Korona virüs ile mücadelede zeytin yaprağı çayı büyük ilgi görüyor - Son Dakika

Korona virüs ile mücadelede zeytin yaprağı çayı büyük ilgi görüyor

25.11.2020 15:03

Korona virüs ile mücadelede zeytin yaprağı çayı büyük ilgi görüyor Prof Dr. Tümen: "Bu demi sabah, öğle, akşam içmelerini tavsiye ederim" Tüm dünyada korona virüs (Covid-19) ile mücadele devam ederken zeytin yaprağında bulunan oleuropein isimli etkin maddenin virüs ile savaşta önemli bir...

Korona virüs ile mücadelede zeytin yaprağı çayı büyük ilgi görüyor

Prof Dr. Tümen: "Bu demi sabah, öğle, akşam içmelerini tavsiye ederim"

BALIKESİR - Tüm dünyada korona virüs (Covid-19) ile mücadele devam ederken zeytin yaprağında bulunan oleuropein isimli etkin maddenin virüs ile savaşta önemli bir argüman olduğunun duyulması üzerine zeytin çayı ve ekstratına karşı büyük bir ilgi başladı.

Zeytin çayının ve zeytin ekstratının Covid-19 ile mücadelede kullanılmaya başlamasıyla birlikte Balıkesir'in Edremit Körfezinde zeytin ağacı yaprakları değer kazandı. Zeytin hasat mevsiminde zeytin ile birlikte yapraklarda işlenmeye başladı.

Zeytin çayı ve ekstratı üzerine bilgi veren Prof. Dr. Gülendam Tümen, "Oleuropein bu kadar aktif bir Kovid'e karşı antiviral aktivite gösteriyorsa; bizde şöyle düşündük. Neden bizim ülkemiz dünyada en fazla zeytin alanına sahip? Yani zeytinin metrekare olarak hesaplandığında en yüksek Türkiye'de. Yani dünyada bir numara biziz. Diğer yandan üretimde ise maalesef dördüncü sıradayız. İspanya birinci sırada. Ama gene den dünyada sayılı zeytin yetiştiricilerinden olduğumuza göre, bu yaprakları niye değerlendirmeyelim dedik. Sayın Albayrak'ın desteği ile bunu her yere duyuralım, hiçbir ama gütmeden, her hangi bir ticari amaç gütmeden her kes evinde zeytin yaprağı çayını en azından içsin diye düşündük. Gerçekten pek çok insan içmeye başladı. Bu çok sevindirici. Ama diğer taraftan ileri düzeyde, daha fazla etki almak istiyorsak tabii zeytin yaprağı ekstresini kullanmak çok daha iyi" dedi.

Prof. Dr. Tümen zeytin yaprağı çayı ve ekstratının Covid-19'a karşı korunmada ve savaşmada önemli bir etkin madde olduğunu ifade ederek "Tabii proflaktik özelliğe sahip öncelikle Covid'e yakalanmadan bağışıklık sistemimizi güçlendirmek için lazım. Çünkü virüsün virülansını, yani virüsün etkisini azaltan maddeler bunlar. Onun için hastalanmadan, yakalanmadan kullanmalıyız

Eğer ki virüs Covid bizi bulduğunda kullanmaya devam etmeliyiz. Çünkü, bir elimize literatür geçti. İspanya'da hastanelerde zeytin yaprağı içilmeye başlanmış hastalara. Bir yandan da gıdaların içine, diyetlerin içine zeytin yaprağı ekstresi koymaya başlamışlar.

Bizim de İstanbul da 5 tane şehir hastanesinin baş hekimleri ile yaptığımız toplantıda onlar da son bir aydır içirmeye başlamışlar gelen hastalarına. Bir ay olmasına rağmen dönüşler çok iyi olmuş" dedi.

Zeytin çayı yapımını anlatan Prof. Dr. Tümen "Yaprağı toplarken şuna dikkat edilmeli. Ağaçların ilaçlanma zamanının geçmiş olması lazım. Bunun için de en iyi mevsim kış ayı. Aralık'tan itibaren budamaya kadar alabilirler. Budama mevsimi zaten yağmurların en fazla yağdığı ve yaprakların en temiz olduğu dönem. Yaprakları demleme usulü yapsınlar. Suyu kaynatıp yaprakları biraz parçalayıp, içine atıp beş, on dakika demlenmesini sağlamalılar. Bu demi sabah, öğle, akşam içmelerini öneririm" dedi.

Zeytin yaprağı çayı, ekstratı ve bilimsel çalışmalar için oleuropein etken maddesi üretimi yapan AR-GE Firması sahibi Faruk Durukan "Zeytin yaprağındaki etken madde oleurapein dediğimiz etken maddedir. Bizim şirketimiz AR-GE şirketi. Biz yirmi yıldır AR-GE çalışmaları yapmaktayız. Yüzlerce etken madde üretiyoruz. Bunlardan bir tanesi de oleuropein. Oleuropein zeytinin yaprağında bulunan etken maddelerin başında gelir. Oleuropein bundan daha önce kanserde 400'ye yakın uluslararası dünya tıp literatüründe yayını vardı. Çalışması vardı. Fakat oleuropein'in daha önceki çalışmalarına baktığımız zaman 13 tane etken madde varmış Covid 19'a iyi gelen, oleuropein'de bunlardan biri.

Bizim bu yaptığımız çalışmada biz oleuropein'i elde ettik. İki üniversite bu çalışmayı yaptı. Oleuropein dünyada diğer üniversitelerin yaptığı çalışma gibi gerçekten Covid-19'a etkili olduğunu gösteren yayınlar var" dedi.

Oleuropein'in Covid-19 ile mücadelede kullanılan 13 etkin madden biri olduğunun altını çizen Durukan "Burada da gördüğünüz gibi hangi bağ yapısını yakaladığını, hangi kanca yapısını yakaladığını çok açık şekilde göstermekte. Üniversitelerimizin bize yaptığı talep ile bizde onlara etken madde üreterek bu çalışma yapılmıştı. Zeytin yaprağını bilimsel olarak hem Türkiye'de yaptığımız çalışma ile hem de dünyada yapılan çalışmalarda Covid-19 üzerine en etkili 13 etken maddeden bir tanesi olduğu bilimsel olarak ispatlanmış durumda" dedi.

Korona virüs ile mücadelede zeytin yaprağı çayı büyük ilgi görüyor
Korona virüs ile mücadelede zeytin yaprağı çayı büyük ilgi görüyor
Korona virüs ile mücadelede zeytin yaprağı çayı büyük ilgi görüyor
Korona virüs ile mücadelede zeytin yaprağı çayı büyük ilgi görüyor

Koronavirüs, İspanya, Türkiye, Zeytin, Sağlık, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Korona virüs ile mücadelede zeytin yaprağı çayı büyük ilgi görüyor - Son Dakika


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