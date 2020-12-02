Koronavirüs tedbirleri kapsamında yarından itibaren İstiklal Caddesi'ne yalnızca 7 bin kişi giriş yapabilecek - Son Dakika

Koronavirüs tedbirleri kapsamında yarından itibaren İstiklal Caddesi'ne yalnızca 7 bin kişi giriş yapabilecek

02.12.2020 13:32

Koronavirüs vaka ve ölüm sayılarının artması nedeniyle İstanbul, Ankara ve İzmir'de yeni kararlar alınmaya devam ediyor. CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk, yarından itibaren İstiklal Caddesi'nde önemli bir tedbirin hayata geçirileceğini ve artık sadece 7 bin kişinin caddeye giriş yapabileceğini aktardı.

CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk, İstiklal Caddesi'yle ilgili alınan kararı şu ifadelerle duyurdu;

"İstiklal Caddesi'nde yarından itibaren önlemler alınmaya başlanıyor. Edindiğim bilgiye göre yarından itibaren İstiklal Caddesi'nde 3 metrekareye 1 kişi düşecek. İstiklal Caddesi'nin girişinden sonuna kadar toplamda 7 bin kişi olacak.

3 METRE KAREYE 1 KİŞİNİN DÜŞMESİ SAĞLANACAK

Drone'larla sık sık görüntü alınacak. Göz kararıyla bakılacak ve metrekare yöntemiyle drone'larla görüntü alınıp 3 metrekareye 1 kişinin düşmesi sağlanacak.

Önüne geçilemezse girişler kapatılacak. İstiklal Caddesi girişine bariyerler konulmuş. Şöyle bir planlamaya gidildi, yarın hayata geçmesi planlanıyor. İstiklal Caddesi'ne gelenler sağdan giriş yapacak, herkes bu yönden giriş yapacak. Çıkış yapacaklar ise diğer taraftan yapacak. Giriş ve çıkışlar iki farklı yönden yapılacak, tramvay yolu ise boş bırakılacak. Beyoğlu Belediyesi İlçe Hıfzıssıhha Kurulu bu yönde karar aldı. Polis ve zabıta ekiplerinin uyarıları da devam edecek."

ANKARA'DA DA ÖNLEMLER SIKILAŞTIRILIYOR

Ankara'dan yayına bağlanan CNN Türk Muhabiri Mustafa Berber ise Başkent'te alınan önlemlerle ilgili şu bilgileri paylaştı:

"Tıpkı İstanbul Valiliği'nin almış olduğu karar gibi valilik kaymakamlıkları görevlendirdi. Şu anda Kızılay Meydanı'nda Güvenpark'ın içindeyiz. Kontroller park içerlerinde, bankların olduğu noktalarda gerçekleştiriliyor. Çünkü henüz meydanlara giriş için bir kısıtlama yok. Kızılay da çok fazla giriş çıkış noktası olduğu için büyük bir meydan. Ve burada o sayının belirlenmesi bir hayli zor.

Pazar yerleri ve alışveriş merkezlerine girebilecek vatandaş sayısı belliydi ama buna ilişkin sıkı kontrol getirilecek. Kızılay'a yakın olan Güvenpark gibi diğer parklarda buradaki polisler hem de belediyenin güvenliği tarafından kontrol edilmeye çalışılacak."

İZMİR'İN EN YOĞUN NOKTASI KONAK'TA DA ÖNLEM KARARI ALINABİLİR

Anadolu Ajansı muhabiri Yusuf Şahbaz da İzmir'le ilgili alınan kararları şöyle aktardı:

"Geçtiğimiz pazartesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarıyla öğrendik aslında bu kararı. Gerek duyulması halinde parklarda, caddelerde meydanlarda yeterli sayıda insan alınacaktı. Burada da şu an Ankara'da olduğu gibi bir hazırlık yok ancak gerek görüldüğü takdirde ilçe veya il hıfzıssıhha kurullarının karar alması mümkün. Biz de şu an Konak'ta Tarihi Saat Kulesi'nin bulunduğu meydandayız. Aslında burası İzmir'in en yoğun noktası, şu an bir sakinlik hakim. Burası kamu kurum ve kuruluşlarının kesişme noktası, ancak pandemi sonrası İzmirliler fazla uğramıyor. Kalabalıkların artması halinde önlem kararı alınabilir."

Koronavirüs tedbirleri kapsamında yarından itibaren İstiklal Caddesi'ne yalnızca 7 bin kişi giriş yapabilecek

İstiklal Caddesi, Fulya Öztürk, İzmir, Türk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Koronavirüs tedbirleri kapsamında yarından itibaren İstiklal Caddesi'ne yalnızca 7 bin kişi giriş yapabilecek - Son Dakika


Son Dakika

Kılıçdaroğlu, iktidara bu kez Çin üzerinden yüklendi: Arayıp maliyetini sordum, cevap bir haftada geldi MasterChef'ten elenen Ayyüce Kamit, Emir Elidemir ile çıkan aşk haberlerine açıklık getirdi Asgari ücret zammı için 4 Aralık'ta yapılacak ilk toplantı internet üzerinden gerçekleştirilecek İndirimli elektrik için son gün 5 Aralık Türk bilim insanları keçi sütünün içindeki bir maddenin koronavirüse karşı etkili olduğunu tespit etti Yürek yakan detay! Koronadan ölmeden 2 saat önce eşinden helallik istemiş Sabah saatinde geldiler, mağazanın camını kırıp onlarca mont çaldılar Oyuncu Yaşar Alptekin'in eşi Nilgün Altınyay hayatını kaybetti
Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay koronavirüse yakalandı Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay koronavirüse yakalandı         
13:17
Son Dakika! Bilim Kurulu, Bakan Koca başkanlığında Son Dakika! Bilim Kurulu, Bakan Koca başkanlığında "Aşı" gündemiyle toplanıyor         
12:28
Yıkılmış metruk evde insan kafatası ve kemikler bulundu Yıkılmış metruk evde insan kafatası ve kemikler bulundu         
12:02
Çaykur Rizespor'un eski futbolcusu Abarhoun, 31 yaşında hayatını kaybetti Çaykur Rizespor'un eski futbolcusu Abarhoun, 31 yaşında hayatını kaybetti         
11:46
İsmail Küçükkaya İmamoğlu'na suikast olayında resmi belgeyi canlı yayında okudu İsmail Küçükkaya İmamoğlu'na suikast olayında resmi belgeyi canlı yayında okudu         
11:32
Tıp dünyası ABD'li anne ve kızını konuşuyor: Aralarında 1 yaş var Tıp dünyası ABD'li anne ve kızını konuşuyor: Aralarında 1 yaş var         
10:56
İran'a karşı Türkiye'nin eline üç koz birden geçti! Doğal gazda büyük indirim kaçınılmaz oldu İran'a karşı Türkiye'nin eline üç koz birden geçti! Doğal gazda büyük indirim kaçınılmaz oldu         
10:46
Otomobil içerisindeki kadının yüzüne tekme attı! Dehşet anları kamerada Otomobil içerisindeki kadının yüzüne tekme attı! Dehşet anları kamerada         
10:20
Yaralı kurye, zimmetli pantolonunun kesilmemesini istedi! Olay yerine gelen patron, duruma müdahale etti Yaralı kurye, zimmetli pantolonunun kesilmemesini istedi! Olay yerine gelen patron, duruma müdahale etti         
10:06
Oyuncu Demet Özdemir'in mini etekli pozlarına beğeni yağdı Oyuncu Demet Özdemir'in mini etekli pozlarına beğeni yağdı         
09:45
Mersin, Trabzon, Samsun ve Zonguldak'ta durum korkutucu boyuta ulaştı! Hastanelerde yer yok Mersin, Trabzon, Samsun ve Zonguldak'ta durum korkutucu boyuta ulaştı! Hastanelerde yer yok         
09:41
İş görüşmesinde şaşırtan manzara! 1052 kişi çağrıldı, 9 kişi katıldı İş görüşmesinde şaşırtan manzara! 1052 kişi çağrıldı, 9 kişi katıldı         
09:29
Türkiye'de koronavirüs kabusu sürüyor! Günlük ölüm sayısı 190 ile zirveyi gördü Türkiye'de koronavirüs kabusu sürüyor! Günlük ölüm sayısı 190 ile zirveyi gördü         
09:16
Korona servisi hemşiresi: Her gün 'Virüs kaptım mı?' sorusunu soruyorum Korona servisi hemşiresi: Her gün 'Virüs kaptım mı?' sorusunu soruyorum         
09:13
Yeni pozlarını paylaşan Hadise'ye beğeni üstüne beğeni yağdı Yeni pozlarını paylaşan Hadise'ye beğeni üstüne beğeni yağdı         
20:25
Yasak aşkın ortaya çıkmaması için ölen sevgilisini giydirip kapı önüne bıraktı Yasak aşkın ortaya çıkmaması için ölen sevgilisini giydirip kapı önüne bıraktı         
15:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2020 13:42:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Koronavirüs tedbirleri kapsamında yarından itibaren İstiklal Caddesi'ne yalnızca 7 bin kişi giriş yapabilecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei