Son dakika haberleri | Bakan Karaismailoğlu: Kuzey Marmara Otoyolu'nun Gebze-İzmit etabı cumartesi günü açılıyor - Son Dakika

Son dakika haberleri | Bakan Karaismailoğlu: Kuzey Marmara Otoyolu'nun Gebze-İzmit etabı cumartesi günü açılıyor

Son dakika haberlerine göre ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kuzey Marmara Otoyolu'nun Gebze-İzmit Kavşağı arası kesiminin cumartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans ile katılacağı törenle açılacağını bildirdi.

Son dakika haberleri | Bakan Karaismailoğlu: Kuzey Marmara Otoyolu'nun Gebze-İzmit etabı cumartesi günü açılıyor, System.String[]

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kuzey Marmara Otoyolu'nun Gebze- İzmit Kavşağı arası kesiminin cumartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans ile katılacağı törenle açılacağını bildirdi.

Bakan Karaismailoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Kuzey Marmara Otoyolu Projesi ile uluslararası yol güzergahındaki İstanbul'un trafik yükünü azaltmayı hedeflediklerini ve bugüne kadar 6 ayrı kesimin hizmete açıldığını bildirdi. Cumartesi günü Kurtköy- Akyazı arasında yer alan 43,3 kilometresi anayol, 14,1 kilometresi bağlantı yolu olmak üzere toplam 57,4 kilometre uzunluğundaki Gebze-İzmit Kavşağı arasındaki kesimi hizmete açacaklarını belirten Karaismailoğlu, "Böylelikle Kuzey Marmara Otoyolu'nun trafiğe açılan kesimi 321,2 kilometreye ulaşmış olacak. Vatandaşımızın emniyetli ve konforlu bir şekilde seyahat edebilmesi bizim için en önemli kriter. Yolumuz şimdiden hayırlı uğurlu olsun" dedi.

'YENİ ALTERNATİF YOL OLUŞTURULMUŞ OLACAK'Kuzey Marmara Otoyolu'nun, şehir içinde ve mevcut boğaz köprülerindeki trafik yoğunluğunu azaltarak, araçların şehir içi trafiğine girmeden transit geçişini sağlaması bakımından büyük öneme sahip olduğunu vurgulayan Bakan Karaismailoğlu, projenin açılan kesimleri sayesinde İstanbul'un şehiriçi trafiğinde şimdiden önemli rahatlama sağlandığının altını çizdi. Karaismailoğlu, "Gebze-İzmit Kavşağı arasının trafiğe açılmasıyla, İstanbul ile Kocaeli arasında yüksek trafik hacmine maruz kalan mevcut TEM Otoyolu ve D-100 Karayoluna hızlı, güvenli ve konforlu yeni bir ulaşım alternatifi oluşturulmuş olacak. İstanbul yönünden Kuzey Marmara Otoyolu'nu kullanarak gelen araçlar Çayırköy mevkiinde İzmit'e ve İzmit- Kandıra Devlet Yolu'na, mevcut TEM Otoyolu'nun Kandıra ve Doğu İzmit Kavşakları arasında TEM İstanbul- Ankara Otoyolu'na bağlanabilecek" ifadesini kullandı.'595 MİLYON LİRA TASARRUF SAĞLANACAK'Bakan Karaismailoğlu, Kuzey Marmara Otoyolu'nun, 1915 Çanakkale Köprüsü'nü de kapsayan Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale- Savaştepe Otoyolu ve İstanbul- İzmir Otoyolu ile birleşerek Kuzey Marmara Bölgesi ile Güney Marmara Bölgesi'ni, Batı Anadolu Bölgesi'ndeki ulaşım sistemine entegre edeceğini söyledi. Böylelikle, İstanbul'dan yoğun sanayi ve endüstri alanlarının bulunduğu Kocaeli ve Sakarya illerine ulaşımın kolaylaşacağını da belirten Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Gebze-İzmit Kavşağı kesimi, Kuzey Marmara Otoyolu üzerinden Gebze-İzmit güzergahında kesintisiz trafik akışını sağlayarak Gebze-İzmit arasında zamandan 270 milyon TL, akaryakıttan 317 milyon TL, emisyonun daha az salınımından 8 milyon TL olmak üzere yıllık toplam 595 milyon TL tasarruf edilmesini sağlayacak. Yatırım ile İstanbul'dan Kocaeli'ye doğru trafik sıkışıklığının da önüne geçmiş olacağız."


TEM Otoyolu, Marmara, Gebze, İzmit, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 14:56 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Bakan Karaismailoğlu: Kuzey Marmara Otoyolu'nun Gebze-İzmit etabı cumartesi günü açılıyor - Son Dakika


Son Dakika

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