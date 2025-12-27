Uçak kazasında hayatını kaybeden Libya heyeti resmi törenle ülkelerine uğurlandı - Son Dakika
27.12.2025 09:37
Ankara'da düşen uçakta hayatını kaybeden Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali El Haddad ve beraberindeki heyetin naaşları, resmi tören ile Libya'ya uğurlandı. Törene Libya askeri heyetin yanı sıra üst düzey askeri ve devlet yetkilileri de katıldı. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu, Libya'da düzenlenecek resmi törene katılmak üzere başka bir uçak ile hareket etti.

Ankara'da havalandıktan kısa süre sonra düşen uçaktaki Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed El Haddad, Libya Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Futuri Gribel, Askeri Fabrikalar Genel Müdürü Tuğgeneral Mahmut Cuma El Giteviy, Genelkurmay Başkanı Danışmanı Muhammed El Assavi Diyab ve bakanlık fotoğrafçısı Muhammed Ömer Ahmed Mahcub'un naaşları Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından Mürted Hava Meydan Komutanlığı'ndaki tören alanına getirildi.

TÖRENE ÜST DÜZEY ASKERİ VE DEVLET YETKİLİLERİ KATILDI

Törene, hayatını kaybeden Libyalı askeri heyetin yakınlarının yanı sıra Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Deniz Kuvvetleri Komutanı Ercüment Tatlıoğlu ve beraberindeki askeri heyet katıldı.

ASKERLERİN NAAŞI LİBYA'YA HAREKET ETTİ

Törende, Libyalı askerler için saygı duruşu ve dua edilmesinin ardından cenazeler tören birliği tarafından Libya Ulusal Birlik Hükümeti'ne ait "5A-ON1" numaralı uçak ile Libya'ya hareket etti.

BAYRAKTAROĞLU LİBYA'DAKİ TÖRENE KATILACAK

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu, Libya'da düzenlenecek resmi törene katılmak üzere başka bir uçak ile hareket etti.

Kaynak: İHA

Muhammed Ali, Orgeneral, Ankara, Ulaşım, Tören, Libya, Yerel, Kaza, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Ariza Makakula Ariza Makakula:
    adamlar paramparca olmus nasil topladiniz 28 7 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Uçak kazasında hayatını kaybeden Libya heyeti resmi törenle ülkelerine uğurlandı
