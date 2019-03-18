Konut Satış İstatistikleri

EDİRNE (AA) - Türkiye
genelinde şubat ayında 78 bin 450, Trakya
'da 2 bin 600 konut satışı gerçekleştirildi. Türkiye İstatistik Kurumu
(TÜİK
), şubat ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.
Buna göre, ülke genelinde şubatta satılan konut sayısı bir önceki aya göre yüzde 7,6 artış gösterirken, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 18,2 azalarak 78 bin 450 oldu.
Konut satışlarında İstanbul
14 bin 462 konutla ilk sırada (yüzde 18,4) yer aldı. İstanbul'u 7 bin 690 konut satışıyla (yüzde 9,8) Ankara
, 4 bin 403 konut satışıyla (yüzde 5,6) İzmir
izledi. En az satış olan iller 5 konutla Hakkari
, 12 konutla Ardahan
ve 22 konutla Bayburt
olarak kayıtlara geçti. Söz
konusu dönemde Edirne
'de 380, Kırklareli
'nde 428, Tekirdağ
'da bin 792 konut satıldı.