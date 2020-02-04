Kütahya'da "Amatör Olta Balıkçılığı Malzemeleri Sergisi" açıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kütahya'da 'Amatör Olta Balıkçılığı Malzemeleri Sergisi' açıldı - Son Dakika

Kütahya'da "Amatör Olta Balıkçılığı Malzemeleri Sergisi" açıldı

7 saat önce

Kütahya'da, geçmişte ve günümüzde kullanılan amatör balıkçılık malzemelerinin tanıtıldığı sergi izlenime sunuldu.

Kütahya'da

Kütahya'da, geçmişte ve günümüzde kullanılan amatör balıkçılık malzemelerinin tanıtıldığı sergi izlenime sunuldu.

Kütahya Sportif ve Amatör Olta Balıkçıları Derneğince (KÜSABDER) bir alışveriş merkezinde düzenlenen sergide oltalar, balık yemleri, botlar ve çadırlar gibi birçok malzeme tanıtıldı.

Sergiye, Kütahya'nın yanı sıra Afyonkarahisar, Eskişehir, İstanbul, Kocaeli gibi illerden amatör balıkçılıkla ilgili çeşitli dernekler de destek verdi.

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, açılış töreninde yaptığı konuşmada, sergiyi oldukça önemli bulduklarını söyledi.

Sergiye çeşitli illerden katılımın olmasının kendisini ayrıca mutlu ettiğini belirten Işık, şöyle devam etti:

"Kütahya Belediyesi olarak bu yıl sportif olta balıkçılığı ve kuş köyü projemizi hayata geçireceğiz. İnşallah bu projeyi şehrimize kazandırdığımızda inanıyorum ki Türkiye'mizin birçok ilinden projemizi görmeye gelecek insanlarımız olacaktır. Biz bu tür sportif faaliyetlerin destekçisiyiz. Elimizden gelen her türlü katkıyı esirgememeye gayret ediyoruz. Sergiye emeği geçen başta dernek başkan ve yönetimine ve diğer herkese teşekkür ediyorum."

KÜSABDER Başkanı Mustafa Sezer ise özellikle gençlerin kötü alışkanlıklar yerine amatör balıkçılık gibi güzel bir hobi edinmelerini sağlamaya çalıştıklarını dile getirdi.

Derneğin faaliyetlerinin anlatıldığı fotoğrafların da yer aldığı sergi, 9 Şubat'a kadar ziyaret edilebilecek.

Balıkçılık, Kütahya, Afyon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 12:40 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Günlük burç yorumları 4 Şubat 2020 Salı (Haftalık burç yorumları)
İki ilde okullar yoğun kar yağışı nedeniyle tatil edildi Hatay'da pompalı dehşet: Annesini ve eşini öldürüp, intihar etti Meteoroloji'den 6 il için fırtına uyarısı

Son Dakika Haberleri
18:46 İbrahim Tatlıses sosyal paylaşımıyla dikkat çekti: Beni dere sananların akıbeti tsunamidir!
17:48 Zalim İstanbul'un Ceren'i Bahar Şahin, yeni aşka yelken açtı
17:47 Şarkıcı Cemre Kemer, zayıflığıyla ilgili sosyal medyadaki yorumlara yanıt verdi
17:24 Iraklı model Rezan Sinjari: "Türkiye'deki projelerde yer almak isterim"
16:50 Müge Anlı canlı yayında çılgına döndü: Sen benimle dalga mı geçiyorsun?

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2020 19:41:46. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kütahya'da "Amatör Olta Balıkçılığı Malzemeleri Sergisi" açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]