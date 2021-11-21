Konya'da 'Aşıklar Bayramı' kutlandı - Son Dakika

KONYA'da 4 ülke ile Türkiye'nin 19 farklı şehrinden 35 aşık ve halk ozanının katıldığı etkinliklerle 55'inci Aşıklar Bayramı kutlandı. Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, "Aşıklık; kendine özgü icrası, geleneğe dayalı alt yapısıyla kültür hazinemizin çok önemli bir bölümünü oluşturmaktadır" dedi.

Karatay Belediyesi'nin aşık geleneğini sürdürmek için kutladığı Aşıklar Bayramı'nın 55'incisi, bu yıl 'Milli Teknoloji' temasıyla düzenlendi. 4 ülke ve 19 şehirden gelen aşık ve halk ozanları; Mevlana Meydanı, Hükümet Meydanı, Kültür Park, Karatay Belediyesi hizmet binası önünde ve Zafer Alanı'nda açık hava gösterisi yaptı. Karatay Gençlik Merkezi'ndeki final programına Konyalılar büyük ilgi gösterdi. Azerbaycan, Irak, Gürcistan ve İran ile Türkiye'nin 19 farklı şehri gelen aşık ve halk ozanları, koçaklama ve güzellemeler ile gönülleri fethetti. Programda atışmaların yanı sıra dudak değmez gösterileri yapıldı.

'HİÇBİR ŞEHİRDE BÖYLE BİR KÜLTÜREL ETKİNLİK YOK'Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, aşıklık geleneğinin Anadolu'nun en kıymetli kültürel zenginliklerinden birisi olduğunu belirterek, "Konya; aşıklarımızın ve ozanlarımızın sesidir, sözüdür. Türkiye'nin hiçbir şehrinde 55'incisi yapılan böyle bir kültürel etkinlik yoktur. Bu güzellik de Konya'mıza özeldir. 2019'da 53'üncüsüne, geçtiğimiz yıl Karabağ Zaferi'ne armağan ettiğimiz 54'üncü Aşıklar Bayramı'na ev sahipliği yapmıştık. Bu yıl 55'incisine de Karatay Belediyesi olarak ev sahipliği yapmanın mutluluğu içerisindeyiz" dedi.'AŞIKLIK EŞSİZ BİR SANAT'Yahya Kemal'in "Bizim devlet kurma ve askerlik dışında dünya ortalamasının üzerinde 3 büyük sanatımız vardır. Bunlar; mimari, şiir ve musikidir" dediğini hatırlatan Kılca, şöyle konuştu: "Söz mülkünün sultanı olan aşıklar; bilindiği gibi edebiyatımızın mümtaz bir cephesini oluşturur. Ortaya koydukları eserleriyle bir bakıma halkın aynası durumundadırlar. Anadolu'nun en kıymetli kültürel zenginliklerinden birisi olan aşıklık geleneği, yüzyıllarca yıllık deneyimlerden süzülerek bugünlere kadar gelmiş, şiiri, müziği ve hikaye anlatımıyla eşsiz bir sanattır. Aşıklık; kendine özgü icrası, geleneğe dayalı alt yapısıyla kültür hazinemizin çok önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. Telden ve dilden tüm gönül coğrafyamıza yayılan bu gelenekle aşıklarımız; kelamlarıyla, tınılarıyla nesillerimiz arasında kıymetli bir köprü vazifesi de görmektedirler."'AŞIKLARIMIZIN SÖZLERİYLE ALKIŞLAMAK İSTEDİK'

Bu yıl programın 'Milli Teknoloji' temasıyla yapıldığını ifade eden Hasan Kılca "Aşıklık da milli teknoloji de kendi özümüzden çıkan, bu toprakların evlatlarının en kıymetli ürünlerindendir. Milli teknoloji, özellikle son yıllarda ülkemiz için bir bağımsızlık mücadelesi haline gelmiş ve çok büyük mesafeler kat edilmiştir. Bu başarıda Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın milli ve manevi değerlerimize sahip çıkarak adımlar atmasının yanında, bu uğurda büyük emek veren tüm yürekli yiğitlerimizin de payı bulunuyor. Bizler de 55'inci Aşıklar Bayramı'nda buna atıfta bulunarak, ülkemizin ilerlemesi ve kalkınmasında alın teri bulunan bütün yiğitlerimizi, aşıklarımızın sözleriyle alkışlamak istedik" diye konuştu.

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