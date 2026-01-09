Konyaspor'un Hedefi Maksimum Puan - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Konyaspor'un Hedefi Maksimum Puan

Konyaspor\'un Hedefi Maksimum Puan
09.01.2026 13:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çağdaş Atan, Konyaspor'un hedefinin tüm maçları kazanmak olduğunu ve transfer arayışlarını açıkladı.

TÜMOSAN Konyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, "Oynayacağımız maçların hepsini kazanmaya talibiz. Bu mümkün değil ama alabileceğimiz maksimum puanı almak istiyoruz" dedi. Çağdaş Atan, transfer için sol kanat ve stoper oynayan futbolcu aradıklarını söyledi.

Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, ikinci devre hazırlıklarını sürdürdüğü Antalya kampında antrenmanlarına devam etti. Teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde antrenman yapan Konyaspor'da yeni transferlerden Deniz Türüç, rahatsızlığı nedeniyle idmanda yer almadı. Yeşil beyazlılar ısınma sonrasında dar alanda taktiksel oyun çalıştı. Günü 2 idmanla tamamlayacak Konyaspor'un Antalya kampı yarınki antrenmanın ardından sona erecek.

'GÜZEL KAMP GEÇİRDİK'

Antrenmanda gazetecilerin sorularını yanıtlayan teknik direktör Çağdaş Atan, kamp sürecini çok iyi geçirdiklerini vurguladı. Kamp döneminde bazı futbolcularının rahatsızlık yaşadığını anlatan Çağdaş Atan, "Sakatlık olmadan, ciddi çalışarak, yeni gelen oyuncularımızın adaptasyonunu sağlayacak şekilde uyumlu güzel kamp yaptık. Mutluyuz. Son üç antrenmanımız. Bugün çift, yarın tek antrenmanla kampı tamamlayıp Bodrumspor hazırlıkları için Konya'ya döneceğiz" diye konuştu.

'HEDEF MAKSİMUM PUAN'

Ligdeki hedeflerinden bahseden Çağdaş Atan, şunları söyledi:

"Amacımız oynadığımız tüm maçları kazanabilmek. Her maçı kazanmak için oynamak mümkün mü? Çok mümkün değil. Güçlendirdiğimiz, yenilediğimiz kadromuzla alabildiğimiz maksimum puanı almak istiyoruz. Oyuncularıma güveniyorum. 2 bölgede eksiğimiz var. Tamamladıktan sonra güçlü, Çağdaş Atan ve ekibinin imzasını taşıyan Konyaspor izleyeceğimizi düşünüyorum."

'EKSİKLERİMİZ MAÇLARDAN PUANLARLA ÇIKMAMIZI ENGELLEDİ'

Takımının ligin ilk yarısındaki performansını değerlendiren Çağdaş Atan, "İlk yarıda Trabzon deplasmanında iyi oynadığımız oyun vardı. Bölgesel ve rotasyonel eksiklikler bu maçlardan puanlarla çıkmamızı engelledi. Biz gelmeden önce iç sahada 6 maçtan 4'ü kaybedilmiş. Kağıt üstünde kazanması, favori gözüken Alanyaspor, Kocaelispor, Samsunspor, şimdiki form durumundan aşağıdaki Beşiktaş maçları kaybedildi. Bunları telafi etmeye çalıştık ama Adil ve Ndao cezası ve eksiklerle buna çok fazla çare olamadık" dedi.

'STOPER İLE SOL KANAT ARIYORUZ'

Transfer çalışmalarını değerlendiren Çağdaş Atan, şöyle konuştu:

"İkinci yarı yaptığımız 4 transfer, yapacağımız 2 transferle rotasyonu genişleteceğiz ve elimizdeki oyuncuların potansiyelini açığa çıkaracağız. Gelen oyuncularımız bunun için öncü olacak. Oynayacağımız maçların hepsini kazanmaya talibiz. Bu mümkün değil ama alabileceğimiz maksimum puanı almak istiyoruz. Şu ana kadar 8 transfer yaptık. '4'ü dış transfer, 4'ü de Konyaspor'dan iyi oyuncular transfer ettik' diyorum. Ufuk'un sakatlığı daha ciddiydi, Jevtovic ile Adil, nispeten biraz daha süreci olan Bazoer'i önümüzdeki süreçte kullanacağız. Stoper ile sol kanat oyuncusu arıyoruz. Stoperimiz sol ayaklı olursa iyi olur, sol kanata sağ ayaklı birebir iyi oynayan kanat oyuncusu arıyoruz. Görüştüğümüz, izlediğimiz oyuncular var. Devre arası transferi kolay olmuyor. Yurt dışından gelen oyuncularda risk fazla oluyor. Biz bonservis bedeli verirken genç oyunculara gidip düşük maaş bütçesiyle hareket etmek istiyoruz."

FİNAL HEDEFİ

Taraftarın desteğine ihtiyaç duyduklarını vurgulayan Çağdaş Atan, Türkiye kupası müsabakalarını ciddiye aldıklarını belirtti. Çağdaş Atan, "Kupada hedefimiz gidebildiğimiz yere kadar gitmek. Kupayı çok ciddiye alacağız, yapabildiğimizin maksimumunu yapacağız. En iyi kadroyla sahada olacağız. Nereye kadar gidebiliriz göreceğiz, umarım final olur. Kolay değil ama elimizden geleni yapacağız" dedi.

Kaynak: DHA

Teknik Direktör, Çağdaş Atan, Antrenman, Konyaspor, Maksimum, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Konyaspor'un Hedefi Maksimum Puan - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eşcinsel sohbet siteleriyle tuzağa çeken şantaj çetesi çökertildi Eşcinsel sohbet siteleriyle tuzağa çeken şantaj çetesi çökertildi
Fırtına Marmara’yı esir aldı Ayasofya Camii’nin alemi düştü, balkonlar bile uçtu Fırtına Marmara'yı esir aldı! Ayasofya Camii'nin alemi düştü, balkonlar bile uçtu
Manchester United’dan Kayserispor’a imza Antrenmana dahi çıktı Manchester United'dan Kayserispor'a imza! Antrenmana dahi çıktı
Görüntü Türkiye’den Arabada uygunsuz yakalanan çift, öfkeli teyzenin hışmına uğradı Görüntü Türkiye'den! Arabada uygunsuz yakalanan çift, öfkeli teyzenin hışmına uğradı
Dursun Özbek’i delirten talep Galatasaray’da olay kadro dışı Dursun Özbek'i delirten talep! Galatasaray'da olay kadro dışı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Özgür Özel’e yüklü tazminat davası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e yüklü tazminat davası
Rüzgarın şiddetine tonlarca ağırlıktaki araçlar bile dayanamadı: TIR’lar otoyolda devrildi Rüzgarın şiddetine tonlarca ağırlıktaki araçlar bile dayanamadı: TIR'lar otoyolda devrildi
Fahiş aidat artışlarına fren Yeni düzenlemede sona gelindi Fahiş aidat artışlarına fren! Yeni düzenlemede sona gelindi
Fenerbahçe ve Trabzonspor’un yapamadığını Acun Ilıcalı yaptı Adem Yeşilyurt’un yeni takımı belli oldu Fenerbahçe ve Trabzonspor'un yapamadığını Acun Ilıcalı yaptı! Adem Yeşilyurt'un yeni takımı belli oldu
Gülben Ergen ile Mustafa Destici arasındaki başörtüsü polemiği büyüyor Gülben Ergen ile Mustafa Destici arasındaki başörtüsü polemiği büyüyor
Kuvvetli kar yağışı geliyor 3 gün sürecek Kuvvetli kar yağışı geliyor! 3 gün sürecek
Ömer Bayram, Liverpool’da oynayan çocukluk arkadaşını Galatasaray’a çağırdı: Dört gözle bekliyorum Ömer Bayram, Liverpool'da oynayan çocukluk arkadaşını Galatasaray'a çağırdı: Dört gözle bekliyorum

13:14
Kredi çekecekler dikkat Yeni dönem başlıyor, artık yüksek puan yetmeyecek
Kredi çekecekler dikkat! Yeni dönem başlıyor, artık yüksek puan yetmeyecek
12:29
Trump yeni ülkeyi dünyaya ilan etti: Kara operasyonuna başlıyoruz
Trump yeni ülkeyi dünyaya ilan etti: Kara operasyonuna başlıyoruz
12:20
Hamaney’den ülkesindeki protestoculara tepki: Geri adım atmayacağız
Hamaney'den ülkesindeki protestoculara tepki: Geri adım atmayacağız
12:06
Türkiye’den protestoların devam ettiği İran’a tüm uçuşlar iptal
Türkiye'den protestoların devam ettiği İran'a tüm uçuşlar iptal
12:02
Devlet hastanesine sipariş götüren moto kurye gördüğü manzaraya isyan etti
Devlet hastanesine sipariş götüren moto kurye gördüğü manzaraya isyan etti
11:47
Ülke ayakta Evinde 100’den fazla kafatası ve kemikler bulundu
Ülke ayakta! Evinde 100'den fazla kafatası ve kemikler bulundu
11:27
Çılgın teklif Fenerbahçe, Lookman’ı almaya gidiyor
Çılgın teklif! Fenerbahçe, Lookman'ı almaya gidiyor
11:23
En düşük emekli aylığı 20 bin TL oluyor
En düşük emekli aylığı 20 bin TL oluyor
11:21
İlk kez görüntülendi Halep’ten kovulan YPG, hastanenin altını tünel yapmış
İlk kez görüntülendi! Halep'ten kovulan YPG, hastanenin altını tünel yapmış
11:04
Galatasaray mı Fenerbahçe mi İşte Olimpiyat Stadı’nda rüzgardan en çok etkilenecek taraf
Galatasaray mı Fenerbahçe mi? İşte Olimpiyat Stadı'nda rüzgardan en çok etkilenecek taraf
10:55
Halep’teki operasyonlar sonrası YPG’lilerin tahliyesi başladı
Halep'teki operasyonlar sonrası YPG'lilerin tahliyesi başladı
09:49
AK Partili meclis üyesinin emekli maaşları için sarf ettiği sözlere büyük tepki var
AK Partili meclis üyesinin emekli maaşları için sarf ettiği sözlere büyük tepki var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2026 13:51:47. #7.11#
SON DAKİKA: Konyaspor'un Hedefi Maksimum Puan - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.