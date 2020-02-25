Körfez ülkelerinden Mübarek için taziye mesajı - Son Dakika

Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) başta olmak üzere Körfez ülkeleri eski Mısır Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'in ölümü dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.

Mısır devlet televizyonunun haberine göre, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz, Veliaht Prens Muhammed bin Selman, Umman Sultanı Heysem bin Tarık, Bahreyn Kralı Hamad bin İsa, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed ve BAE Devlet Başkanı Halife bin Zayid, Mübarek'in ölümü dolayısıyla Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'ye başsağlığı mesajı yolladı.

Mübarek için taziyede bulunanlar arasında, Arap Birliği üye ülkeleri, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve eski Lübnan Başbakanı Saad el-Hariri de yer aldı.

Mısır'daki El-Ezher Kurumu, Katolik, Proteston ve Ortodoks kiliseleri de Mübarek için taziye mesajı yayımladı.

Öte yandan Mısır yönetimi, Mübarek'in ölümü dolayısıyla ülkede 3 günlük yas ilan etti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da eski Mısır Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'in ölümü dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımlamıştı.

Mısır'ın devrik lideri Hüsnü Mübarek

Tam adı Muhammed Hüsnü Sadi Mübarek olan Mısır'ın eski Cumhurbaşkanı, 4 Mayıs 1928'de dünyaya geldi.



Kahire'deki Mısır Askeri Akademisi mezunu olan Mübarek, aynı zamanda Havacılık Akademisi'ni tamamlayan bir pilottu. Sovyetler Birliği'nde ileri uçuş ve bombardıman teknikleri konusunda eğitim alan ve 1966-1969 yıllarında Hava Harp Komutanlığı görevini yürüten Mübarek, 1972'de Enver Sedat tarafından hava kuvvetleri komutanlığına getirilmişti.



Mısır'ın 1967'de İsrail ile yapılan 6 gün savaşlarında kaybettiği Sina Yarımadası'nın geri alındığı 1973 Yom Kippur Savaşı'nın kazanılmasında önemli roller oynayan Mübarek, 1975 yılında devlet başkanı yardımcılığına atanmıştı.



Cumhurbaşkanı Enver Sedat'ın bir suikast sonucu öldürülmesinin ardından 1981'de Mısır Cumhurbaşkanı olan Mübarek, "Arap Baharı" adı verilen süreçte yaşanan halk eylemleri sonucu Şubat 2011'de görevini yardımcısı Ömer Süleyman'a devrederek istifa etmişti.



Cemal ve Ala adında iki çocuk babası olan Mübarek 25 Ocak 2011'deki devrimden sonra yargılanarak 25 yıl hapse mahkum edilmişti. Ancak Temyiz Mahkemesi'nin kararı bozması üzerine Mübarek beraat etmişti.