Koronavirüs: G7 ülkeleri arasında salgından en kötü etkilenen ülke Birleşik Krallık oldu

BBC'nin analiz ettiği verilere göre Birleşik Krallık, gelişmiş yedi ülkenin oluşturduğu G7 ülkeleri arasında koronavirüsten en ağır etkilenen ülke oldu.

BBC, Oxford Üniversitesi'nden ekonomistler ve Health Foundation (Sağlık Vakfı) uzmanlarıyla çalışarak ABD, Japonya, Kanada, Almanya, Fransa, İngiltere ve İtalya'den oluşan G7 ülkelerinde koronavirüs salgınıyla ilgili verileri inceledi.

Araştırmaya göre Birleşik Krallık'ta salgının başından bu yana 100 bin kişi başına düşen can kaybı sayısı 65 oldu.

Bu tabloda İtalya'da 100 bin kişi başında 58, Fransa'da 44 ve ABD'de 38 ölüm gerçekleşti.

Geçmiş yıllarda bir ülkede kaydedilen tüm ölümlerin ortalaması göz önünde bulundurularak hesaplanan