ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kuzey Marmara Otoyolu'nun Gebze- İzmit Kavşağı arası kesiminin cumartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans ile katılacağı törenle açılacağını bildirdi.

Bakan Karaismailoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Kuzey Marmara Otoyolu Projesi ile uluslararası yol güzergahındaki İstanbul'un trafik yükünü azaltmayı hedeflediklerini ve bugüne kadar 6 ayrı kesimin hizmete açıldığını bildirdi. Cumartesi günü Kurtköy- Akyazı arasında yer alan 43,3 kilometresi anayol, 14,1 kilometresi bağlantı yolu olmak üzere toplam 57,4 kilometre uzunluğundaki Gebze-İzmit Kavşağı arasındaki kesimi hizmete açacaklarını belirten Karaismailoğlu, "Böylelikle Kuzey Marmara Otoyolu'nun trafiğe açılan kesimi 321,2 kilometreye ulaşmış olacak. Vatandaşımızın emniyetli ve konforlu bir şekilde seyahat edebilmesi bizim için en önemli kriter. Yolumuz şimdiden hayırlı uğurlu olsun" dedi.

"Gebze-İzmit Kavşağı kesimi, Kuzey Marmara Otoyolu üzerinden Gebze-İzmit güzergahında kesintisiz trafik akışını sağlayarak Gebze-İzmit arasında zamandan 270 milyon TL, akaryakıttan 317 milyon TL, emisyonun daha az salınımından 8 milyon TL olmak üzere yıllık toplam 595 milyon TL tasarruf edilmesini sağlayacak. Yatırım ile İstanbul'dan Kocaeli'ye doğru trafik sıkışıklığının da önüne geçmiş olacağız."