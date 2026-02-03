Kuşadası'nda Firari Hükümlü Balkon Düşmesiyle Yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Kuşadası'nda Firari Hükümlü Balkon Düşmesiyle Yaralandı

Haberin Videosunu İzleyin
Kuşadası\'nda Firari Hükümlü Balkon Düşmesiyle Yaralandı
03.02.2026 10:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Kuşadası\'nda Firari Hükümlü Balkon Düşmesiyle Yaralandı
Haber Videosu

Kasten yaralama suçundan aranan Bilal Tektaş, polisleri görünce balkondan atlayarak ağır yaralandı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, 'Kasten yaralama' suçundan hakkında kesinleşmiş 5 yıl hapis cezasıyla aranan, polisleri görünce saklandığı evin 2'nci katındaki balkondan atlayan Bilal Tektaş (34), ağır yaralandı. Olay, dün akşam saatlerinde, Kuşadası ilçesi İkiçeşmelik Mahallesi'nde meydana geldi.

DURUMU AĞIR

'Kasten yaralama' suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Bilal Tektaş'ın evinde olduğu ve saklandığı bilgisi alındı. Uzun süredir firari olan Tektaş için Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri operasyon düzenledi. Polisleri fark eden Tektaş, yakalanmamak için 2'nci kattaki evinin balkonundan atladı. Ağır yaralanan Tektaş için adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alınan Tektaş'ın durumunun ağır olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Kaynak: DHA

Kuşadası, Güvenlik, Güncel, Aydın, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kuşadası'nda Firari Hükümlü Balkon Düşmesiyle Yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sel suları kökünden söktüğü zeytin ağacını yola sürükledi Sel suları kökünden söktüğü zeytin ağacını yola sürükledi
Tam bir can pazarı Türkiye’yi yasa boğan felaketten yeni görüntü Tam bir can pazarı! Türkiye'yi yasa boğan felaketten yeni görüntü
Dünyaca ünlü rapçinin ceketindeki Uşakspor detayı olay oldu Fiyatını duyanlar inanamıyor Dünyaca ünlü rapçinin ceketindeki Uşakspor detayı olay oldu! Fiyatını duyanlar inanamıyor
MEB’den öğrencileri üzecek takvim Tatiller birleşti MEB'den öğrencileri üzecek takvim! Tatiller birleşti
Epstein belgelerinden ABD’nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack da çıktı Epstein belgelerinden ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack da çıktı
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD ile nükleer müzakerelerin yeniden başlatılması emrini verdi İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD ile nükleer müzakerelerin yeniden başlatılması emrini verdi
“Epstein adasındaki Türk çocuk“ dendi, gerçek çok başka çıktı "Epstein adasındaki Türk çocuk" dendi, gerçek çok başka çıktı
Cesur tercihiyle şoke etti: Ünlü oyuncu ödül törenine sütyensiz çıktı Cesur tercihiyle şoke etti: Ünlü oyuncu ödül törenine sütyensiz çıktı
Feci ölüm 15. kattan kendini boşluğa bıraktı Feci ölüm! 15. kattan kendini boşluğa bıraktı
6 gündür aranan kişinin cesedi parçalanmış halde bulundu Kafası kayıp 6 gündür aranan kişinin cesedi parçalanmış halde bulundu! Kafası kayıp
Nereden nereye Fenerbahçe’nin eski yıldızı 2. Lig’e transfer oluyor Nereden nereye! Fenerbahçe'nin eski yıldızı 2. Lig'e transfer oluyor
Tiryakilere kötü haber: Sigaraya dev zam yolda Tiryakilere kötü haber: Sigaraya dev zam yolda
Koltuklara bırakıldı Fenerbahçe’den taraftarına bir jest daha Koltuklara bırakıldı! Fenerbahçe'den taraftarına bir jest daha
Rusya’da eğitim uçağı düştü: 3 ölü Rusya'da eğitim uçağı düştü: 3 ölü

11:00
Özlem Gürzel’in “Kimsenin evinde basılmadım“ çıkışı belediye meclisini karıştırdı
Özlem Gürzel'in "Kimsenin evinde basılmadım" çıkışı belediye meclisini karıştırdı
10:45
Ramazan pidesinin satış fiyatı belli oldu
Ramazan pidesinin satış fiyatı belli oldu
10:28
Fatih Ürek’in ailesiyle ilgili inanılmaz iddialar Daha ölmeden neler yapmışlar neler
Fatih Ürek'in ailesiyle ilgili inanılmaz iddialar! Daha ölmeden neler yapmışlar neler
10:22
Eski ABD Başkanı Bill Clinton ve eşi, Epstein soruşturmasında ifade verecek
Eski ABD Başkanı Bill Clinton ve eşi, Epstein soruşturmasında ifade verecek
10:19
Sur Belediyesi logosunu değiştirdi, sosyal medya ikiye bölündü
Sur Belediyesi logosunu değiştirdi, sosyal medya ikiye bölündü
10:07
Şubat ayı kira artış oranı belli oldu
Şubat ayı kira artış oranı belli oldu
10:03
Ocak enflasyonu yüzde 4,84 oldu
Ocak enflasyonu yüzde 4,84 oldu
09:56
Milli atletler saç saça baş başa kavga etti
Milli atletler saç saça baş başa kavga etti
09:54
Araç sahiplerini kara kara düşündüren zam geri çekildi
Araç sahiplerini kara kara düşündüren zam geri çekildi
09:45
Küçük çocuğun Sadettin Saran’dan istediği şey şoke etti
Küçük çocuğun Sadettin Saran'dan istediği şey şoke etti
08:51
Adaya çocuklarıyla birlikte gitmiş Epstein rezaleti sonrası üst düzey bir istifa daha
Adaya çocuklarıyla birlikte gitmiş! Epstein rezaleti sonrası üst düzey bir istifa daha
08:19
Altında ibre tersine döndü
Altında ibre tersine döndü
02:42
Askeri üniformayla katıldı Verdiği mesaj röportaja damga vurdu
Askeri üniformayla katıldı! Verdiği mesaj röportaja damga vurdu
01:45
Trump’a ortaya saçılan bu fotoğraflar soruldu, bakın yanıtı ne oldu
Trump'a ortaya saçılan bu fotoğraflar soruldu, bakın yanıtı ne oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2026 11:17:52. #.0.4#
SON DAKİKA: Kuşadası'nda Firari Hükümlü Balkon Düşmesiyle Yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.