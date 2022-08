Ersin Tatar: KKTC'nin Doğu Akdeniz'de rolü ve önemi var

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Abdülhamid Han sondaj gemisinin göreve uğurlanmasına değinerek, "Dün bildiğiniz Abdülhamit Han gemisinin seyre çıkmasıyla belki Doğu Akdeniz'deki bu zenginliklerin keşfedilmesinde bir adım daha atılmış oluyor. Bütün bu münasebetlerde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin rolü ve önemi vardır. Çünkü netice itibarıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Doğu Akdeniz'deki bir Türk devletidir" dedi.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, dün Konya'da 5. İslami Dayanışma Oyunları açılış törenine katıldıktan sonra bugün Karaman'a geçti. Valiliği ziyaret eden Tatar, 1571'de Karaman'dan Kıbrıs'a göç yapıldığını belirterek, "Hepinizin de bildiği gibi 1571'de Kıbrıs fethinden sonra oraya gidip yerleşen insanlarımızın soyağaçlarına baktığımızda bu bölgeden gitmiştir. Dolayısıyla bizlerin de burada mutlaka akrabaları var. Kan bağlarımız, gönül bağlarımız var. Aynı coğrafyanın insanları olarak yıllardan sonra tekrar burada buluşmak, sizlerle bu muhabbeti ve sohbeti yapmak bana göre çok büyük bir önem taşımaktadır" dedi.

'BU GELİŞMELER BİZE GÜÇ VERMEKTEDİR'Tatar, dün Abdülhamid Han sondaj gemisinin göreve uğurlanmasına değinerek Doğu Akdeniz'de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin rolünün önemli olduğunu kaydetti. Tatar, şöyle konuştu: "Dün, bildiğiniz Abdülhamit Han gemisinin seyre çıkmasıyla belki Doğu Akdeniz'deki bu zenginliklerin keşfedilmesinde bir adım daha atılmış oluyor. Bütün bu münasebetlerde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin rolü ve önemi vardır. Çünkü netice itibarıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Doğu Akdeniz'deki bir Türk devletidir. Akşam görüştüm, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev de dahil diğer devlet başkanlarının çoğuna dedim ki; Doğu Akdeniz'deki bu Türk devleti, evet İslam aleminde bir parçasıdır, ama nihayetinde Türkiye Cumhuriyeti ile en iyi işleri sürdürmek suretiyle Doğu Akdeniz'deki alanın korunmasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti statüsünün de zaman içerisinde daha da yükseldiğini görüyoruz. Bütün bu gelişmeler bize güç vermektedir. Kıbrıs Türk halkına yaptığı o fedakarlıkları, ödediği bedelleri, verdiği şehitleri her türlüsüyle Kuzey Kıbrıs Türk Devleti'nin ortaya çıkması için, oluşması için ve sürdürebilmesi için çok bedeller ödenmiştir. Bu bedeller içerisinde dediğim gibi şehitlerimiz var. Çektiğimiz fedakarlıklar var. Her türlüsüyle gördüğümüz zulümler ve Rum- Yunan ikilisinin Kıbrıs Türk halkına yaptıkları, maruz kaldığımız haksızlıklar, hala daha bu haksızlıklar ambargo anlamında devam etmektedir. Ama Türkiye Cumhuriyeti'nin desteğiyle hamdolsun aşama aşama Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni de geliştirmekteyiz. Dolayısıyla dünyaya verdiğimiz her platformlarda mesaj; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkı davasına sahip çıkmıştır, çıkacaktır."Türkiye'nin her zaman KKTC'nin yanında olduğunu ifade eden Tatar, "Doğu Akdeniz'de yükselen statüsüyle ve değeriyle, ekonomik anlamda da Kuzey Kıbrıs hükümetini güçlendirmek, Kuzey Kıbrıs halkının dünyanın çeşitli farklı bölgelerinde şartlı ilişkilerde gerek turizmde, gerek öğrenci akışında, gerek ticarette her türlüsüyle tanınmamışlığın, olumsuzluklara rağmen başarıyla bu işleri sürdürmekte olduğunu görüyoruz" dedi. 2025'de İSLAMİ DAYANIŞMA OYUNLARINDA YERİNİ ALACAK

2025 yılında KKTC'nin İslami Dayanışma Oyunlarında yerini alacağı mesajını veren Tatar, bu yıl Konya'da düzenlenen oyunlara neden katılamadıklarını açıkladı. Tatar, "Biz siyasi nedenden dolayı İslam İşbirliği Teşkilatı'na bir gözlemci üye olarak, tam üye olarak değil, gözlemci üye olduğumuz için bu oyunlara katılamadık. Bizim gençlerimiz tabii bunun üzüntüsü içerisindeydiler. Ben de dün akşam Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da desteğiyle çeşitli, farklı sorularla orada münasebet ve temaslarda bulundum. Bu sıkıntıyı aktardım. Netice itibarıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Kıbrıs Türk halkı, kendi gençliğiyle her platformlarda böyle bir müsabakalara katılmak ister. En doğal hakkıdır diye düşünmek istiyorum. Zaten spor denildiğinde, kardeşlik, dil, dayanışmadır, güzelliklerdir, barıştır, huzurdur. Akşam bütün konuşmalarda bunları ifade etmiştir. Yaptığım temaslarla inşallah 2025 yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türk gençliği de orada yerine alır" diye konuştu.

