Korona virüs Van turizmini olumsuz etkiledi - Son Dakika

Korona virüs Van turizmini olumsuz etkiledi

08.01.2021 11:35

Korona virüs Van turizmini olumsuz etkiledi Van Müzesi Müdürü Erol Uslu: Akdamar Adasını 56 bin 108 kişi ziyaret etti" "Van Kalesini 27 bin 500 kişi ziyaret etti" Tüm dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan korona virüs, Van turizmini olumsuz etkiledi.

Korona virüs Van turizmini olumsuz etkiledi

Van Müzesi Müdürü Erol Uslu:

Akdamar Adasını 56 bin 108 kişi ziyaret etti"

"Van Kalesini 27 bin 500 kişi ziyaret etti"

VAN - Tüm dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan korona virüs, Van turizmini olumsuz etkiledi.

Korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında yurt içi turlarının olmaması, Van Gölü Havzası'ndaki tarihi ve turistik beldeleri olumsuz yönde etkilerken, ören yerlerine olan ziyaretçi sayısında da düşüşe neden oldu. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Van Müzesi Müdürü Erol Uslu, 27 Ağustos 2019 yılında ziyarete açılan Van Müzesi'ni, 4 ayda 37 bin kişi ziyaret ederken, korona virüs pandemisi nedeniyle kısıtlamaların başladığı 2020 yılında sadece 20 bin kişinin ziyaret ettiğini söyledi. Uslu, "1 Ocak ile 31 Aralık 2020 tarihi itibariyle 20 bin insanın ziyaret ettiğini ve geçen senenin 4 ayıyla kıyasladığımız zaman dahi o istatistiği yakalayamadığımız görülüyor. Fakat 2021 yılı içerisinde korona virüs pandemisinin rahatlaması ile birlikte ziyaretçi sayısını arttırmayı düşünüyoruz. Hedefimiz, gayemiz ve çalışmalarımız o yöndedir. İnşallah 2021 yılı içerisinde ziyaretçi sayısını arttırabilmek için gerek eğitimler gerek seminerler gerekse sergiler olsun daha canlı kılabilecek etkinlikler yapmayı planlıyoruz" dedi.

Van Müzesi'nin 23 holden oluştuğunu ve bunlardan 9 tanesinin Urartu medeniyetine ait olduğunun altını çizen Uslu, "Urartular burada başkentlik bıraktığı için envantere kayıtlı 45 bin eserimiz mevcut olup bunlardan yaklaşık 2 bin 542 eseri sergiliyoruz. Van Müzesi koleksiyonunundu yer alan Urartu eserleri bakımından dünyada tek olan bir müze olduğumuzu söylemek mümkündür. Çünkü Urartular burada başkentlik kurmuş, yaklaşık 250 yıllık bir yaşantıları söz konusudur. Sosyal yaşamından ekonomisine, savaşından ölü gömme geleneğine, tapınma sitemine kadar bütün verileri çok açık ve net bir şekilde görülecek, dokunulabilecek ve hissedilebilecek bir mekan varsa, o da Van Müzesi olduğunu söylemek mümkündür" ifadelerini kullandı.

"Akdamar Adasını 56 bin 108 kişi ziyaret etti"

Dünya genelinde yaygın olan korana virüsün Akdamar Adasına olan ziyaretçi sayısında düşüşe neden olduğunu dile getiren Uslu, "2019 ile 2020 yılını kıyasladığımız zaman 2019 yılında yaklaşık 250 bin kişi Akdamar Adasını ziyaret etmişken, aralık sonu itibariyle 56 bin 108 kişinin adayı ziyaret ettiğini ve dolayısıyla ziyaretçi sayısının 5 kat düştüğünü görüyoruz. İnşallah 2021 yılı içerisinde toparlanma süreci ile birlikte Akdamar Adası'na ziyaretçi sayısında yine artışlar meydana gelecektir. Bizler korona virüs pandemisine karşı gerekli tedbirleri almışız. Bu anlamda vatandaşların aileler birlikte gelip gezebilecekleri ortam oluşturulmuş. Gerek dezenfekte gerek HES kodu gerekse ateş ölçerlerle birlikte Akdamar Adasında, risk teşkil edecek bir durum söz konusu değildir" ifadelerine yer verdi.

"Van Kalesini 27 bin 500 kişi ziyaret etti"

Korona virüs pandemisinin Van Müzesi ile birlikte Akdamar Adası ve Van Kalesi ziyaretçi sayılarında da yaklaşık 5 kat kadar bir azalmaya neden olduğunu vurgulayan Uslu, "2019 yılı istatistiklere baktığımız zaman yaklaşık 68 bin ziyaretçinin Van Kalesini gezdiğini söyleyebiliriz. Ancak korana virüs pandemisi nedeniyle azalmaların olduğu herkesçe malumdur. Bundan Van Kalesi de nasibini aldı. 2020 yılı içerişinde Van Kalesini 27 bin 500 kişi ziyaret etti. Hem Van Kalesi, hem Van Müzesi hem de Akdamar Adası'nı ziyaretçilerin hiçbir kaygı taşımadan rahat bir şekilde gelip ziyaret etmeleri için bütün olanakların, bütün imkanların sağlandığını herkesin bilinmesini istiyoruz" diye konuştu

Korona virüs Van turizmini olumsuz etkiledi
Korona virüs Van turizmini olumsuz etkiledi
Korona virüs Van turizmini olumsuz etkiledi
Korona virüs Van turizmini olumsuz etkiledi

Koronavirüs, Türkiye, Aralık, Van, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Korona virüs Van turizmini olumsuz etkiledi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Trump, Twitter yasağı biter bitmez paylaşımda bulundu: Müthiş bir yolculuk daha yeni başlıyor Meslektaşını öldürüp boş araziye atan müzisyen, cinayetten sonra sahneye çıktı Bir aile yok oldu! 14 yaşındaki çocuk anne ve babasını öldürüp intihar etti Sıfır aldığı aynı marka iki otomobili de kendiliğinden yanınca evinin önüne astığı yazıyla teki gösterdi Erdoğan'ın sürpriz ziyaretinin perde arkasında Saadet'i Cumhur İttifakı'na çekmek var Kızının erkeklere satıldığını öğrenen anne, hesap sormaya gitti! Darbedilen kadın saçlarını yoldan topladı Son Dakika! İstanbul'da metrobüs yoluna giren tır nedeniyle E-5'te trafik durdu Belediye işçilerini taşıyan servis kaza yaptı, can pazarı yaşandı: 2 ölü, 22 yaralı
Ünlü şarkıcı Yeliz Yeşilmen'e hırsızlık şoku! Çocuklarının bakıcısı evi soyup soğana çevirdi Ünlü şarkıcı Yeliz Yeşilmen'e hırsızlık şoku! Çocuklarının bakıcısı evi soyup soğana çevirdi         
11:18
Güne yükselişle başlayan dolar 7,36'dan işlem görüyor Güne yükselişle başlayan dolar 7,36'dan işlem görüyor         
10:59
İlk iş gününde alev alev yanan otomobilinde can verdi İlk iş gününde alev alev yanan otomobilinde can verdi         
10:47
Merkez Bankası, farklı bankalar arasında 7/24 para transferi yapmayı sağlayan FAST Sistemi'ni kullanıma sundu Merkez Bankası, farklı bankalar arasında 7/24 para transferi yapmayı sağlayan FAST Sistemi'ni kullanıma sundu         
10:11
Esra Erol'un çocuk gelişimi mezunu kadına Esra Erol'un çocuk gelişimi mezunu kadına "Bakıcı" demesi yanlış anlaşılınca tepki yağdı         
09:59
Aralık ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemeleri başladı Aralık ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemeleri başladı         
09:48
Üzerine yattığı pompalı tüfeği ateşleyen genci, ailesi kanlar içerisinde buldu Üzerine yattığı pompalı tüfeği ateşleyen genci, ailesi kanlar içerisinde buldu         
09:37
Dinlenme tesisindeki araç ve yayalara çarpan sürücü intihar girişiminde bulundu! Kazada 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı Dinlenme tesisindeki araç ve yayalara çarpan sürücü intihar girişiminde bulundu! Kazada 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı         
08:52
Hakkarili genç, köyde telefon çekmeyince çanak anten ve metal siniden 'baz istasyonu' yaptı Hakkarili genç, köyde telefon çekmeyince çanak anten ve metal siniden 'baz istasyonu' yaptı         
08:22
Hamsiye av yasağı gelince balıkçılar hale akın etti Hamsiye av yasağı gelince balıkçılar hale akın etti         
08:21
İş aramak için otogara giden genç kızın hayatı karardı! Karşısına çıkan adam, zorla uyuşturucu kullandırıp cinsel istismarda bulundu İş aramak için otogara giden genç kızın hayatı karardı! Karşısına çıkan adam, zorla uyuşturucu kullandırıp cinsel istismarda bulundu         
07:59
Baraj suları çekilince Narlık köyü ortaya çıktı Baraj suları çekilince Narlık köyü ortaya çıktı         
07:37
Ünlü oyuncu Alec Baldwin'in kızı Ireland, yalnızca çizme giyip poz verdi Ünlü oyuncu Alec Baldwin'in kızı Ireland, yalnızca çizme giyip poz verdi         
23:34
Migros, CarrefourSA'nın 34 mağazasını devraldı Migros, CarrefourSA'nın 34 mağazasını devraldı         
18:41
Düzce Üniversitesi, kilosu 3 bin liraya satılan 'ölümsüzlük mantarını' üretmeyi başardı Düzce Üniversitesi, kilosu 3 bin liraya satılan 'ölümsüzlük mantarını' üretmeyi başardı         
13:43
Daha 14 yaşında! Karnındaki bebekten kurtulmak isterken hastanelik olan kız çocuğu doğum yaptı Daha 14 yaşında! Karnındaki bebekten kurtulmak isterken hastanelik olan kız çocuğu doğum yaptı         
13:31
Oğuzhan Özyakup, oyuncu sevgilisi Melisa Aslı Pamuk evleniyor Oğuzhan Özyakup, oyuncu sevgilisi Melisa Aslı Pamuk evleniyor         
12:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2021 11:46:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Korona virüs Van turizmini olumsuz etkiledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei