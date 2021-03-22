Kosova'nın yeni başbakanı Albin Kurti oldu - Son Dakika

Kosova'nın yeni başbakanı Albin Kurti oldu

22.03.2021 23:17

Kosova'daki Kendin Karar Al Hareketi (VV) Genel Başkanı Albin Kurti, mecliste yapılan güven oylamasının ardından ülkenin yeni başbakanı oldu.

Kosova'daki Kendin Karar Al Hareketi (VV) Genel Başkanı Albin Kurti, mecliste yapılan güven oylamasının ardından ülkenin yeni başbakanı oldu.

Kosova'da 14 Şubat'ta yapılan erken genel seçimi kazanan VV'nin başbakan adayı Kurti'nin liderliğinde kurulan yeni hükümet, 120 üyesi bulunan Kosova Meclisinde 67 milletvekilinin desteği ile güvenoyu aldı.

Kurti'nin ikinci kez başbakanlık koltuğuna oturacağı yeni kabinedeki isimler şöyle:

"Avrupa Entegrasyonundan Sorumlu Başbakan Yardımcısı Besnik Bislimi, Dışişleri ve Diaspora Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Donika Gervalla, Azınlık ile İnsan Haklarından Sorumlu Başbakan Yardımcısı Emiliya Recepi, Maliye Bakanı Hekuran Murati, Adalet Bakanı Albulena Haciu, Sağlık Bakanı Arben Vitia, Eğitim, Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Bakanı Arberie Nagavci, Kültür, Gençlik ve Spor Bakanı Hayrullah Çeku, Yerel Yönetimler Bakanı Elbert Krasniqi, Altyapı ve Çevre Bakanı Liburn Aliu, Tarım, Orman ve Kırsal Bakanı Faton Peci, Savunma Bakanı Armend Mehay, İçişleri ve Kamu Yönetimi Bakanı Celal Sveçla, Sanayi, Girişimcilik ve Ticaret Bakanı Rozeta Haydari, Ekonomi Bakanı Artane Rizvanolli, Topluluklar ve Geri Dönüş Bakanı Goran Rakic."

Bu arada, Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Genel Başkanı Fikrim Damka da yeni hükümette Bölgesel Kalkınma Bakanı olarak görev yapacak.

"Kosova'nın AB'den başka alternatifi yok"

Başbakan Kurti, mecliste yaptığı konuşmada, Kosova'nın Avrupa Birliği'nden (AB) başka alternatifi olmadığını vurgulayarak Kosova ile Sırbistan arasındaki diyalog sürecinde ise önceliğin kayıp kişiler olacağını söyledi.

Ortak değerler ve hedefler paylaştıkları için NATO ile AB'nin parçası olmak yolunda yorulmadan çalışacaklarını kaydeden Kurti, "AB entegrasyonuna giden yol meydan okuyucu bir yol olabilir, ancak Kosova'nın alternatifi yok." dedi.

Cumhurbaşkanlığı görevini vekaleten yeni Meclis Başkanı Konjufca yürütecek

Öte yandan, sabah yapılan ilk Genel Kurul oturumunda meclis başkanlığına seçilen Glauk Konjufca, Anayasa gereği vekaleten cumhurbaşkanlığı görevini de üstlendi.

Kosova'nın eski Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi, Kasım 2020'de Lahey'deki Kosova Özel Savcılığının hazırladığı savaş suçları iddianamesinin mahkeme tarafından kabul edilmesi üzerine istifa etmiş, yasa gereği cumhurbaşkanlığı görevini bir önceki dönemin Meclis Başkanı Vyosa Osmani yürütmüştü.

14 Şubat erken genel seçimi

Kosova'da 14 Şubat'ta gerçekleşen erken genel seçimde VV 58 milletvekili elde ederken, Kosova Demokratik Partisi (PDK) 19, Kosova Demokratik Birliği (LDK) 15, Kosova'nın Geleceği için İttifak (AAK) 8 ve Sırp toplumu için ayırılan 10 sandalyenin tamamını da Sırp listesi kazandı.

Diğer azınlıklardan KDTP 2 milletvekili elde ederken, Vakat Koalisyonu, Kosova'nın Yeni Demokratik Girişimi, Roman İnisiyatifi, Yeni Demokratik Parti, Sosyal Demokrat Partisi, Birleşik Goran Partisi, Aşkali Entegrasyon Partisi ve Kosova Romanları Yenilikçi Hareketi birer milletvekili elde etti.

Albin Kurti kimdir?

Başkent Priştine'de 24 Mart 1975'te doğan Kurti, Ağustos 1997'de Priştine Üniversitesi Bağımsız Öğrenciler Birliğinin yönetimine dahil olarak Sırp rejimi tarafından işgal edilen üniversitenin bina ve tesislerini boşaltma talebiyle barışçıl protestolar düzenlemişti.

Kosova'daki 1998-1999 savaşı sırasında Kosova Kurtuluş Ordusunun (UÇK) Siyasi Temsilcisi Adem Demaçi'nin sekreteri olarak görev yapan Kurti, 27 Nisan 1999'da Sırp polisi tarafından gözaltına alınmıştı.

Sırp güçlerinin 10 Haziran'da Kosova'dan çekilmesiyle Kurti ve beraberindeki 2 binin üzerindeki Arnavut Sırp hapishanelerine transfer edilmişti. Uluslararası baskıların sonucunda Kurti, 7 Aralık 2001'de serbest bırakılmıştı.

Priştine Üniversitesi Telekomünikasyon ve Bilgisayar Mühendisliği mezunu olan Kurti, evli ve bir çocuk babası.

Kosova'nın yeni başbakanı Albin Kurti oldu
Kosova'nın yeni başbakanı Albin Kurti oldu
Kosova'nın yeni başbakanı Albin Kurti oldu
Kosova'nın yeni başbakanı Albin Kurti oldu

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kosova'nın yeni başbakanı Albin Kurti oldu - Son Dakika


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