklerini açan berber ve kuaför esnafının uyması gereken kuralları ayrıntılı bir şekilde aktaran Ankara Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Sezayi Kara, "50 gündür ekmek teknemizden uzak kalmıştık. Şükürler olsun bugün itibariyle kısmen de olsa dükkanlarımızı açtık. Tabii ki sağlık çok önemli. Sağlık Bakanımızın tavsiyelerine uymak için biz kurallara uyacağız. Hijyen zaten berberlerin günlük yaşamında vardı" dedi.

"Jiletle sakal tıraşı yasak"

Tıraş olmayı bekleyen müşterilerin de uyması gereken birtakım kurallar olduğunun altını çizen Kara, "Randevulu bir şekilde müşteri alacağız. Dükkanlardan içeri girmeden önce de her müşterimizin ellerini güzelce dezenfekte etmesi lazım. Maskesi olmayan vatandaşlarımız için de birer maske bulunduruyoruz. Meslektaşlarımız gerekli tedbirleri alarak hizmetini gerçekleştiriyor. Kullan at havlular her müşteriye özel olarak açılacak. Sterilize aletlerinin de bu süreçte önemi büyük. Saç tıraşı yaparken faul ve ense kısımlarında maske bize biraz zorluk çıkarıyor. Bu kısımları biz en sona bırakıyoruz. Sakal tıraşında da belirli kısıtlamalar var. Jiletle sakal tıraşı yasak. Ensemizi fırçaladığımız aletimizi kullanmamız da yasak" diye konuştu.

"Ekstra bir fiyat arttırma durumu yok"

Tek kullanımlık malzemenin fiyatlara yansıyacağının altını çizen Kara, "Kullandığımız bütün ürünleri malzemecilerden alıyoruz. Ekstra bir fiyat arttırma durumu yok. Meslektaşlarıma Ankara Berberler Odası'nın her sene açıkladığı fiyat tarifesine uymasını tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı.

"İnşallah hep birlikte Covid-19'u yeneceğiz"

Berberler açıldıktan hemen sonra tıraş olmak için berber koltuğuna oturan Bünyamin Ayrancı, "2 - 2 buçuk aydır tıraş olmuyorduk. Bugün ilk defa tıraş olmaya geldik, bizim için de iyi oldu. Saç ve düzen bizim için önemli. Sağ olsun kuaför, berber arkadaşlar da gerekli tedbirleri aldılar. Devletimize teşekkür ediyorum. İnşallah hep birlikte Covid-19'u yeneceğiz" şeklinde konuştu.

"Allah bu tür ayrılıkları bir daha göstermesin"

Ankara Bahçelievler'de uzun yıllardır kadın kuaförü olarak çalışan Şenol Tiren, kadınların kuaförden ayrı kaldıkları günlerin hem kuaför esnafı için hem de müşteriler için zor geçtiğini belirtti. Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı'ndan gönderilen genelgelere harfiyen uyduklarının altını çizen Tiren, "50 gün hem bizim için hem de müşterilerimiz için sıkıntılı ve zor geçti. Allah inşallah bu tür ayrılıkları bir daha göstermez. Şu an tüm tedbirleri aldık. Dışarıdan gelen müşterimizin ateşini ölçerek dükkana alıyoruz. Tek kullanımlık malzemelerin de fiyatlara elbette küçük yansımaları olacak. Genelde meslektaşlarımın çoğunda da kullan at malzemeler kullanılıyor. İki müşteriden fazla müşteri kabul etmiyoruz. Müşterimizin işi bittikten sonra belirtilen süre kadar malzemelerimizi dezenfekte edip yeni müşteriyi öyle alıyoruz" diye konuştu.

"Kesinlikle ikram yok"

Kadın kuaförlerinde işlerin bir nebze olsun uzun sürdüğünü hatırlatan Tiren, bu sürede daha önce çay, kahve ve meşrubat ikramı olduğunu fakat Covid-19 tedbirleri kapsamında bu tür hizmetlerin askıya alındığını söyledi. Tiren, "Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığının genelgesinde kesinlikle ikram olmayacağın belirtildi" diye açıkladı.

"Kendimce tedbirlerimi aldım"

Annesiyle birlikte 'Kontrollü Sosyal Hayat'ın ilk gününde gerekli tedbirleri alarak kuaföre saç kırıklarını aldırmaya geldiğini söyleyen Yağmur Kavak, "Üniversitelerin tatil edilmesinden sonra toplu alanlardan uzaklaşma yaşadık. Mart ayının sonunda kuaförlerin de kapanmasından sonra saçlarımın kırıklarını aldırmaya ve manikür yaptırmaya geldim. Kuaföre gelirken maskemi taktım, çantamda bulunan kolonyamı aldım. Kendimce tedbirlerimi aldım" ifadelerini kullandı.

"Salgının bittiğini düşünmek istiyorum"

Kuaförlerin açıldığı ilk günü değerlendirmek istediğini söyleyen Aysun Kavak, "Herkese geçmiş olsun diyorum. Bittiğini düşünmek istiyorum. Bundan sonra bu duruma alışarak yaşayacağız. Herkesin güveneceği bir kuaför vardır. Bu kuaförü biliyordum, temizliğine güveniyordum. Kimse gelmeden, gelmek işlemlerimi yaptırmak istedim. Bir hafta önceden randevumu almıştım" diye konuştu.

"Bu şartlarda çalışmak zor"

Maske ve siperlikle çalışmanın zor olduğunu fakat sağlık için bu duruma katlanacaklarını belirten Yasin Gök, "Bu şartlarda çalışmak biraz zor oluyor ama sağlığımız için birtakım durumlara göz yumacağız. Havasız bir şekilde çalışıyoruz. Hem müşterimizin hem de bizim sağlığımız önemli" ifadelerini kullandı.

'Kontrollü Hayat'ın ilk gününde kuaför ve berber esnafı kepenk açtı

Ankara, Kuaför, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.05.2020 04:31 Kaynak: İHA


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