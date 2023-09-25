Kremlin: Karabağ'da arabuluculuk kapasitesi olmayanların boş girişimlerinden kaçınılmalı - Son Dakika

Kremlin: Karabağ'da arabuluculuk kapasitesi olmayanların boş girişimlerinden kaçınılmalı

Kremlin: Karabağ\'da arabuluculuk kapasitesi olmayanların boş girişimlerinden kaçınılmalı
Son Güncelleme: 25.09.2023 15:20

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Karabağ'daki gelişmelere yönelik bazı "üçüncü taraf ülkelerin" arabuluculuk girişimlerine tepki göstererek, "Arabuluculuk kapasitesi olmayan üçüncü tarafların, Kafkasya'daki varlıklarını sağlamaya yönelik boş girişimlerinden kaçınmak çok önemlidir.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Karabağ'daki gelişmelere yönelik bazı "üçüncü taraf ülkelerin" arabuluculuk girişimlerine tepki göstererek, "Arabuluculuk kapasitesi olmayan üçüncü tarafların, Kafkasya'daki varlıklarını sağlamaya yönelik boş girişimlerinden kaçınmak çok önemlidir." dedi.

Peskov, başkent Moskova'da, Karabağ'daki son gelişmelere ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Nahçıvan'da gerçekleştirdikleri görüşmeyi değerlendiren Peskov, "Her zaman, Azerbaycan Cumhurbaşkanı'nın Türkiye Cumhurbaşkanı da dahil olmak üzere yaptığı tüm görüşmelerin, bölge güvenliğine ve Karabağ'da hayatın normalleşmesine katkı sağlamasını temenni ediyoruz." diye konuştu.

Peskov, Türkiye ile Azerbaycan'ın yakın ilişkilere sahip egemen iki devlet olduğunu belirterek, "Rusya da Ankara ve Bakü'yle yakın ilişkilere sahip bir ülkedir." ifadesini kullandı.

Karabağ'a yönelik bazı "üçüncü taraf ülkelerin" arabuluculuk girişimlerini eleştiren Peskov, "Önemli olan durumu çözüme kavuşturmak. Arabuluculuk kapasitesi olmayan üçüncü tarafların, Kafkasya'daki varlıklarını sağlamaya yönelik boş girişimlerinden kaçınmak çok önemlidir." dedi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, 5 Ekim'de İspanya'nın Granada kentinde bir araya gelecek. Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi kapsamındaki görüşmeye Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel de katılacak.

Kaynak: AA

Dmitriy Peskov, Azerbaycan, Kafkasya, Kremlin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kremlin: Karabağ'da arabuluculuk kapasitesi olmayanların boş girişimlerinden kaçınılmalı - Son Dakika


Son Dakika
15:44 Bakü'nün zaferi Macron'un uykularını kaçırdı! Türkiye ve Azerbaycan hakkında küstah sözler
15:38 Cemal Canpolat, CHP İstanbul İl Başkanlığı için adaylığını ilan etti
15:36 Cumhurbaşkanı Erdoğan Nahçıvan'da! Azerbaycan'la ikili anlaşmalar imzalandı
15:31 Yargı dizisini izleyen İbrahim Tatlıses, başrol Pınar Deniz'e övgü yağdırdı
15:24 Hastaneye kaldırılan Akşener'in sağlık durumu nasıl? İYİ Parti Sözcüsü'nden yeni açıklama
15:12 Süleyman Soylu, Devlet Bahçeli'nin jestini karşılıksız bırakmadı
15:08 EK MTV için gözler AYM'de! İptal edilirse bu şartı yerine getirmeyen parasını geri alamayacak
14:54 Kılıçdaroğlu, İstanbul İl Başkanlığı için Cemal Canpolat'la görüştü: Çık, adaylığını açıkla
14:53 Rumenler para istiyor! Galatasaray, FIFA'lık oldu
14:45 Maden sahasından geçen avcılar, 3 gün boyunca çukurda mahsur kalan Fransız gezgini kurtardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.09.2023 15:49:14. #1.13#
SON DAKİKA: Kremlin: Karabağ'da arabuluculuk kapasitesi olmayanların boş girişimlerinden kaçınılmalı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement