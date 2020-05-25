Kovid-19 tedbirleri üst düzeyde uygulanıyor - Son Dakika

Kovid-19 tedbirleri üst düzeyde uygulanıyor

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde kente giriş-çıkış kısıtlaması bulunan tek şehir konumundaki Gaziantep'te, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri üst düzeyde uygulanıyor.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde kente giriş-çıkış kısıtlaması bulunan tek şehir konumundaki Gaziantep'te, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri üst düzeyde uygulanıyor.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, koronavirüs vakalarının görülmeye başlandığı ilk günlerden itibaren başarılı bir süreç yürütülen Gaziantep'teki vaka sayılarında son haftalarda artış gözlendi.

Yapılan tedbirler kapsamında nisan ayında hayata geçirilen 30 büyükşehir ve Zonguldak'taki hafta sonları sokağa çıkma kısıtlamasına dahil edilen Gaziantep, il sayısındaki azalmaya rağmen kısıtlamanın devam ettiği kentler arasında varlığını sürdürüyor.

Öte yandan, bazı kentlere getirilen giriş-çıkış kısıtlaması da kaldırılırken, Gaziantep bu uygulamanın devam ettiği Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki tek kent konumunda kaldı.

Kentteki kısıtlamalar kapsamında 4 günlük bayram tatili süresince köylere ve kırsal mahallelere de giriş çıkış yasaklandı.

2 günde 5 bin 175 kişiye idari yaptırım

Alınan tedbirlerin yanı sıra kentteki kolluk kuvvetleri de şehrin hemen her noktasında kurallara uyulup uyulmadığı konusunda titiz bir çalışma yürütüyor.

Bu kapsamda bayram nedeniyle 81 ilde uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sırasında Gaziantep'teki ilk 2 günde 5 bin 175 kişiyle 24 iş yerine kısıtlamayı ihlalden idari yaptırım uygulandı.

Gaziantep 16- 19 Mayıs arasındaki 4 gün kısıtlama kapsamında uygulanan cezalarla da dikkati çekti. Bir önceki 4 günlük sürede kentte Kovid-19 tedbirlerine uymayan toplam 11 bin 930 şahsa ve 37 iş yerine idari yaptırım uygulandı.

OSB'de tarama testleri başladı

Bu arada, Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) de Kovid-19 testlerine başlandı. Geçen hafta içerisinde başlanan uygulamayla herhangi bir belirti beklemeksizin test yapılıyor. Bu sayede, Ankara ve Kocaeli'deki organize sanayi bölgelerinde de uygulanan durum Gaziantep'te de hayata geçirilmiş oldu.

15 milyon maske dağıtılıyor

Gaziantep'te, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında üretilen 15 milyon maske, vatandaşlara ücretsiz dağıtılıyor.

Gaziantep Valiliği koordinasyonunda Büyükşehir Belediyesi, Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) ve Naksan Holding iş birliğinde başlanan üretim sürecinin tamamlanmasının ardından 15 milyon maske evlere Vefa Sosyal Destek Gruplarında ulaştırılmaya başlandı.

Vali Gül'den kurallara uyma çağrısı

Vali Davut Gül, çalışmaları koordine etmenin yanı sıra sosyal medya hesabıyla da vatandaşlara birebir ulaşıyor.

Vatandaşlardan kurallara riayet etmelerini isteyen Gül, bazı paylaşımlarında şunlara yer verdi:

"Vakalarımızın yüzde 77'si hastalığı akrabası ya da arkadaşından kapmış. Hiçbiri hasta olacağını ya da hastalığı bulaştıracağını düşünmüyordu. Kapı komşusu olsanız bile akrabalarınıza gitmeyin, misafir kabul etmeyin, kul hakkına girmeyin.

"Yürüme mesafesindeki fırınlardan evden bir kişinin ekmek almasına müsaade edilmişti. Fakat ailecek ekmek almaya gidenleri görüyoruz. Bunlarla ilgili görevli arkadaşlar yasal işlem yapılmaktadır, 'ekmek almaya giderken ceza yazdılar' serzenişi doğru değildir. "

"(Daha sıkı tedbir uygulanması istenmesi üzerine) Türkiye'de toplam yazılan cezanın yarısını Gaziantep'te yazdık! Sizlere büyük iş düşüyor; bu paraları öderken çok büyük sıkıntı çekeceksiniz, lütfen çevremizdeki insanları uyaralım."

Kovid-19 tedbirleri üst düzeyde uygulanıyor

Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.05.2020 01:10 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kovid-19 tedbirleri üst düzeyde uygulanıyor - Son Dakika

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