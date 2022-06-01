Kremlin Sözcüsü Peskov: "(AB'nin Rus petrolüne ambargosu) Tüm küresel pazarı olumsuz etkileyecek"

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Avrupa Birliği'nin (AB) Rus petrolüne yönelik ambargo kararına ilişkin, "Bu yaptırımlar elbette tüm kıtayı, Avrupalıları, bizleri ve tüm küresel pazarı olumsuz etkileyecek." dedi.

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, AB'nin Rus petrolüne yönelik ambargo kararı ve gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Avrupa pazarının Rus petrolü için önemli olduğunu vurgulayan Peskov, "Bu yaptırımların olumsuz etkileri olacak. Bu yaptırımlar elbette tüm kıtayı, Avrupalıları, bizleri ve tüm küresel pazarı olumsuz etkileyecek." diye konuştu.

Peskov, ambargonun etkisini hafifletmek için çalışmalar yürüttüklerine işaret ederek, "Elbette, boşta kalan hacimleri alternatif güzergahlara yönlendiriyoruz. Bunlar, olumsuz sonuçları en aza indirmemizi sağlayacak bir amacı olan sistematik adımlardır." dedi.

Lavrov'un Türkiye ziyareti

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un 8 Haziran'da Türkiye'ye gerçekleştirmeyi planladığı ziyarete ilişkin konuşan Peskov, "Bakanın gerçekten de böyle bir teması planlanıyor, sonuçlarını kendi açıklayacaktır." ifadesini kullandı.

Peskov, söz konusu ziyaretin, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler heyetleri arasında İstanbul'da yapılacak olası bir toplantı için hazırlık olup olmadığıyla ilgili bir soru üzerine "Tüm bunların bağlamı aynı. Dolayısıyla evet, gerçekten de buradaki tüm olaylar dolaylı olarak bağlantılıdır. Ancak böyle bir görüşmeye yönelik tam bir anlayış henüz yok." dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye ziyareti konusunda görüşmelerin sürdüğünü ifade eden Peskov, ziyaret tarihinin henüz belirlenmediğini kaydetti.

ABD'ye silah sevkiyatları tepkisi

Peskov, ABD'nin Ukrayna'ya yönelik yeni silah sevkiyatlarına ilişkin, "ABD'nin kasıtlı bir şekilde ve özenle ateşe benzin döktüğüne inanıyoruz. ABD son Ukraynalı kalana kadar Rusya ile savaşma çizgisine bağlı durumda." değerlendirmesinde bulundu.

Ukrayna'ya yönelik silah sevkiyatlarının barış görüşmelerine katkı sunmadığını belirten Peskov, ABD'nin bu yöndeki planlarına olumsuz yaklaştıklarını söyledi.

Peskov, ABD'nin Ukrayna'ya "Çoklu Roketatar Sistemi" adı verilen uzun menzilli füzeleri sevk etmesi halinde Rusya'nın tepkisinin ne olacağına yönelik soruya, "En kötü senaryolar hakkında konuşmayalım." diye cevap verdi.