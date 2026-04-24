Konya Büyükşehir'den Akıllı Şehircilikte Çığır Açan Adım: Yapay Zeka Destekli Yol Bozuklukları İzleme Sisteme Devreye Giriyor
Konya Büyükşehir'den Akıllı Şehircilikte Çığır Açan Adım: Yapay Zeka Destekli Yol Bozuklukları İzleme Sisteme Devreye Giriyor

Konya Büyükşehir\'den Akıllı Şehircilikte Çığır Açan Adım: Yapay Zeka Destekli Yol Bozuklukları İzleme Sisteme Devreye Giriyor
24.04.2026 10:27
Konya Büyükşehir Belediyesi, akıllı şehircilik hizmetlerinde çığır açacak Yapay Zekâ Destekli Yol Bozuklukları İzleme Sistemi-YOLBİ’yi devreye alıyor.

Akıllı Şehircilikte öncü olan Konya Büyükşehir Belediyesi, şehrin ulaşım altyapısında devrim niteliğinde bir projeyi daha hayata geçiriyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, teknolojiyi belediyecilik hizmetlerine entegre ederek vatandaşlara daha kaliteli hizmet sunmayı hedeflediklerini belirterek, bu kapsamda “Yapay Zekâ Destekli Yol Bozuklukları İzleme Sistemi”ni (YOLBİ) devreye alacaklarını söyledi.

Konya Büyükşehir'den Akıllı Şehircilikte Çığır Açan Adım: Yapay Zeka Destekli Yol Bozuklukları İzleme Sisteme Devreye Giriyor

YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ KAMERALAR, GPS ALTYAPISI VE GELİŞMİŞ YAPAY ZEKÂ ALGORİTMALARI İLE ŞEHİR GENELİNDEKİ YOL BOZUKLUKLARI ANLIK OLARAK TESPİT EDİLECEK

Akıllı şehircilik hizmetlerinde çığır açacak sistemin işleyişi hakkında bilgi veren Başkan Altay, “Gelişen şehir dinamikleri ve artan ulaşım yoğunluğu ile birlikte yol bakım süreçlerinin daha hızlı ve etkin yönetilmesi ihtiyacına cevap veren bu sistem, insan gücüyle uzun sürede gerçekleştirilebilecek denetim süreçlerini tamamen dijital ve otomatik hale getirmiş olacak. Belediye araçlarına entegre edilen yüksek çözünürlüklü kameralar, GPS altyapısı ve gelişmiş yapay zekâ algoritmaları sayesinde şehir genelindeki yol bozuklukları anlık olarak tespit edilerek kayıt altına alınacak. Elde ettiğimiz verileri anlık olarak merkezi yazılım platformuna aktararak ilgili ekiplerimizin bozuk yollara hızlı şekilde yönlendirilmesini sağlayacağız. Bu sayede yoldaki çukur ve deformasyonlara büyümeden müdahale ederek, sürücülerimizin güvenliğini ve konforu en üst seviyeye çıkarmış olacağız” diye konuştu.

Konya Büyükşehir'den Akıllı Şehircilikte Çığır Açan Adım: Yapay Zeka Destekli Yol Bozuklukları İzleme Sisteme Devreye Giriyor

“VERİ ODAKLI YÖNETİM ANLAYIŞIMIZLA ŞEHİR HAYATINI KOLAYLAŞTIRAN, SÜRDÜRÜLEBİLİR VE YENİLİKÇİ ÇÖZÜMLERİ BİRER BİRER HAYATA GEÇİRİYORUZ”

Konya’nın akıllı şehircilikte Türkiye’de ve uluslararası platformlarda ses getiren önemli çalışmalarla adını duyurduğunu kaydeden Başkan Altay, “Veri odaklı yönetim anlayışımızla şehir hayatını kolaylaştıran, sürdürülebilir ve yenilikçi çözümleri birer birer hayata geçiriyoruz. YOLBİ de bunlardan birisi olacak. Konya’nın akıllı şehircilikte dünyanın önde gelen şehirleri arasına girmesi için çalışmaya devam edeceğiz. Devreye alacağımız yeni sistemin şehrimiz için hayırlı olmasını diliyorum” değerlendirmesinde bulundu.

HİZMET STANDARTLARI YÜKSELECEK

YOLBİ’de geliştirilen merkezi yönetim yazılımı, sahadan gelen tüm verileri tek bir platformda toplayarak kapsamlı bir izleme ve analiz imkânı sunacak. Tespit edilen her bir bozukluk; konumu, zamanı, görüntüsü ve müdahale durumu ile birlikte kayıt altına alınıyor. Bu sayede geçmişe dönük raporlama yapılabilecek, bakım süreçleri ölçülebilir ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşarak hizmet standartları yükselecek.

Saha operasyonlarının dijitalleşmesini sağlayan mobil uygulama ile ekipler kendilerine atanan görevleri anlık olarak görüntüleyerek, konum bazlı yönlendirme ile en hızlı şekilde müdahale noktasına ulaşabilecek. Yapılan işlemler fotoğraf ve video ile kayıt altına alınarak sisteme entegre edilecek ve süreç uçtan uca şeffaf bir şekilde yönetilecek ve takip edilecek.

Konya Büyükşehir'den Akıllı Şehircilikte Çığır Açan Adım: Yapay Zeka Destekli Yol Bozuklukları İzleme Sisteme Devreye Giriyor

KAMU KAYNAKLARI DAHA ETKİN VE VERİMLİ KULLANILARAK MALİYETLER DÜŞÜRÜLECEK

Yapay zekâ destekli bu sistem, yalnızca operasyonel verimliliği artırmakla kalmayacak; aynı zamanda kamu kaynaklarının daha etkin ve verimli kullanılmasını sağlayarak maliyetleri düşürecek. Anlık veri analizi ve otomatik bildirim mekanizmaları sayesinde karar alma süreçlerinin hızlandırılması ve bakım planlamalarının daha isabetli hale getirilmesi hedefleniyor.

Konya, bu yenilikçi adımıyla yalnızca mevcut sorunlara çözüm üretmekle kalmıyor; aynı zamanda geleceğin şehir yönetim modellerine de yön veriyor. Teknolojiyi, altyapı yönetimiyle entegre eden bu yaklaşım, Konya'nın akıllı şehircilik alanındaki örnek projelerine bir yenisini daha ekleyerek bu alandaki öncü pozisyonunu güçlendiriyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya, Son Dakika

Son Dakika Konya Konya Büyükşehir'den Akıllı Şehircilikte Çığır Açan Adım: Yapay Zeka Destekli Yol Bozuklukları İzleme Sisteme Devreye Giriyor - Son Dakika

Oyuncu Ferdi Atuner son yolculuğuna uğurlandı Kalbi o acıya dayanamadı Oyuncu Ferdi Atuner son yolculuğuna uğurlandı! Kalbi o acıya dayanamadı
Bisikletli çocuk otomobilin altında metrelerce sürüklendi Bisikletli çocuk otomobilin altında metrelerce sürüklendi
TBMM Başkanı Kurtulmuş, koltuğunu 6. sınıf öğrencisi İnci’ye devretti İşte verdiği mesaj TBMM Başkanı Kurtulmuş, koltuğunu 6. sınıf öğrencisi İnci'ye devretti! İşte verdiği mesaj
Dünya Kupası öncesi Milli Takım’a şok Arda Güler sezonu kapattı Dünya Kupası öncesi Milli Takım'a şok! Arda Güler sezonu kapattı
Derbi kavgası günler öncesinden başladı Galatasaray’ın açıklamasına Fenerbahçe’den jet yanıt Derbi kavgası günler öncesinden başladı! Galatasaray'ın açıklamasına Fenerbahçe'den jet yanıt
Canlı yayında iç çamaşırı görünen komedyenden sunucuya şok yanıt: ’Sadece senin için... Canlı yayında iç çamaşırı görünen komedyenden sunucuya şok yanıt: 'Sadece senin için...
Minik valilerin tek isteği okul güvenliği Bir çocuk gözyaşlarına boğuldu Minik valilerin tek isteği okul güvenliği! Bir çocuk gözyaşlarına boğuldu
Galatasaraylı taraftar, Prens William’ı şaşkınlığa uğrattı Galatasaraylı taraftar, Prens William'ı şaşkınlığa uğrattı
Fenerbahçe taraftarını derbi öncesi sevinçten havalara uçuracak gelişme Fenerbahçe taraftarını derbi öncesi sevinçten havalara uçuracak gelişme

11:09
7 yıl sonra bir ilk mi gerçekleşiyor ABD’den Putin’e G-20 daveti
7 yıl sonra bir ilk mi gerçekleşiyor? ABD'den Putin'e G-20 daveti
10:55
Polislerin maaşları değişiyor İşte ünvanlara göre yeni tablo
Polislerin maaşları değişiyor! İşte ünvanlara göre yeni tablo
10:55
Fas’ta el ele yürüyen eşcinsel çift saldırıya uğradı
Fas'ta el ele yürüyen eşcinsel çift saldırıya uğradı
10:36
Okul güvenliği için yapay zeka desteği Bakan Tekin yeni tedbirleri açıkladı
Okul güvenliği için yapay zeka desteği! Bakan Tekin yeni tedbirleri açıkladı
10:33
TOKİ İstanbul kurasına saatler kaldı 100 bin kişinin hayatı değişecek
TOKİ İstanbul kurasına saatler kaldı! 100 bin kişinin hayatı değişecek
10:08
“Silahlara merakım yok“ diyen Mustafa Türkay Sonel’in silahlı fotoğrafı ortaya çıktı
"Silahlara merakım yok" diyen Mustafa Türkay Sonel'in silahlı fotoğrafı ortaya çıktı
09:41
Çocuk suçluların cezaları artıyor Aileler de bedel ödeyecek
Çocuk suçluların cezaları artıyor! Aileler de bedel ödeyecek
09:34
Halfeti Belediyesi’ne şafak operasyonu: 47 gözaltı
Halfeti Belediyesi'ne şafak operasyonu: 47 gözaltı
09:30
Formula 1, İstanbul Park’a dönüyor
Formula 1, İstanbul Park'a dönüyor
09:00
Trump’ın “vur“ emri altın fiyatlarını vurdu Bir ilk yaşanabilir
Trump'ın "vur" emri altın fiyatlarını vurdu! Bir ilk yaşanabilir
SON DAKİKA: Konya Büyükşehir'den Akıllı Şehircilikte Çığır Açan Adım: Yapay Zeka Destekli Yol Bozuklukları İzleme Sisteme Devreye Giriyor - Son Dakika
