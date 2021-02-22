Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla. - Son Dakika

Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla.

22.02.2021 21:21
Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla., System.String[]

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 112 milyon 102 bini, hayatını kaybedenlerin sayısı 2 milyon 480 bini, iyileşenlerin sayısı 87 milyon 496 bini aştı.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 112 milyon 102 bini, hayatını kaybedenlerin sayısı 2 milyon 480 bini, iyileşenlerin sayısı 87 milyon 496 bini aştı.

Vaka sayısı ABD'de 28 milyon 771 bine, Hindistan'da 11 milyon 9 bine, Brezilya'da 10 milyon 168 bine ve Rusya'da 4 milyon 177 bine ulaştı.

Almanya'da sanayi üretimi, salgının etkisiyle özellikle otomotiv ve yedek parça üretimindeki gerileme ile 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 10,8 azalırken, Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, salgınla mücadele kapsamında Kovid-19 aşılarının dünyada adil bir şekilde dağıtılmasını talep etti.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, salgın nedeniyle uygulanan karantinanın, vaka ve aşılama sayıları dikkate alınarak 8 Mart'tan itibaren kademeli olarak kaldırılacağını bildirdi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Kluge, salgının 2022 yılının başlarında biteceğini söyledi.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, salgının ayrımcılığın yol açtığı gerçekleri gün yüzüne çıkardığını ve insan haklarının ihmal edilmesinin toplumları ne kadar ciddi tehlikeye attığını gösterdiğini belirterek, ayrımcılığın her türünün bertaraf edilmesi gerektiğini bildirdi.

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, salgın nedeniyle ekonomik toparlanmaya giden yolun oldukça belirsiz ve düzensiz olduğunu vurgulayarak, bunun hem ülkeler arasında hem de ülkeler içinde eşitsizliklerin artmasına neden olduğunu ifade etti.

İskoçya'da, Kovid-19 aşılamasının hastaneye yatışları önemli ölçüde azalttığı tespit edildi. Buna göre, ilk dozun ardından geçen dördüncü haftada hastaneye yatış riskini, Pfizer-BioNTech aşısının yüzde 85, Oxford-AstraZeneca aşısının da yüzde 94'e kadar azalttığı belirlendi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, üye ülkeleri Kovid-19'un ekonomik sonuçlarıyla mücadele için hazırladıkları kurtarma programının başlayabilmesi için gereken öz kaynak artışı kararını onaylamaya çağırdı.

Ukrayna, ABD merkezli biyoteknoloji şirketi Novavax'tan 15 milyon doz Kovid-19 aşısı alacak.

Sırbistan'da, Kovid-19'a karşı ilk dozun uygulandığı kişi sayısı 1 milyon 230 bine ulaşırken, bunların 428 bininin ikinci dozları da aldığı bildirildi.

Japonya'da yüksek öğrenim gören 5 bin 800 öğrencinin Nisan-Aralık 2020 döneminde, Kovid-19 nedeniyle eğitimine ara verdiği ya da okulu bıraktığı ortaya çıktı.

Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi ve Gazze'de Kovid-19'a karşı aşılama kampanyası başladı.

Mısır'da Adalet Bakanı Ömer Mervan ile Sanayi ve Ticaret Bakanı Nevin Cami'ye yapılan Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı bildirildi.

İran, vaka artışlarının ardından mutasyonlu virüsün yayılmasını engellemek amacıyla İlam eyaletindeki Irak'a açılan 8'inci sınır kapısından da yolcu geçişlerini durdurdu.

Ruanda'da hükümet, Kovid-19 kısıtlamalarının esnetilmesiyle eğitime yeniden başlama kararı aldı.

Tayland'da salgının önlenmesine yönelik ilan edilen olağanüstü hal (OHAL) gelecek ayın sonuna kadar uzatılırken, bazı Kovid-19 tedbirlerinin hafifletileceği açıklandı. Böylelikle ülkeye turistlerin gelişine yönelik tedbirler azaltılırken, 2 haftalık zorunlu karantina ve tarifeli uçuşların askıya alınması kararları uygulanmaya devam edecek.

Walter Steinmeier, Avrupa Birliği, Brezilya, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla. - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

3 çocuğunun annesini dambıl ile öldüren cani kocanın ifadesi ortaya çıktı: Uyurken demir çubukla başına vurdum DSÖ'den zehir zemberek aşı açıklaması: Bazı ülkeler COVAX anlaşmasını baltalıyor Kadir Şeker tarafından öldürülen Özgür Duran'ın annesi saldırıya uğradı Restoran ve kafeler ne zaman açılacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen sektör yetkilisi Mart ayını işaret etti Okan Buruk'tan Fenerbahçe açıklaması: Teklif aldığım iddiaları doğru değil Tokkal ailesini katleden zanlıya PKK sempatizanı olduğu gerekçesiyle ayrı bir soruşturma açıldı İspanya sınırında zehirli kül çuvalının içinden mülteci çıktı Masumiyet'le ekranlara dönecek olan İlayda Alişan'ın eski mesleği ortaya çıktı
Fenerbahçe ile beIN Sports arasındaki kavga büyüyor! Mahkemelik oldular Fenerbahçe ile beIN Sports arasındaki kavga büyüyor! Mahkemelik oldular         
21:14
Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği binasının bulunduğu Yeşil Bölge'ye roketli saldırı Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği binasının bulunduğu Yeşil Bölge'ye roketli saldırı         
20:36
Serenay Sarıkaya'nın silikonları, valeyi işsiz bıraktı Serenay Sarıkaya'nın silikonları, valeyi işsiz bıraktı         
20:21
Son Dakika: Türkiye'de 22 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 78 kişi vefat etti, 8 bin 104 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 22 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 78 kişi vefat etti, 8 bin 104 yeni vaka tespit edildi         
19:58
Elektronik müziğin efsane ikilisi Daft Punk ayrıldı Elektronik müziğin efsane ikilisi Daft Punk ayrıldı         
19:31
Bank of America ve Goldman Sachs, Türkiye'nin büyüme beklentisini revize etti Bank of America ve Goldman Sachs, Türkiye'nin büyüme beklentisini revize etti         
18:57
Genç kadının sır ölümü! Duş almak için girdiği banyodan cansız bedeni çıktı Genç kadının sır ölümü! Duş almak için girdiği banyodan cansız bedeni çıktı         
17:35
Islam Slimani kariyerindeki tek hatasının Fenerbahçe'ye gitmek olduğunu söyledi Islam Slimani kariyerindeki tek hatasının Fenerbahçe'ye gitmek olduğunu söyledi         
17:15
Kağıthane'de manav görünümlü kıraathaneye polis baskını! 36 kişiye 125 bin lira ceza kesildi Kağıthane'de manav görünümlü kıraathaneye polis baskını! 36 kişiye 125 bin lira ceza kesildi         
15:56
Ford Otosan, usulsüzlük yapan iki çalışanı hakkında 247,8 milyon TL'lik tazminat davası açtı Ford Otosan, usulsüzlük yapan iki çalışanı hakkında 247,8 milyon TL'lik tazminat davası açtı         
15:27
"Allah-u ekber" diyen kargayı duyanlar kulaklarına inanamıyor         
15:22
Tokkal ailesinin katil zanlısı Boğa'nın, PKK'lı teröristlerin mezarlığında fotoğrafı çıktı Tokkal ailesinin katil zanlısı Boğa'nın, PKK'lı teröristlerin mezarlığında fotoğrafı çıktı         
15:02
Türk Diyanet Vakıf-Sen'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a imamlar için 3600 ek gösterge çağrısı Türk Diyanet Vakıf-Sen'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a imamlar için 3600 ek gösterge çağrısı         
14:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan mart ayını işaret etti, hazırlıklar başladı! İşte normalleşmeye en yakın iller Cumhurbaşkanı Erdoğan mart ayını işaret etti, hazırlıklar başladı! İşte normalleşmeye en yakın iller         
10:14
700 yıllık kale, dedesinden genç kadına miras kaldı! Fakir fukarayı sevindirecek 700 yıllık kale, dedesinden genç kadına miras kaldı! Fakir fukarayı sevindirecek         
09:41
İbrahim Tatlıses ve 42 yaş küçük sevgilisinden yeni fotoğraf İbrahim Tatlıses ve 42 yaş küçük sevgilisinden yeni fotoğraf         
08:54
Teslim olan terörist her şeyi itiraf etti: ABD ve Rusya, TSK operasyonlarını 30 dakika önceden örgüte haber veriyordu Teslim olan terörist her şeyi itiraf etti: ABD ve Rusya, TSK operasyonlarını 30 dakika önceden örgüte haber veriyordu         
07:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2021 21:47:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla. - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei