Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. - Son Dakika

Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı 6 milyon 330 bini geçti, can kaybı 376 bine, iyileşen sayısı 2 milyon 884 bine ulaştı.

Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz., System.String[]

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı 6 milyon 330 bini geçti, can kaybı 376 bine, iyileşen sayısı 2 milyon 884 bine ulaştı.

Salgından en fazla etkilenen ABD'de vaka sayısı 1 milyon 847 bine çıkarken hayatını kaybedenlerin sayısı 106 bin 529, iyileşenlerin sayısı ise 607 bin 249 oldu.

İngiltere'deki can kaybı ise 39 bin 45'e yükselirken toplam vaka sayısı da 276 bin 332'ye ulaştı.

Bugünden itibaren farklı hanelerden 6 kişiye kadar grupların açık havada sosyal mesafeye uyarak buluşmasına izin verilen İngiltere'de ilkokulların ilk ve son sınıfları ders başı yaptı ve açık hava pazarları ile oto galerileri hizmete açıldı.

İngiltere Basketbol Ligi (BBL) 2019-2020 sezonu salgın nedeniyle iptal edildi.

İtalya'da ise ölenlerin sayısı 33 bin 475'e, toplam vaka sayısı 233 bin 197'ye ulaştı. Son 24 saatte 178 yeni vaka tespit edilirken bu sayı 26 Şubat'tan beri kaydedilen en düşük günlük yeni vaka sayısı oldu. Ülkede iyileşenlerin sayısı 160 bine yaklaştı.

Başkent Roma'nın simgesi tarihi yapı Kolezyum, bugün yeniden kapılarını ziyaretçilerine açtı.

İspanya'da son 24 saatte ölen olmadı

İspanya'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ölen olmadığı, toplam can kaybının 27 bin 127 olduğu bildirildi. PCR testlerine göre, vaka sayısı 71 artarak 239 bin 638'e yükseldi.

Dört aşamalı kademeli normalleşme sürecinde bugün itibarıyla nüfusun yüzde 70'i üçüncü, yüzde 30'u da ikinci aşamada bulunuyor. Kanarya ve Balear adalarında ise son aşamaya geçildi.

Fransa'daki can kaybı 28 bin 833'e çıkarken vaka sayısı 226 bin 831, iyileşen sayısı ise 68 bin 440 olarak açıklandı.

Brezilya'da hayatını kaybedenlerin sayısı 29 bin 534'e yükselirken vaka sayısı 519 bin 704, iyileşen sayısı 206 bin 555 oldu.

Brezilya 1. Futbol Ligi ekiplerinden Vasco da Gama'nın 16 oyuncusunda Kovid-19 tespit edildi.

Hollanda'da camilerin bir kısmı ibadete açıldı

Hollanda'da kafe, müze ve sinemalarda içeride en fazla 30 kişinin bulunabileceği, teraslarda ise sayı sınırlaması olmayacağı açıklandı.

Toplu taşıma araçları tam hizmet sunmaya başlarken istasyonlarda sosyal mesafenin korunması ve araçlarda maske takılması zorunlu oldu.

Ülkede 17 Mart'tan itibaren cemaatle ibadete ara verilen camilerin bir kısmı sabah namazından itibaren tekrar açıldı.

Nijerya'da da cemaatle ibadet yasağı kaldırılarak tüm ibadethaneler açıldı.

Irak'ta Kovid-19 vakalarının yeniden artması üzerine Salahaddin ve Diyala'da önlemler artırılarak vilayetlere giriş ve çıkışlar kapatıldı.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, kendisi ve tüm aile bireylerinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Rusya'da 5 gazeteci hayatını kaybetti

Rusya'daki vaka sayısı 414 bin 878'e, can kaybı 4 bin 855'e yükseldi. Rusya Gazeteciler Birliği Başkanı Vladimir Solovyev, salgın süresince 400'den fazla gazetecinin hastalandığını ve 5 gazetecinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Endonezya'da 102 bölge ve kentte normalleşme kapsamında kısıtlamaların kaldırılması kararı alındı, Malezya'nın Selangor eyaletinde cami ve mescitlerde ibadet yasağı 30 Haziran'a kadar uzatıldı.

Filipinler'de başkent Manila'daki karantina ve sokağa çıkma uygulaması bugünden itibaren hafifletildi, Taylan'da Bangkok Hava Yolları firması, ülkede çok sayıdaki noktaya uçuşları yeniden başlatacaklarını duyurdu.

Balkanlar'da Kosova, Arnavutluk, Sırbistan, Karadağ ve Bosna Hersek kara sınırlarını açtı, Kosova'da restoranlar yeniden müşteri kabülüne başladı.

Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, İtalya, Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.06.2020 11:13 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. - Son Dakika

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