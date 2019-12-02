KOSGEB'den emniyet mensuplarının ailelerine girişimci desteği

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ve KOSGEB Aydın İl Müdürlüğü'nün iş birliğinde hayata geçirilen "KOSGEB Desteği ile Kendi İşimin Patronu Oluyorum" projesi kapsamında emniyet mensuplarının ailelerine kendi işlerini kurmaları için destek veriliyor.



Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ve KOSGEB Aydın Müdürlüğü'nün iş birliğinde hayata geçirilen "KOSGEB Desteği ile Kendi İşimin Patronu Oluyorum" projesi kapsamında Aydın Ticaret Borsası Konferans Salonunda gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısına Aydın Milletvekili ve AK Parti MKYK Üyesi Metin Yavuz, Aydın İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, İlçe Emniyet müdürleri ve müdür yardımcılarının yanı sıra çok sayı da Emniyet mensubu ve aileleri katıldı.



KOSGEB Aydın İl Müdürü Sadullah Dülger'in sunumuyla verilen desteklerin anlatıldığı toplantıda konuşan Aydın Milletvekili ve AK Parti MKYK Üyesi Metin Yavuz, KOSGEB ve Aydın İl Emniyet Müdürlüğü arasında yapılan işbirliğinin Nazilli Asayiş Büro Amirliği ziyareti esnasında gündeme geldiğini belirtti.



Yavuz yaptığı açıklama da, "Buharkent ilçemizde düzenlenen KOSGEB toplantımız sonrasında Aydın'a dönerken Nazilli girişinde uygulama yapan Polis memuru arkadaşlarımıza selam vermek ve görevlerinde kolaylıklar dilemek için mola verdik. Uygulama noktası aynı zaman da Nazilli Asayiş Büro Amirliği önünde bir noktaydı. Gece gündüz bizlerin huzuru için görev yapan arkadaşlarımızı ziyaret etmiştik. İkram ettikleri çayın sıcaklığında sohbet ederken beraberimizdeki KOSGEB Müdürümüz ile Emniyet Teşkilatında görev yapan arkadaşlarımızın ailelerine KOSGEB olarak ne gibi destekler verilebileceği konusunda fikir alışverişinde bulunduk. İşte o ziyaretimiz esnasında, tüm emniyet teşkilatı ile düzenlenecek yeni bir toplantıda KOSGEB desteklerinin anlatılmasının faydalı olacağı görüşü gündeme geldi. Bir kaç gün sonra ziyaret ettiğimiz İl Emniyet Müdürümüz Mehmet Suat Ekici ile konuyu bir kez daha değerlendirdik. En az bizler kadar olumlu gören İl Müdürümüz sağ olsun bugünkü toplantıya katılımın bu kadar yoğun ve verimli geçmesinde önemli bir katkı sağlamıştır" dedi.



" Türkiye'nin en verimli topraklarında yaşıyoruz"



Girişimcilik başvurularının diğer illere göre Aydın da çok az olduğunu belirten Aydın Milletvekili ve AK Parti MKYK Üyesi Metin Yavuz yeni girişimcilere KOSGEB'in bir çok alanda destek verdiğini ifade etti. Yavuz yaptığı açıklama da " Ülke olarak yukarı çıkmaya başladığımız en doğru hükümet sistemine sahibiz. Bu bir rejim değişikliği değil tamamıyla bir yönetim değişikliğidir. Bir buçuk yıldır bu sistem ile birlikteyiz. Geçmişe göre kıyaslandığında daha hızlı kararlar alınıp uygulanıyor. Aydın insanı bir uyuşturucu almış gibi bu konulara pek girmiyor. Türkiye'nin en verimli toprağının üstünde olduğu coğrafyada yaşıyoruz. Allah'ın torpil geçtiği bir coğrafya burası. Fakat biz bunu katma değere dönüştürememişiz. Bunu katma değere dönüştürebilmemiz için düşünmemiz gerekiyor. Bu zengin toprakların onda birine sahip değilken biz geçen yıl 723 milyon ihracat yapmışız. Evet ihracat fazlamız var bu güzel bir şey. Fakat yakınımızdaki Denizli'ye baktığımızda 2 buçuk 3 milyarlık bir ihracat var. Yani bu oradaki insanın girişimciliğinden kaynaklanıyor" dedi. - AYDIN