Konyaspor\'un Hedefi Maksimum Puan

TÜMOSAN Konyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, "Oynayacağımız maçların hepsini kazanmaya talibiz. Bu mümkün değil ama alabileceğimiz maksimum puanı almak istiyoruz" dedi. Çağdaş Atan, transfer için sol kanat ve stoper oynayan futbolcu aradıklarını söyledi.

Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, ikinci devre hazırlıklarını sürdürdüğü Antalya kampında antrenmanlarına devam etti. Teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde antrenman yapan Konyaspor'da yeni transferlerden Deniz Türüç, rahatsızlığı nedeniyle idmanda yer almadı. Yeşil beyazlılar ısınma sonrasında dar alanda taktiksel oyun çalıştı. Günü 2 idmanla tamamlayacak Konyaspor'un Antalya kampı yarınki antrenmanın ardından sona erecek.

'GÜZEL KAMP GEÇİRDİK'

Antrenmanda gazetecilerin sorularını yanıtlayan teknik direktör Çağdaş Atan, kamp sürecini çok iyi geçirdiklerini vurguladı. Kamp döneminde bazı futbolcularının rahatsızlık yaşadığını anlatan Çağdaş Atan, "Sakatlık olmadan, ciddi çalışarak, yeni gelen oyuncularımızın adaptasyonunu sağlayacak şekilde uyumlu güzel kamp yaptık. Mutluyuz. Son üç antrenmanımız. Bugün çift, yarın tek antrenmanla kampı tamamlayıp Bodrumspor hazırlıkları için Konya'ya döneceğiz" diye konuştu.

'HEDEF MAKSİMUM PUAN'

Ligdeki hedeflerinden bahseden Çağdaş Atan, şunları söyledi:

"Amacımız oynadığımız tüm maçları kazanabilmek. Her maçı kazanmak için oynamak mümkün mü? Çok mümkün değil. Güçlendirdiğimiz, yenilediğimiz kadromuzla alabildiğimiz maksimum puanı almak istiyoruz. Oyuncularıma güveniyorum. 2 bölgede eksiğimiz var. Tamamladıktan sonra güçlü, Çağdaş Atan ve ekibinin imzasını taşıyan Konyaspor izleyeceğimizi düşünüyorum."

'EKSİKLERİMİZ MAÇLARDAN PUANLARLA ÇIKMAMIZI ENGELLEDİ'

Takımının ligin ilk yarısındaki performansını değerlendiren Çağdaş Atan, "İlk yarıda Trabzon deplasmanında iyi oynadığımız oyun vardı. Bölgesel ve rotasyonel eksiklikler bu maçlardan puanlarla çıkmamızı engelledi. Biz gelmeden önce iç sahada 6 maçtan 4'ü kaybedilmiş. Kağıt üstünde kazanması, favori gözüken Alanyaspor, Kocaelispor, Samsunspor, şimdiki form durumundan aşağıdaki Beşiktaş maçları kaybedildi. Bunları telafi etmeye çalıştık ama Adil ve Ndao cezası ve eksiklerle buna çok fazla çare olamadık" dedi.

'STOPER İLE SOL KANAT ARIYORUZ'

Transfer çalışmalarını değerlendiren Çağdaş Atan, şöyle konuştu:

"İkinci yarı yaptığımız 4 transfer, yapacağımız 2 transferle rotasyonu genişleteceğiz ve elimizdeki oyuncuların potansiyelini açığa çıkaracağız. Gelen oyuncularımız bunun için öncü olacak. Oynayacağımız maçların hepsini kazanmaya talibiz. Bu mümkün değil ama alabileceğimiz maksimum puanı almak istiyoruz. Şu ana kadar 8 transfer yaptık. '4'ü dış transfer, 4'ü de Konyaspor'dan iyi oyuncular transfer ettik' diyorum. Ufuk'un sakatlığı daha ciddiydi, Jevtovic ile Adil, nispeten biraz daha süreci olan Bazoer'i önümüzdeki süreçte kullanacağız. Stoper ile sol kanat oyuncusu arıyoruz. Stoperimiz sol ayaklı olursa iyi olur, sol kanata sağ ayaklı birebir iyi oynayan kanat oyuncusu arıyoruz. Görüştüğümüz, izlediğimiz oyuncular var. Devre arası transferi kolay olmuyor. Yurt dışından gelen oyuncularda risk fazla oluyor. Biz bonservis bedeli verirken genç oyunculara gidip düşük maaş bütçesiyle hareket etmek istiyoruz."

FİNAL HEDEFİ

Taraftarın desteğine ihtiyaç duyduklarını vurgulayan Çağdaş Atan, Türkiye kupası müsabakalarını ciddiye aldıklarını belirtti. Çağdaş Atan, "Kupada hedefimiz gidebildiğimiz yere kadar gitmek. Kupayı çok ciddiye alacağız, yapabildiğimizin maksimumunu yapacağız. En iyi kadroyla sahada olacağız. Nereye kadar gidebiliriz göreceğiz, umarım final olur. Kolay değil ama elimizden geleni yapacağız" dedi.