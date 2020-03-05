Küresel Gazeteciler Konseyi, Hanau'da Türklerle görüştü - Son Dakika

Almanya'da temaslarda bulunan Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) heyeti, Hanau'daki ırkçı terör saldırısının ardından kentte yaşayan Türk vatandaşlarıyla bir araya geldi.

KGK Genel Başkanı Mehmet Ali Dim başkanlığında, 8'i yabancı, 42 yerel medya temsilcisinden oluşan heyet, Hanau'da Türk vatandaşlarını ziyaret etti.

İlk olarak saldırının düzenlendiği kafenin önüne giderek buraya çiçek bırakan heyet, hayatını kaybedenler için dua etti.

KGK heyeti daha sonra belediye binası önündeki meydanda Türk vatandaşları ile hayatını kaybeden Ağrı ve Çorumlu gençlerin yakınlarıyla buluştu.

- "Gördüğümüz tablo yüreğimizi acıttı"

Saldırının yapıldığı kafenin önünde konuşan KGK Genel Başkanı Dim, "insanlık görevlerini" yerine getirmek için Hanau'a geldiklerini söyledi.

Bugünkü modern ve zengin Almanya'nın oluşmasında Türk vatandaşlarının emeğine vurgu yapan Dim, saldırı kurbanı dört Türk vatandaşının da bu ülkenin gelişimine katkı sağladığını dile getirdi.

Dim, Avrupa'da ırkçılık ve İslam karşıtlığının yükselişine işaret ederek "Bugün Hanau'da gördüğümüz tablo yüreğimizi acıttı. Gencecik çocuklar ırkçı bir saldırıyla ailelerinden, hayattan kopartıldı. Burada hayatını kaybeden 9 insanın yakınlarının acılarını paylaşıyoruz. Çorumlu ve Ağrılı vatandaşlarımızın aileleriyle görüştük. Acıları hala çok sıcak. Biz elbette gazeteciyiz ama önce insanız. Buraya da bu sıfatla ailelerin acısını paylaşmak, ırkçılığın büyük bir tehdit olduğuna dikkat çekmek için geldik." diye konuştu.

- "Çocuklarımız akşam dışarı çıkmaya korkuyor"

KGK heyetinin bir araya geldiği Türk vatandaşlarından, yaklaşık 50 yıldır Hanau'da yaşayan Behlül Baytar da artık Almanya'yı tanıyamadığını kaydetti.

Baytar, Neonazi grupların artık her yerde olduğunu belirterek "Saldırıların ardından çocuklarımız akşam dışarı çıkmaya korkuyorlar. Alman komşularımız da üzülüyor bu olaylara." dedi.

Alman hükümetinden daha kararlı adımlar atmasını isteyen Baytar, Başbakan Angela Merkel'in sorunu çözecek politikaları hayata geçirmesi gerektiğini vurguladı.

Kentte yaşayan Türklerden Hüseyin Mengücek de saldırı anını şöyle anlattı:

"Saldırıyı gören bir apartmanın ikinci katında oturuyordum. Ben yukarıdayken, benim oğlumun çocukları aşağı indi. Aşağı indikten 5 dakika sonra silah sesleri duyulmaya başladı. Çok korktum, aileme zarar geldiğini düşünerek aşağı indim. İki kişi vurulmuştu nargile kafenin önünde. 7-8 metre ileri gittim, bir kişi daha yerde yatıyordu, vurulmuştu. Ölen çocukların hepsini tanıyorduk, hepimiz şoke olduk."

- Hanau'da anma töreni

Öte yandan KGK heyetinin temasları sırasında saldırı kurbanları için kentte anma töreni düzenlendi.

Törene, Cumhurbaşkanı Frank- Walter Steinmeier, Başbakan Merkel, Federal Eyaletler Meclisi Başkanı Dietmar Woidke, eski Cumhurbaşkanı Christian Wulff, Hessen Başbakanı Volker Bouffier, Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Bisera Turkovic, Hanau Büyükşehir Belediye Başkanı Claus Kaminsky ve Türkiye Cumhuriyeti Frankfurt Başkonsolosu Burak Karartı katıldı.

Törende konuşan Cumhurbaşkanı Steinmeier, saldırının tüm Almanya'ya yapıldığını söyledi.

Ölen Türk gençlerinin arkadaşı Kemal Koçak da buradaki konuşmasında çok üzgün olduğunu belirterek "İnsan çabuk unutur ama bu kurbanları unutmamalıyız. Bugünlerde ırkçılık, nefret ve şiddete karşı birlikte durmalıyız ve gelecekte de ayağa kalkıp sesimizi yükseltmeliyiz." diye konuştu.

9 kişi hayatını kaybetmişti

Hanau'da 19 Şubat gecesi iki kafeye silahlı saldırı düzenlenmiş, yaşları 21 ile 44 arasındaki 9 kişi yaşamını yitirmişti.

43 yaşındaki saldırgan Tobias Rathjen olayın ardından evine giderek 72 yaşındaki annesi Gabrielle Rathjen'i katlettikten sonra intihar etmişti.

Saldırıda Türk vatandaşları Ferhat Ünvar, Gökhan Gültekin, Fatih Saraçoğlu ve Sedat Gürbüz hayatını kaybetmişti.