Libya'da Terhune'de kontrolü sağlayan UMH birlikleri büyük sevinç yaşadı - Son Dakika

Libya'nın Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), başkent Trablus'un tüm idari sınırlarının kontrol altına alınmasının ardından Terhune kenti merkezinin de Hafter milislerinden kurtarıldığını duyurdu.Terhune içerisine giren ve kontrolü sağlayan Libya Ordu birlikleri sevinç yaşadı.

Demirören Haber Ajansı'nın Ulusal Mutabakat Hükümeti yetkililerinden elde ettiği bilgilere göre, Libya'nın BM nezdindeki meşru temsilcisi UMH'ye bağlı birlikler, 'Öfke Volkanı' operasyonu kapsamında başkent Trablus'un idari sınırlarının ardından Terhune kenti merkezinin de gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerden kurtardı. Terhune kentinin, Hafter milisleri tarafından başkent Trablus'a yapılan saldırılar için ikmal merkezi olarak kullanıldığı belirtildi. Kent, başkent Trablus'un 90 kilometre güneydoğusunda yer alıyor. Öte yandan, Terhune içerisine giren ve kontrolü sağlayan Libya Ordu birlikleri sevinç yaşadı.

KANUNU TRABLUS'UN KONTROL ALTINA ALINDIĞINI DUYURUMUŞTU

UMH ordusu sözcüsü Albay Muhammed Kanunu, dün telsiz ile UMH'nin sahadaki birliklerine ve UMH komuta kademesine Trablus'un kontrol altına alındığını duyurmuştu.