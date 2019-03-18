Son Dakika Haberleri: Konut Satış İstatistikleri

Konut Satış İstatistikleri

2 saat önce

EDİRNE (AA) - Türkiye genelinde şubat ayında 78 bin 450, Trakya'da 2 bin 600 konut satışı gerçekleştirildi.

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EDİRNE (AA) - Türkiye genelinde şubat ayında 78 bin 450, Trakya'da 2 bin 600 konut satışı gerçekleştirildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.


Buna göre, ülke genelinde şubatta satılan konut sayısı bir önceki aya göre yüzde 7,6 artış gösterirken, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 18,2 azalarak 78 bin 450 oldu.


Konut satışlarında İstanbul 14 bin 462 konutla ilk sırada (yüzde 18,4) yer aldı. İstanbul'u 7 bin 690 konut satışıyla (yüzde 9,8) Ankara, 4 bin 403 konut satışıyla (yüzde 5,6) İzmir izledi. En az satış olan iller 5 konutla Hakkari, 12 konutla Ardahan ve 22 konutla Bayburt olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu dönemde Edirne'de 380, Kırklareli'nde 428, Tekirdağ'da bin 792 konut satıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 11:38 Kaynak: AA

Trakya Bölgesi, Türkiye, Edirne, Güncel
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