Korona virüsü yenen genç doktordan plazma bağışı - Son Dakika
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Korona virüsü yenen genç doktordan plazma bağışı

27 dakika önce

Korona virüsü yenen genç doktordan plazma bağışı Korona virüs (Covid-19) tedavisi tamamlanan asistan doktor Hasan Balıkçı, plazma bağışının bir vefa borcu olduğunu söyleyerek, İmmün plazma tedavisi için bağışta bulundu.

Korona virüsü yenen genç doktordan plazma bağışı

ANKARA - Korona virüs (Covid-19) tedavisi tamamlanan asistan doktor Hasan Balıkçı, plazma bağışının bir vefa borcu olduğunu söyleyerek, İmmün plazma tedavisi için bağışta bulundu.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan korona virüs (Covid-19) salgını etkisini sürdürürken, Türkiye yeni bir tedavi yöntemi kullanarak İmmün plazma ile tedavi sürecini başlattı. Bu kapsamda, daha önceden korona virüs testi bir kez pozitif ve 2 kez negatif çıkan kişiler, gerekli şartları sağlaması durumunda plazma bağışında bulunabiliyor.

Ankara Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisinde görev yapan asistan doktor Hasan Balıkçı, kendisinde semptomları gördükten sonra şüphelenerek çalıştığı hastaneye başvurdu. Balıkçı'ya yapılan (Covid-19) test sonucunun pozitif çıkması üzerine genç doktor karantina altına alınarak tedavi süreci başladı. Tedavisi tamamlandıktan sonra Türk Kızılay Orta Anadolu Bölge Kan Merkezi ile iletişime geçen Balıkçı, plazma bağışında bulundu.

İlk başlarda semptomlardan şüphelenmediğini söyleyen Balıkçı, "İlk başlarda iki gün boyunca 37.5-38 derece arası bir ateşim oldu. Çok şüphelenmedim ve basit bir üst solunum yolu enfeksiyonu gibi düşündüm. Sonrasında tat ve koku kaybı oldu ve beraberinde öksürük başladı. Üç semptom birden görülünce test yaptırmak için hastaneye başvurdum ve çalıştığım hastanede test yaptılar. İlk testim negatif çıktı. Klinik şüphe devamında tomografi çektirdik, onun sonucunda testim pozitif çıktı ve yatışım yapıldı" diye konuştu.

Tedavi sürecinde ilk başlarda semptomlarının çok ağır seyretmediğini, sadece öksürüğün uzun süre devam ettiğini aktaran Balıkçı, "İlk başlarda semptomlarım çok ağır seyretmedi. Sadece öksürük tedavi süresi boyunca devam etti. Bu süreçte hafif bir hava açlığı yaşadım. Sürekli cam ve pencere açık oturasım geliyordu. Onun dışında çok sıkıntı yaşamadım. Tedavimi aldıktan sonra hızlı bir rahatlama, iyileşme dönemi geldi. Bunda iyi beslenme ve spor geçmişinin de etkisi vardır. Şu anda da iki negatif testten sonra bir hafta dinlendim ve tekrar göreve başladım" şeklinde konuştu.

İmmün plazma tedavisi için yaptığı plazma bağışını vefa borcu olarak gördüğünü belirten Balıkçı, "Daha öncesinden plazma bağışı yapan hekim arkadaşlarım vardı. Onlardan bilgi almıştım. Tedavimizi aldık. Şimdi de başkalarının tedavisine katkıda bulunmak için bunu bir vefa borcu görüyorum. Ondan dolayı plazma verme gereği duydum" ifadelerini aktardı.

Tedavi sürecinde sadece hastalıkla savaşmadığını, psikolojikte bir savaş verdiğini bildiren Balıkçı, plazma vermek için heveslendiğini söyleyerek, "Biz bu hastalığı ilk geçirdiğimizde, çok yeni bir hastalık olduğu için kimse tam olarak bilmiyordu. Orada verdiğimiz psikolojik savaş, semptomlara nazaran daha büyüktü. Oda da 1 hafta tek başına kalma ve tedavi süreci zordu. Tedavi olduktan sonra plazma vermek için insan biraz hevesleniyor açıkçası, çünkü o süreçten geçtiniz, semptomları yaşadınız, arkadaşlarınız aynı şeyleri yaşadı ve onlardan duydunuz. Dolayısıyla insan katkıda bulunmak istiyor. Hiçte acımıyor zaten" aktarımında bulundu.

Vatandaşlara, Sağlık Bakanlığı'nın uyarıları doğrultusunda tedbirlere uymaları yönünde önerilerde bulunan Balıkçı, semptomların görülmesi durumunda hastaneye başvurulmasını tavsiye ederek, "Pozitif çıkarsa tedavimizi alacağız. Korkacak bir şey yok, ben ve birkaç tane arkadaşım tedavimizi aldık, iyileştik ve sahalara geri döndük. Ben sporuma da başladım. Tat, koku geri geldi ve iştahımla yemeğimi yiyebiliyorum. Tedavi aldıktan sonra rahatlıyorsunuz. Tavsiyem de şu, tedavi sonrasında iki negatifi gördükten sonra herkes plazmasını versin. Kendisi tedavi olduğu gibi başkalarının tedavisine katkıda bulunsun" ifadelerini kullandı.

Korona virüsü yenen genç doktordan plazma bağışı

Çin Halk Cumhuriyeti, Türkiye, Wuhan, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.04.2020 09:49 Kaynak: İHA

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