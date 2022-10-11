Kuyumcukent'te otoparka yapılan yüzde 200'lük zam sonrası esnaf, kararı protesto ederek araçlarını yola çekiyor

Kuyumcukent alışveriş merkezi yönetimi otopark aylık abonelik ücretine yüzde 125 zam yaptı. 200 TL olan aylık abonelik ücreti 450 TL'ye çıkarken müşteriler için 3-5 saat arası 30 TL olan park ücreti 50 TL'ye yükseldi.

ZAMMI PROTESTO ETTİLER

Yapılan fahiş zamma tepki gösteren alışveriş merkezi çalışanları ise pankart açarak protesto yaptılar. Daha sonra aylık otopark aboneliklerini iptal ettirerek araçlarını yol kenarlarına, ağaçlık alanlara ve refüjlere park etmeye başladı. Sabah erken saatlerde gelip yer bulan çalışanlar araçlarını yol kenarlarına park ederek trafiğin sıkışmasına neden oluyor. Otobüsler caddeye bağlanırken trafiği durma noktasına getiriyor. Araçların oluşturduğu yoğunluk havadan çekilen görüntülerle gözler önüne serildi.

"UMARIM BU ZAMLAR SON BULUR"

Eskiden caddenin çok kalabalık olmadığını ifade eden bir sürücü, "Otoparka yapılan zamlardan sonra vatandaşlar otopark parası vermemek için buraya park ediyor. En son 3 saatten sonra parka 30 liradan 50 liraya çıkartıldı diye biliyorum. Ben misafir olarak geldim, içeride arkadaşımı almak için bekliyorum ancak yer bulamıyorum. Umarım bu zamlar son bulur. Trafiği etkiliyor buradaki yapılan park" dedi.

"VATANDAŞ HAKLI"

İşe giderken sürekli aynı manzara ile karşılaştığını ifade eden Mert Özdemir, "Aslında herkes haklı otopark fiyatları fahiş bir şekilde arttı. En son aylık 450 Türk Lirası diye biliyorum. Bu rakam çalışanlar için bence çok yüksek bir rakam olduğunu düşünüyorum. Çalışanların çoğu kaldırım kenarlarına park ediyor. Bunlar işe çok erken geliyorlar boş yer bulabilmek umuduyla. Sadece gördüğünüz kısım değil yolun karşısı aynı şekilde arabalarla dolu. Vatandaşa hak veriyorum otopark fiyatları pahalı." ifadelerini kullandı.

"1 YIL İÇERİSİNDE 3 KEZ ZAM YAPILDI"

Kuyumcukent'te esnaf olarak alışan İdris Akkuş ise şunları söyledi: "Kuyumcukent yönetiminin yapmış olduğu büyük bir haksızlık var. 1 yıl içerisinde 3 kez zam yapıldı. Burada yüzde 200 oranlarında zam yapıldı. Biz esnaflar olarak tepkimizi dile getirdik. Ancak bu durum halen düzelmedi. Bu durumda devletin el atmasını istiyorum. Çalışan esnafımız burada mağdur oluyor. Arabalarını yolun kenarına park etmek zorunda kalıyor"