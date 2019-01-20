Son Dakika Haberleri: Kütahya'da AK Parti Belediye Başkan Adayları Tanıtıldı

Kütahya'da AK Parti Belediye Başkan Adayları Tanıtıldı

1 saat önce

AK Parti Kütahya İl Başkanlığı, düzenlenen etkinlikte il genelindeki belediye başkanı adaylarını tanıttı.

Kütahya'da AK Parti Belediye Başkan Adayları Tanıtıldı, System.String[]
AK Parti Kütahya İl Başkanlığı, düzenlenen etkinlikte il genelindeki belediye başkanı adaylarını tanıttı.

Dumlupınar Spor Salonu'nda düzenlenen tanıtım etkinliğinde konuşan İl Başkanı Ali Çetinbaş, 31 Mart yerel seçimlerinde zaferle çıkacaklarını söyledi.


Yerel seçimler için gece gündüz demeden birliktelik içerisinde çalışacaklarını belirten Çetinbaş, şöyle konuştu:

"Bizi bir arada tutan, hangi ilçemizde kimin belediye başkan adayı veya belediye il genel meclis üyesi olacağı hususu değildir. Sizi ve bizi topyekun hepimizi böyle bir kış gününde, büyük bir enerji ile böyle bir salonda toplayan, sevgisi gönüllerimizden taşan Recep Tayyip Erdoğan sevgisidir. Sizlerden beklentimiz, sizlerden umudumuz, geleceğe dair inşallah böyledir."

AK Parti MKYK üyesi ve İstanbul Milletvekili İffet Polat da AK Parti belediyeciliğinin temelinin 1994 yılında cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul belediye başkanı olarak seçilmesi ile başladığını dile getirdi.

Polat, "Partimiz kendisinin 2004 yılında 771 belediye yönetme idaresini veren milletimize karşı mahcup olmamıştır. Yol, su, çöp, temizlik hizmetleri temel alt yapı hizmetlerinden mahrum olan şehirlerin alt yapılarında düzenlemeler yapılmıştır ve bu anlayış Recep Tayip Erdoğan belediyecilik anlayışıdır. 31 Mart seçimlerine giderken AK Parti belediyecilik anlayışını kendisini yenileyecek ve güncelleyecek ve yoluna devam edecektir. Bu seçimlerin diğer önemli noktası ise Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde bu sistemin yerel seçimleri gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

AK Parti Kütahya Belediye Başkan adayı Ahmet Sami Kutlu ise seçilmesi halinde yapacağı çalışmaları anlattı.

Etkinliğe katılan AK Parti Kütahya Milletvekilleri Ahmet Tan, İshak Gazel ve Ceyda Çetin Erenler de birer konuşma yaparak seçimlerin önemine işaret etti.

Konuşmaların ardından Polat, AK Parti Kütahya belde ve ilçe belediye başkanlarını açıkladı.


Açıklamaya göre, Altıntaş'tan Arif Teke, Aslanapa'dan Muammer Özer, Çavdarhisar'dan Halil Başer, Domaniç'ten Yurdagül Bakkal, Dumlupınar'dan Şemsettin Akağaç, Emet'ten Hüseyin Doğan, Gediz'den Muharrem Akçadurak, Hisarcık'tan Fatih Çalışkan, Pazarlar'dan Bilal Demirci, Simav'dan Adil Biçer, Şaphane'den Rasim Daşhan, Tavşanlı'dan Mustafa Güler aday gösterildi.


AK Partinin belde belediye başkan adayları ise şöyle: Çukurca Emin Taşkın, Eskigediz Ercan Şimşek, Gökler Kerim Şahin, Yenikent Osman Kokrmaz, Seyitömer Nihat Ada, Akdağ Yakup Oran, Naşa İbrahim Yavuz, Güney Halil İbrahim İlhan, Çitgöl Güray Güner, Kuşu Feridun Aktay, Demirci Cahit Onar, Kuruçay Erhan Demiray, Balıköy Alaaddin Kaçan, Tunçbilek Nejat Tülek, Tepecik Adnan Korkmaz.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 12:34 Kaynak: AA

belediye başkan adayı, Kütahya, Politika
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