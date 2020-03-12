Latin Amerika'da Kovid-19 önlemleri - Son Dakika
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Latin Amerika'da Kovid-19 önlemleri

6 saat önce

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle dünyanın birçok bölgesinde olduğu gibi Latin Amerika ülkeleri de önlemleri artırıyor.

Latin Amerika'da Kovid-19 önlemleri, System.String[]

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle dünyanın birçok bölgesinde olduğu gibi Latin Amerika ülkeleri de önlemleri artırıyor.

Bölge basınında çıkan haberlere göre, kıta genelinde 69 vakayla ilk sırada yer alan Brezilya'da birçok konser ve spor etkinliği iptal edildi.

Ekvador Devlet Başkanı Lenin Moreno, acil durum ilan edeceklerini, virüsün yoğun olarak görüldüğü ülkelerden gelen yolcuların küresel sağlık yetkililerinin önerileri doğrultusunda karantinaya alınacağını belirtti.

Orta Amerika ülkeleri Guatemala ve El Salvador ise salgının yaygın olduğu Çin, İtalya, Güney Kore, İran, Almanya, Fransa ve İspanya'dan ülkeye girişleri yasakladı.

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 vaka sayısı 241'e yükseldi

Latin Amerika'da Kovid-19 vakaları Brezilya'da 69, Kosta Rika'da 34, Şili'de 23, Peru'da 22, Arjantin'de 21, Ekvador'da 17, Panama'da 14, Meksika'da 12, Kolombiya'da 9, Paraguay ve Dominik Cumhuriyeti'nde 5'er, Bolivya ve Küba'da 3'er, Honduras ve Jamaika'da 2'şer olmak üzere 241'e çıktı.

Latin Amerika'da ilk Kovid-19 kaynaklı ölüm geçen hafta Arjantin'de gerçekleşirken, ikinci can kaybı dün Panama'da meydana gelmişti.

Çin Halk Cumhuriyeti, Latin Amerika, Brezilya, Wuhan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 11:20 Kaynak: AA
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