Korona virüs Van turizmini olumsuz etkiledi - Son Dakika

Korona virüs Van turizmini olumsuz etkiledi

Van Müzesi Müdürü Erol Uslu:

Akdamar Adasını 56 bin 108 kişi ziyaret etti"

"Van Kalesini 27 bin 500 kişi ziyaret etti"

VAN - Tüm dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan korona virüs, Van turizmini olumsuz etkiledi.

Korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında yurt içi turlarının olmaması, Van Gölü Havzası'ndaki tarihi ve turistik beldeleri olumsuz yönde etkilerken, ören yerlerine olan ziyaretçi sayısında da düşüşe neden oldu. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Van Müzesi Müdürü Erol Uslu, 27 Ağustos 2019 yılında ziyarete açılan Van Müzesi'ni, 4 ayda 37 bin kişi ziyaret ederken, korona virüs pandemisi nedeniyle kısıtlamaların başladığı 2020 yılında sadece 20 bin kişinin ziyaret ettiğini söyledi. Uslu, "1 Ocak ile 31 Aralık 2020 tarihi itibariyle 20 bin insanın ziyaret ettiğini ve geçen senenin 4 ayıyla kıyasladığımız zaman dahi o istatistiği yakalayamadığımız görülüyor. Fakat 2021 yılı içerisinde korona virüs pandemisinin rahatlaması ile birlikte ziyaretçi sayısını arttırmayı düşünüyoruz. Hedefimiz, gayemiz ve çalışmalarımız o yöndedir. İnşallah 2021 yılı içerisinde ziyaretçi sayısını arttırabilmek için gerek eğitimler gerek seminerler gerekse sergiler olsun daha canlı kılabilecek etkinlikler yapmayı planlıyoruz" dedi.

Van Müzesi'nin 23 holden oluştuğunu ve bunlardan 9 tanesinin Urartu medeniyetine ait olduğunun altını çizen Uslu, "Urartular burada başkentlik bıraktığı için envantere kayıtlı 45 bin eserimiz mevcut olup bunlardan yaklaşık 2 bin 542 eseri sergiliyoruz. Van Müzesi koleksiyonunundu yer alan Urartu eserleri bakımından dünyada tek olan bir müze olduğumuzu söylemek mümkündür. Çünkü Urartular burada başkentlik kurmuş, yaklaşık 250 yıllık bir yaşantıları söz konusudur. Sosyal yaşamından ekonomisine, savaşından ölü gömme geleneğine, tapınma sitemine kadar bütün verileri çok açık ve net bir şekilde görülecek, dokunulabilecek ve hissedilebilecek bir mekan varsa, o da Van Müzesi olduğunu söylemek mümkündür" ifadelerini kullandı.

"Akdamar Adasını 56 bin 108 kişi ziyaret etti"

Dünya genelinde yaygın olan korana virüsün Akdamar Adasına olan ziyaretçi sayısında düşüşe neden olduğunu dile getiren Uslu, "2019 ile 2020 yılını kıyasladığımız zaman 2019 yılında yaklaşık 250 bin kişi Akdamar Adasını ziyaret etmişken, aralık sonu itibariyle 56 bin 108 kişinin adayı ziyaret ettiğini ve dolayısıyla ziyaretçi sayısının 5 kat düştüğünü görüyoruz. İnşallah 2021 yılı içerisinde toparlanma süreci ile birlikte Akdamar Adası'na ziyaretçi sayısında yine artışlar meydana gelecektir. Bizler korona virüs pandemisine karşı gerekli tedbirleri almışız. Bu anlamda vatandaşların aileler birlikte gelip gezebilecekleri ortam oluşturulmuş. Gerek dezenfekte gerek HES kodu gerekse ateş ölçerlerle birlikte Akdamar Adasında, risk teşkil edecek bir durum söz konusu değildir" ifadelerine yer verdi.

"Van Kalesini 27 bin 500 kişi ziyaret etti"

Korona virüs pandemisinin Van Müzesi ile birlikte Akdamar Adası ve Van Kalesi ziyaretçi sayılarında da yaklaşık 5 kat kadar bir azalmaya neden olduğunu vurgulayan Uslu, "2019 yılı istatistiklere baktığımız zaman yaklaşık 68 bin ziyaretçinin Van Kalesini gezdiğini söyleyebiliriz. Ancak korana virüs pandemisi nedeniyle azalmaların olduğu herkesçe malumdur. Bundan Van Kalesi de nasibini aldı. 2020 yılı içerişinde Van Kalesini 27 bin 500 kişi ziyaret etti. Hem Van Kalesi, hem Van Müzesi hem de Akdamar Adası'nı ziyaretçilerin hiçbir kaygı taşımadan rahat bir şekilde gelip ziyaret etmeleri için bütün olanakların, bütün imkanların sağlandığını herkesin bilinmesini istiyoruz" diye konuştu