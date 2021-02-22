Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla. - Son Dakika

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 112 milyon 102 bini, hayatını kaybedenlerin sayısı 2 milyon 480 bini, iyileşenlerin sayısı 87 milyon 496 bini aştı.

Vaka sayısı ABD'de 28 milyon 771 bine, Hindistan'da 11 milyon 9 bine, Brezilya'da 10 milyon 168 bine ve Rusya'da 4 milyon 177 bine ulaştı.

Almanya'da sanayi üretimi, salgının etkisiyle özellikle otomotiv ve yedek parça üretimindeki gerileme ile 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 10,8 azalırken, Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, salgınla mücadele kapsamında Kovid-19 aşılarının dünyada adil bir şekilde dağıtılmasını talep etti.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, salgın nedeniyle uygulanan karantinanın, vaka ve aşılama sayıları dikkate alınarak 8 Mart'tan itibaren kademeli olarak kaldırılacağını bildirdi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Kluge, salgının 2022 yılının başlarında biteceğini söyledi.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, salgının ayrımcılığın yol açtığı gerçekleri gün yüzüne çıkardığını ve insan haklarının ihmal edilmesinin toplumları ne kadar ciddi tehlikeye attığını gösterdiğini belirterek, ayrımcılığın her türünün bertaraf edilmesi gerektiğini bildirdi.

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, salgın nedeniyle ekonomik toparlanmaya giden yolun oldukça belirsiz ve düzensiz olduğunu vurgulayarak, bunun hem ülkeler arasında hem de ülkeler içinde eşitsizliklerin artmasına neden olduğunu ifade etti.

İskoçya'da, Kovid-19 aşılamasının hastaneye yatışları önemli ölçüde azalttığı tespit edildi. Buna göre, ilk dozun ardından geçen dördüncü haftada hastaneye yatış riskini, Pfizer-BioNTech aşısının yüzde 85, Oxford-AstraZeneca aşısının da yüzde 94'e kadar azalttığı belirlendi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, üye ülkeleri Kovid-19'un ekonomik sonuçlarıyla mücadele için hazırladıkları kurtarma programının başlayabilmesi için gereken öz kaynak artışı kararını onaylamaya çağırdı.

Ukrayna, ABD merkezli biyoteknoloji şirketi Novavax'tan 15 milyon doz Kovid-19 aşısı alacak.

Sırbistan'da, Kovid-19'a karşı ilk dozun uygulandığı kişi sayısı 1 milyon 230 bine ulaşırken, bunların 428 bininin ikinci dozları da aldığı bildirildi.

Japonya'da yüksek öğrenim gören 5 bin 800 öğrencinin Nisan-Aralık 2020 döneminde, Kovid-19 nedeniyle eğitimine ara verdiği ya da okulu bıraktığı ortaya çıktı.

Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi ve Gazze'de Kovid-19'a karşı aşılama kampanyası başladı.

Mısır'da Adalet Bakanı Ömer Mervan ile Sanayi ve Ticaret Bakanı Nevin Cami'ye yapılan Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı bildirildi.

İran, vaka artışlarının ardından mutasyonlu virüsün yayılmasını engellemek amacıyla İlam eyaletindeki Irak'a açılan 8'inci sınır kapısından da yolcu geçişlerini durdurdu.

Ruanda'da hükümet, Kovid-19 kısıtlamalarının esnetilmesiyle eğitime yeniden başlama kararı aldı.

Tayland'da salgının önlenmesine yönelik ilan edilen olağanüstü hal (OHAL) gelecek ayın sonuna kadar uzatılırken, bazı Kovid-19 tedbirlerinin hafifletileceği açıklandı. Böylelikle ülkeye turistlerin gelişine yönelik tedbirler azaltılırken, 2 haftalık zorunlu karantina ve tarifeli uçuşların askıya alınması kararları uygulanmaya devam edecek.