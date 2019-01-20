Kütahya'da AK Parti Belediye Başkan Adayları Tanıtıldı

AK Parti Kütahya
İl Başkanlığı, düzenlenen etkinlikte il genelindeki belediye başkanı adaylarını tanıttı. Dumlupınar
Spor Salonu'nda düzenlenen tanıtım etkinliğinde konuşan İl Başkanı Ali Çetinbaş
, 31 Mart yerel seçimlerinde zaferle çıkacaklarını söyledi.
Yerel seçimler için gece gündüz demeden birliktelik içerisinde çalışacaklarını belirten Çetinbaş, şöyle konuştu:
"Bizi bir arada tutan, hangi ilçemizde kimin belediye başkan adayı
veya belediye il genel meclis üyesi olacağı hususu değildir. Sizi ve bizi topyekun hepimizi böyle bir kış gününde, büyük bir enerji ile böyle bir salonda toplayan, sevgisi gönüllerimizden taşan Recep Tayyip Erdoğan
sevgisidir. Sizlerden beklentimiz, sizlerden umudumuz, geleceğe dair inşallah böyledir."
AK Parti MKYK üyesi ve İstanbul Milletvekili İffet Polat
da AK Parti belediyeciliğinin temelinin 1994 yılında cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın İstanbul belediye başkanı olarak seçilmesi ile başladığını dile getirdi.
Polat, "Partimiz kendisinin 2004 yılında 771 belediye yönetme idaresini veren milletimize karşı mahcup olmamıştır. Yol, su, çöp, temizlik hizmetleri temel alt yapı hizmetlerinden mahrum olan şehirlerin alt yapılarında düzenlemeler yapılmıştır ve bu anlayış Recep Tayip Erdoğan belediyecilik anlayışıdır. 31 Mart seçimlerine giderken AK Parti belediyecilik anlayışını kendisini yenileyecek ve güncelleyecek ve yoluna devam edecektir. Bu seçimlerin diğer önemli noktası ise Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde bu sistemin yerel seçimleri gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.
AK Parti Kütahya Belediye Başkan adayı Ahmet Sami Kutlu
ise seçilmesi halinde yapacağı çalışmaları anlattı.
Etkinliğe katılan AK Parti Kütahya Milletvekilleri Ahmet Tan
, İshak Gazel
ve Ceyda Çetin Erenler
de birer konuşma yaparak seçimlerin önemine işaret etti.
Konuşmaların ardından Polat, AK Parti Kütahya belde ve ilçe belediye başkanlarını açıkladı.
Açıklamaya göre, Altıntaş
'tan Arif Teke
, Aslanapa
'dan Muammer Özer, Çavdarhisar
'dan Halil Başer
, Domaniç
'ten Yurdagül Bakkal, Dumlupınar'dan Şemsettin Akağaç, Emet
'ten Hüseyin Doğan
, Gediz
'den Muharrem Akçadurak, Hisarcık
'tan Fatih Çalışkan
, Pazarlar
'dan Bilal Demirci
, Simav
'dan Adil Biçer, Şaphane
'den Rasim Daşhan
, Tavşanlı
'dan Mustafa Güler aday gösterildi.
AK Partinin belde belediye başkan adayları
ise şöyle: Çukurca
Emin Taşkın, Eskigediz Ercan Şimşek
, Gökler Kerim Şahin
, Yenikent
Osman Kokrmaz, Seyitömer
Nihat Ada, Akdağ
Yakup Oran, Naşa İbrahim Yavuz
, Güney
Halil İbrahim İlhan
, Çitgöl
Güray Güner, Kuşu Feridun Aktay, Demirci Cahit Onar, Kuruçay
Erhan Demiray, Balıköy
Alaaddin Kaçan, Tunçbilek
Nejat Tülek, Tepecik
Adnan Korkmaz.