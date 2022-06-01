Kremlin Sözcüsü Peskov: "(AB'nin Rus petrolüne ambargosu) Tüm küresel pazarı olumsuz etkileyecek" - Son Dakika
Üye Girişi

Kremlin Sözcüsü Peskov: "(AB'nin Rus petrolüne ambargosu) Tüm küresel pazarı olumsuz etkileyecek"

01.06.2022 15:30
Kremlin Sözcüsü Peskov: "(AB'nin Rus petrolüne ambargosu) Tüm küresel pazarı olumsuz etkileyecek"

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Avrupa Birliği'nin (AB) Rus petrolüne yönelik ambargo kararına ilişkin, "Bu yaptırımlar elbette tüm kıtayı, Avrupalıları, bizleri ve tüm küresel pazarı olumsuz etkileyecek.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Avrupa Birliği'nin (AB) Rus petrolüne yönelik ambargo kararına ilişkin, "Bu yaptırımlar elbette tüm kıtayı, Avrupalıları, bizleri ve tüm küresel pazarı olumsuz etkileyecek." dedi.

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, AB'nin Rus petrolüne yönelik ambargo kararı ve gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Avrupa pazarının Rus petrolü için önemli olduğunu vurgulayan Peskov, "Bu yaptırımların olumsuz etkileri olacak. Bu yaptırımlar elbette tüm kıtayı, Avrupalıları, bizleri ve tüm küresel pazarı olumsuz etkileyecek." diye konuştu.

Peskov, ambargonun etkisini hafifletmek için çalışmalar yürüttüklerine işaret ederek, "Elbette, boşta kalan hacimleri alternatif güzergahlara yönlendiriyoruz. Bunlar, olumsuz sonuçları en aza indirmemizi sağlayacak bir amacı olan sistematik adımlardır." dedi.

Lavrov'un Türkiye ziyareti

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un 8 Haziran'da Türkiye'ye gerçekleştirmeyi planladığı ziyarete ilişkin konuşan Peskov, "Bakanın gerçekten de böyle bir teması planlanıyor, sonuçlarını kendi açıklayacaktır." ifadesini kullandı.

Peskov, söz konusu ziyaretin, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler heyetleri arasında İstanbul'da yapılacak olası bir toplantı için hazırlık olup olmadığıyla ilgili bir soru üzerine "Tüm bunların bağlamı aynı. Dolayısıyla evet, gerçekten de buradaki tüm olaylar dolaylı olarak bağlantılıdır. Ancak böyle bir görüşmeye yönelik tam bir anlayış henüz yok." dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye ziyareti konusunda görüşmelerin sürdüğünü ifade eden Peskov, ziyaret tarihinin henüz belirlenmediğini kaydetti.

ABD'ye silah sevkiyatları tepkisi

Peskov, ABD'nin Ukrayna'ya yönelik yeni silah sevkiyatlarına ilişkin, "ABD'nin kasıtlı bir şekilde ve özenle ateşe benzin döktüğüne inanıyoruz. ABD son Ukraynalı kalana kadar Rusya ile savaşma çizgisine bağlı durumda." değerlendirmesinde bulundu.

Ukrayna'ya yönelik silah sevkiyatlarının barış görüşmelerine katkı sunmadığını belirten Peskov, ABD'nin bu yöndeki planlarına olumsuz yaklaştıklarını söyledi.

Peskov, ABD'nin Ukrayna'ya "Çoklu Roketatar Sistemi" adı verilen uzun menzilli füzeleri sevk etmesi halinde Rusya'nın tepkisinin ne olacağına yönelik soruya, "En kötü senaryolar hakkında konuşmayalım." diye cevap verdi.

İlgili Haberler
YORUMLAR
500
AB, liderler zirvesi öncesi Rus petrolüne ambargo konusunda anlaşamadı AB, liderler zirvesi öncesi Rus petrolüne ambargo konusunda anlaşamadı Kremlin Sözcüsü Peskov: 'ABD yangına körükle gidiyor' Kremlin Sözcüsü Peskov: 'ABD yangına körükle gidiyor' Leyen: 'Rus petrolüne ambargo uygulanmasında henüz anlaşmaya varılamadı' Leyen: 'Rus petrolüne ambargo uygulanmasında henüz anlaşmaya varılamadı'
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kremlin Sözcüsü Peskov: '(AB'nin Rus petrolüne ambargosu) Tüm küresel pazarı olumsuz etkileyecek' - Son Dakika


Son Dakika
15:08 Mardin'de tarlasını sulayan adam, yılan sokması sonucu hayatı kaybetti
14:58 İstanbul'da enflasyon zirveyi gördü! Bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 87,35 yükseldi
14:58 Paul Pogba, Manchester United'dan ayrıldı
14:56 Özge Özpirinçci, tatil sezonunu açtı! Minik kızıyla görüntülenen oyuncu basın mensuplarına sitem etti
14:50 Çorum'da eniştesi tarafından 9 el ateş edilerek öldürülen Ezgi'nin 1,5 ay sonra düğün yapacağı ortaya çıktı
14:36 Serenay Sarıkaya'dan semt oturuşu! Mini şortlu pozlarını sosyal medyadan paylaştı
14:33 Erdoğan, Gezi eylemcilerini hedef aldı: Bunlar çürük, bunlar sürtük
14:25 Süper Lig'de yayıncı kuruluş belirsizliği sona erdi: beIN SPORTS ile 2 yıllık anlaşma sağlandı
14:15 Düğünde dans ettiği kadına para takmak isteyen adam, karısının baskınıyla neye uğradığını şaşırdı!
14:00 Beşiktaş, Trabzonspor ile anlaşamayan Nwakaeme'nin peşine düştü! Teklif 2 milyon euro...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2022 15:33:15. #1.12#
SON DAKİKA: Kremlin Sözcüsü Peskov: "(AB'nin Rus petrolüne ambargosu) Tüm küresel pazarı olumsuz etkileyecek" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement