Korona virüs ile mücadelede Türk ışını dönemi resmen başladı - Son Dakika

Türk bilim adamlarının korona virüse karşı geliştirdiği "sensitif derin ultraviyole ve lazer tedavisi" klinik çalışmalarına Sağlık Bakanlığına bağlı Türkiye Tıbbi Cihaz ve İlaç Kurumu onay verdi.

Korona virüs (Covid-19) salgınında dünyada şu ana kadar 4 milyon 109 bin vaka tespit edilirken, 284 bin kişi hayatını kaybetti, 1 milyon 527 bin kişi iyileşerek taburcu edildi. Amerika Birleşik Devletleri (ABD) 1 milyon 385 bin 834 vaka sayısı ile en riskli ülke konumunda yer alırken, ABD'yi sırasıyla İspanya, Birleşik Krallık, Rusya, İtalya, Fransa, Almanya ve Brezilya takip ediyor. Korona virüse karşı aşı, ilaç ve tedaviye yönelik dünya ülkeleri aralıksız çalışmalarını sürdürürken, ABD Başkanı Donald Trump'un önerdiği ultraviyole ışın tedavisi ile ilgili Türk bilim adamlarının yıllar öncesinden yapmaya başladığı çalışmalarda sonuç alındı. İnfluenza tedavisinde büyük başarı elde edilen milli cihazın geliştirilerek korona virüs ile mücadelede de kullanılması için çaba sarf eden Türk bilim adamları artık sona geldi. Gazi Üniversitesinde hayvan deneyleri yapılan "Turkish Beam" cihazının etkinliği ve güvenliği kanıtlandıktan sonra diğer aşama olan klinik araştırma safhasına geçildi.

LAZER TEDAVİSİNE SAĞLIK BAKANLIĞINDAN KLİNİK ARAŞTIRMA İZNİ

Türkiye'nin milli tıbbi cihazda öncü aktörü olan RD GLOBAL/INVAMED firmasının geliştirdiği Turkish Beam tıbbi cihazının korona virüsle mücadelede kullanılması için yapılan başvuruya Sağlık Bakanlığına bağlı Türkiye Tıbbi Cihaz ve İlaç Kurumu onay verdi. Covid-19 tedavisi için Türk mühendis ve doktorları tarafından geliştirilen Türk ışın tedavisi, Türkiye'nin öncü üç sağlık merkezinde uygulanacak. Cihazın uluslararası patent başvurusu da yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Teknolojiyi sadece kullanan değil, tasarlayan, geliştiren ve üreten bir ülke konumuna gelmedikten sonra hedefe ulaşamayız" sözlerini yol haritası olarak belirleyen RD GLOBAL/INVAMED firması, resmi sosyal hesaplarından yayınladığı Turkish Beam tanıtım videosunda İngilizce Olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Tku, düşün, uygulama ve neticelendir" sözlerine yer verdi. Yayınlanan video ile RD GLOBAL/INVAMED, ışın tedavisinin uygulanma yöntemini tüm dünya ile paylaştı.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan RD GLOBAL/INVAMED Yönetim Kurulu Başkanı ve Sağlık Federasyonu Başkanı Raşit Dinç, "Sürecin en başından beri bize destek veren değerli Türk mühendis ve Türk hekimlerine, tecrübeleri ile bize yol gösteren üniversitelerimizin kıymetli akademisyenlerine çok teşekkür ediyorum. Pandemi sürecinde ülkemizde sağlık hizmetlerinin eksiksiz, hızlı bir şekilde yapılması ve diğer ülkelerdeki gibi kaos ortamının oluşmamasında Sayın Cumhurbaşkanımızın 18 yıldır önderlik ettiği sağlıkta reform paketlerinin olumlu etkileri göz ardı edilemez. Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı reformlarla ülkemizin her yerinde Covid-19 pozitif vatandaşlarımıza sağlık hizmetleri sosyal güvenlik kurumu tarafından ücretsiz verilmektedir. 2023 hedeflerinden milli ilaç ve milli tıbbi cihaz üretim politikalarının bir paydaşı olmaktan gurur duyuyoruz. Bu politikaların oluşmasında önderliğinden dolayı Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı arz ediyoruz" dedi.

Ultraviyole C (UVC) ışını, enfeksiyonların tedavisinde kullanılan mevcut yöntemlere alternatif inovatif bir yaklaşımdır. Turkısh Beam cihazı ile dünyada ilk defa 254 nm dalga boyunda UVC ışını, lazer ışınları ile desteklenerek yapılan bir tedavi yöntemi olarak kullanılacak. Sistem, jeneratör bir ultraviyole/lazer ışık kaynağı ve bunun üzerine konnektörlenmiş fiberoptik kablolar vasıtasıyla invamed steerable katetere (tek kullanımlık kameralı katater) yerleştirilerek uygulanır. Fiberoptik sistemin ucundan çıkan ultraviyole/lazer ışığı, mikroorganizmaları (virüsler dahil) saniyeler süren bir uygulamanın sonunda yok eder. Sistem, fiberoptik bir kateter vasıtası ile damar içi, soluk borusu, akciğerler ve solunum yollarına direkt olarak gönderilerek, kateterden düşük dozda UVC ve lazer ışını uygulaması ile bu bölgelerdeki mikroorganizmaların yok edilmesi temeline dayanır.

(İlker Turak/İHA)