Kuzey Makedonya'daki Boşnaklar Nobel Ödülü'nün Handke'ye verilmesini kınadı - Son Dakika

Kuzey Makedonya'daki Boşnaklar, 1995 yılında Srebrenitsa'da Birleşmiş Milletler (BM) tarafından korunan alanda gerçekleşen soykırımın inkarcısı Avusturyalı yazar Peter Handke'ye Nobel Ödülü verilmesini kınadı.

Boşnak Demokratik Birliği tarafından AA'ya yapılan yazılı açıklamada, Kuzey Makedonya'daki Boşnak siyasi partisi olarak hükümetten Makedon heyetinin İsveç'in başkenti Stockholm'de düzenlenen Nobel Ödül Töreni'ne katılmaması yönündeki çağrıları hatırlatıldı.

Kuzey Makedonya hükümetinin taleplerini kabul ettiği kaydedilen açıklamada, bu nedenle teşekkürlerini sundukları aktarıldı.

Çok sayıda kişi, bilim adamı ve kurumun bu ödülün Handke'ye verilmemesi gerektiğini ifade etmesine rağmen Nobel Ödül Komitesi'nin söz konusu ödülü Handke'ye vermesinin kendileri için büyük hayal kırıklığı olduğu vurgulanan açıklamada, "Bu ödülün, Srebrenitsa soykırımını reddeden ve bölgedeki en büyük suçlu Slobodan Milosevic'in izlediği politikayı günümüzde bile aktif olarak destekleyen bu adama verilmesi kesinlikle uygunsuz." ifadesi kullanıldı.

Boşnak Ulusal Konseyi de edebiyat alanındaki en yüksek ödülün Avrupa topraklarında yapılan soykırımı açık bir şekilde inkar eden ve eski Yugoslavya'daki tüm kanlı olayların fikir babası mahkumu açık bir şekilde kutlayan Handke'ye verilmesini kınadı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Her yıl çukurlar açılıp yeni cesetler Potoçari'de gömülürken, Bosna topraklarındaki korkunç katliamları yeniden hatırladığımız bir zamanda bu ödül, soykırımı göreceleştiren ve failleri mağdurlarla eşitlemeye çalışan birçok Avrupa kurumu aracılığıyla yeniden yaşadığımız hayal kırıklığı ve yaraya tuz basma meselesidir."

Başkent Üsküp'teki Boşnak Araştırma Merkezi "Lilium Bosnacium" tarafından yapılan açıklamada da Nobel Komitesi tarafından söz konusu ödülün Handke'ye verilmesinin Yugoslavya'nın dağılma sürecinde işlenen savaş suçlarının gerekçelendirilmesi anlamına geldiği vurgulandı.

"Biz Boşnak toplumu üyeleri olarak bunu Srebrenitsa soykırımı kurbanlarına ve Bosna Hersek saldırılarındaki kurbanlara doğrudan hakaret ve saldırı olarak algılıyoruz." denilen açıklamada ödülü veren bu saygın kurumunun itibarını kaybettiği ifade edildi.

Nobel ödülüne uygunluk kriterlerinin ciddi bir şekilde tekrar gözden geçirilmesi gerektiği belirtilen açıklamada, Nobel Ödül Komitesi, bu ödülün verilmesine karşı çıkan, protestolar düzenleyen ve ödül törenini boykot eden Balkan ülkelerini hayal kırıklığına uğrattığı kaydedildi.

Açıklamada "Nobel ödülünü gelecek yıl Holokost'u reddeden biri için beklemeli miyiz?" sorusu soruldu.

Türkiye, Kosova, Arnavutluk ve Hırvatistan da Nobel Edebiyat Ödülü'nün tartışmalı Avusturyalı yazar Peter Handke'ye verilmesine tepki göstermiş ve Stockholm'deki ödül törenine katılım göstermeyeceklerini açıklamıştı.

İsveç'te, dün akşam tepkilerin gölgesinde Stockholm Konser Evi'nde düzenlenen törenle 2019 Nobel ödülleri sahiplerine verildi.

Nobel Edebiyat Ödülü'nün Handke'ye verilmesi Kosova ve bölgede tepkiye neden olmuş, İsveç'in Priştine Büyükelçiliği önünde protesto düzenlenmişti.