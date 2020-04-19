Kovid-19 sürecinde sanal turların gözde rotası İstanbul oldu - Son Dakika

Mobil seyahat uygulaması Piri'nin Kurucusu Tülin Yücel Altaş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle evde kalanların sanal turlara ilgi gösterdiğini ve bazı şehirlerin turlarının öne çıktığını belirterek, " İstanbul'u özleyenler var. Bu nedenle İstanbul en çok ziyaret edilen yerler arasında yer alıyor. Genel bakıldığında ise Dublin, Prag, Amsterdam ve Kapadokya ilgi görüyor." dedi.

Altaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dijital rehberlik sağlayan uygulamanın, ismini ünlü Türk kaşif ve kartograf Piri Reis'ten aldığını söyledi.

Sanal turları, uzman isimlerin ve seyahat yazarlarının sesli anlatımlarıyla sunduklarını anlatan Altaş, "Bir konu anlatıyorsak ve örneğin bu yemek kültürü ise yemek alanında en iyi kimle çalışabiliriz buna bakıyoruz. Örneğin Vedat Milor'un kendi sesiyle anlattığı 4 lezzet rotamız var. Yurt dışında da en iyi rehberlerle içerik üretiyoruz. Londra'daki rehberimiz Ruth Polling, ödüllü bir rehber." diye konuştu.

Altaş, bir şehri en iyi bilenden dinleyerek gezmenin güzel bir deneyim olduğunu, ancak bunun her zaman mümkün olmadığını belirterek, "Rehberli turlara bütçesi yetmeyenler, bireysel gezmeyi tercih edenler ya da tur gruplarında yer bulamayanlar var. Örneğin, İstanbul'u en iyi anlatan rehberlerden biri olan Saffet Emre Tonguç ile çalışıyoruz. Kendisinin turları çok hızlı doluyor, yer bulunamayabiliyor. İşinin piri böyle isimleri erişilebilir kılmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"500 bin gezgin sanal tur yapıyor"

"Uygulama, konumunuzu algılıyor ve oranın hikayesini anlatmaya başlıyor, bir sonraki noktaya da navigasyonla adım adım sizi yönlendiriyor. Yerinde tur deneyiminin yanı sıra; evde, yolda, istenilen yerde de sanal tur gerçekleştirilebilir." diyen Altaş, "Kullanıcılarımızın büyük bölümü gitmeden önce o şehre hazırlanmak ya da bir sonraki seyahati için ilham toplamak için turlarımızı önce uzaktan dinliyor. Bunun yanı sıra sesli turlarımızın, seyahat alanındaki podcast ihtiyacını da karşıladığını görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Altaş, 500 bin gezgine hizmet verdiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"20 ülke, 30 şehirde, 150'den fazla sesli dijital turumuz, 3 binden fazla sesli içeriğimiz bulunuyor. Her turun içerisinde 20-25 durak var. Her durakta da ortalama 3-4 dakika sesli anlatım var.

Gezginler bu turlara erişmek için, Piri mobil uygulamasını telefonlarına ücretsiz indirebiliyor, deneyimlemek istediği turu satın alabiliyor ya da ücretsiz turları dinleyebiliyor. Ücretli turların fiyatı uzunluğuna ve rehberine göre 20-60 TL arasında değişiyor."

"En çok ilgiyi İstanbul, Dublin, Prag, Amsterdam ve Kapadokya görüyor"

Koronavirüs sürecinde bazı şehirlerin sanal turlarının daha fazla ilgi gördüğüne dikkati çeken Altaş, "İstanbul'u özleyenler var. Bu nedenle İstanbul en çok ziyaret edilen yerler arasında yer alıyor. Genel bakıldığında ise Dublin, Prag, Amsterdam ve Kapadokya ilgi görüyor." dedi.

Altaş, bu turların yanı sıra podcast tarzında tamamen sesli olan ücretsiz içeriklerin de olduğunu hatırlatarak, "Bu içerikler arasında da 'Topkapı Sarayı'ndan 10 Hikaye', 'Kahvenin Yolculuğu', 'Deyimlerin Şaşırtıcı Hikayesi' ve 'Avrupa'nın En Özel 12 Müzesi' serisi ilgi görüyor." diye konuştu.

İçerik sayısını artırmak ve Türkiye'deki tüm şehirleri kapsamak için çalışmaların sürdüğünü anlatan Altaş, şu ifadeleri kullandı:

"Yakın zamanda zengin bir anlatıma sahip olan Şanlıurfa Göbeklitepe turumuzu kullanıcılara sunacağız.

Ayrıca turlarımızda sanat yoğun şekilde yer alıyor ve ağırlıklı 25-44 yaş grubunda olan kullanıcılarımızın bu içerikler ilgisini çekiyor. Buna yönelik, bu döneme özel 'Karantinada Sanat' ile her hafta bir sanat eserinin sesli hikayesini ücretsiz sunuyoruz."

"İnsanların mental sağlıklarını ve keşif duygularını canlı tutmalarına yardımcı oluyor"

Altaş, mart ayının başında koronavirüsün etkisiyle insanların seyahatlerini iptal ettiğini, bu sebeple trafiklerinin düştüğünü belirterek, "Evden sanal tur keşfedilince ilgi arttı ve trafiklerimiz eski haline geri döndü. Daha da artacağını düşünüyoruz." dedi.

" Evde Kal, Evde Keşfet" kampanyası başlattıklarını ve her gün ücretli turların içerisinden bazı hikayeleri seçip ücretsiz sunduklarını aktaran Altaş, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bizimle ilk kez bu dönemde tanışan kullanıcılarımız var. Ayrıca, karantina döneminde şirketler bizden abonelik paketi alıp motivasyon amaçlı çalışanlarına hediye ediyor.

Salgının olduğu bu dönemde fiziksel sağlığın yanı sıra mental sağlık da çok önem taşıyor. Piri, insanların mental sağlıklıklarını ve keşif duygularını canlı tutmalarına yardımcı oluyor."