Kuyumcular Soygunun Ardından Kepenk Kapatma Eylemi Yaptı

06.02.2026 16:10
Batman'da kuyumcular, bir esnafın soyulmasının ardından destek için kepenk kapattı ve valilikle görüştü.

DESTEK AMACIYLA KEPENK KAPATTILAR

Batman'da kar maskeli 2 kişinin, girdikleri kuyumcu dükkanında kendilerine direnen çalışanı darbedip, 1 kiloya yakın altını alıp kaçmasının ardından kentteki kuyumcular, meslektaşlarına destek amacıyla öğlene kadar kepenk kapattı. Batman Belediyesi önünde toplanan kuyumcular Vali ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp ile görüşerek taleplerini dile getirdi. Canalp, "Türkiye'de 81 vilayet var. 81 vilayetin içerisinde aynen burada olduğu gibi mala karşı işlenmiş suçlar söz konusu olduğu zaman, bu şekildeki asayiş olaylarında 81 vilayetin içerisinde, en az yüz bin kişiye düşen olay sayısı olduğu il Batman. Bunu neyle inşa ettik? Beraberce inşa ettik. Hepimiz bu şekilde çalıştık, çabaladık, uğraştık, didindik ve güvenli şehir Batman'ı inşa ettik. Ama bu şu anlama gelmiyor. Sıfır olay, sıfır asayiş olayı, öyle değil. En azı bizde ama bizde de oluyor ama olduğu zaman mesele nedir? Olduğu zaman onun faillerini yakalayabilmektir. Onların gereğini yapabilmektir. İnşallah yakın zamanda güzel haberi paylaşacağız sizinle" diye konuştu.

İş yerini kapatan kuyumcu Yahya Şebay da "Kınıyoruz bu olayı. Arkadaşımıza da geçmiş olsun diyoruz. Rabb'im sabırlar versin diyoruz. Bugün olan olaydan dolayı üzgünüz. Arkadaşımıza destek amaçlı dükkanlarımızı kapattık. Cuma namazında sonra dükkanları açıyoruz. Esnafımızın yüzde 99'u kapattı bugün. Herkes destek çıktı. Bir daha böyle bir olayın olmaması için Sayın Valimizle beraber bir tedbir alacağız inşallah" dedi.

Kuyumcu Faik Aytan da "Sabah saatlerinde bir kuyumcu arkadaşımızın dükkanı soyuldu maalesef. Çok üzgünüz. Hepimiz destek için burada toplanmış bulunmaktayız. Dükkanlarımız kapalıdır. Destek için belediyenin önündeyiz. Vali Bey'in Batman için yaptığı hizmetler tartışılmaz. Vali Bey'in arkasındayız. Kendisinden tek bir isteğimiz var, silah ruhsatlarımıza acilen el atmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kuyumcular Dernek Odası Başkanı Şehmus Kaplan da "1'inci Cadde, 2'nci Cadde ve Diyarbakır Caddesi için polis arkadaşlarımız devriye dolaşacaklar. Onu da dile getirdik. Bundan sonra inşallah bir daha böyle olaylar yaşanmamasını Allah'tan niyaz ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Güncel, Batman, Suç, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
16:32
