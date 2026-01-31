Lif Tüketimi Zihinsel Sağlığı Koruyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Sağlık
BBC

Lif Tüketimi Zihinsel Sağlığı Koruyor

Lif Tüketimi Zihinsel Sağlığı Koruyor
31.01.2026 11:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeterli lif tüketimi, bağırsak sağlığını iyileştirerek beyin fonksiyonlarını destekliyor.

Tam tahıl, meyve, çekirdek ve bakliyat açısından zengin bir beslenme, yeterli lif almamızı sağlayarak yalnızca vücudumuza değil bedenimize de büyük faydalar sağlayabilir.

Son araştırmalar lifin bağırsaklarımızdaki mikrobiyomu iyileştirdiğini, bağırsak ile beyin arasındaki iletişimi etkileyerek ilerleyen yaşlarda bilişsel gerilemeyi yavaşlattığını gösteriyor.

İskoçya'daki Aberdeen Üniversitesi'ndeki Rowett Enstitüsü'nden bağırsak mikrobiyolojisi profesörü Karen Scott, zihinsel sağlık için en etkili beslenme tavsiyelerinden birinin lif tüketimini artırmak olduğunu söylüyor.

Yeterli lif alamamak, sağlığın kötüleşmesine beslenme açısından en fazla etki eden faktörlerin başında geliyor.

Bütün bunlara rağmen çoğumuz yeterli lif alamıyoruz.

ABD'de erkeklerin %97'si ve kadınların %90'ı yetersiz lif tüketiyor. Hatta bunların çoğu günlük tavsiyenin yarısını bile alamıyor.

Benzer bir şekilde İngiltere'de de yetişkinlerin %90'ından fazlası yeterince lif tüketemiyor.

Peki lif tüketmek neden faydalı ve nasıl daha fazla lif yiyebiliriz?

Lif nedir?

Lifler sindirim enzimleri tarafından kolayca parçalanamayan bir tür karbonhidrattır. Büyük bir kısmı bağırsaklarımızdan pek bir değişikliğe uğramadan geçip dışarı atılırlar.

Sindirimi zor olduğu için daha uzun süre tok hissetmemizi ve kan şekerimizin daha yavaş yükselmesini sağlarlar.

İskoçya'daki Dundee Üniversitesi'nden deneysel gastroenteroloji (sindirim sistemi rahatsızlıklarını inceleyen branş) profesörü John Cummings, yüksek lif içeren bir beslenmenin ömrümüzü uzatabileceğini söylüyor.

Yazarları arasında yer aldığı bir araştırmaya göre en çok lif yiyen kişilerin ölüm riski en az yiyenlere kıyasla %15-30 arası daha düşük.

Bilim insanlarına göre günde 30 gram civarında lif yememiz gerekiyor ve bunu yapanların koroner kalp rahatsızlığı, felç, tip 2 diyabet ve bağırsak kanseri riskini azaltıyor.

Lifin bu sağlık etkilerini sağlayan şey ise bağırsaklarımızdaki bakterilerin bu lifleri parçalamaya çalışırken ortaya çıkardığı yan ürünler. Bunlar arasında yağ asitleri, asetat, propiyonat ve butirat bulunuyor.

Prof. Cummings bunların hücrelerimiz için kritik enerji sağladığını ve ölüm riskinin azaltılmasıyla ilişkili olduğunu söylüyor.

Beyni nasıl koruyor?

Prof. Scott, özellikle butiratın beyin sağlığı için önemli olduğunu söylüyor.

Bu madde bağırsağımızın iç yüzeyini kaplayan katmanın bakımında önemli bir role sahip ve zararlı maddelerin bağırsaklarımızdan kanımıza karışmasını engellediğinde, bu maddelerin beynimize ulaşmasını da engellemiş oluyor:

"Ne kadar çok lif yerseniz bağırsağınızda o kadar butirat üretilir ve bu da zihinsel fonksiyonunuzu korur."

Bu madde aynı zamanda depresyonu azaltıp uyku kalitesini iyileştirmeyle de ilişkilendiriliyor.

Scott'un ekibi, Alzheimer hastalarının dışkılarında daha az butirat üreten bakteri ve daha fazla enflamasyon belirtisi tespit etti.

2022'de 3 bin 700 yetişkinle yapılan bir diğer araştırma, en fazla lif yiyenlerin bunama oranın diğerlerine kıyasla daha az olduğunu göstermişti.

Lif tüketimi 60 yaş üstünde de zihinsel fonksiyonun canlı kalmasıyla ilişkilendiriliyor.

Yukarıdaki araştırmalarda ortaya konan şey nedensellik değil korelasyon olsa da yakın zamanda ikizler üzerinde yapılan başka bir araştırma nedensellik de tespit etti:

Üç ay boyunca ikizlerden birine lifli prebiyotik gıda takviyesi verildiğinde, o kişinin zihinsel testlerdeki skorları arttı.

Londra'daki King's College'dan geriyatrik tıp uzmanı Mary Ni Lochlainn, bağırsak mikrobiyomumuzun yapısını beslenmeyle değiştirebileceğimizi ve bu bulguların yaşlıların beyin sağlığı için heyecan verici olduğunu söylüyor.

Bütün bu nedenlerden ötürü Prof. Scott, "lif tüketmenin faydaları o kadar fazla ki lif tüketiminizi artırmak genel anlamda sağlığınızı iyileştirmek için atabileceğiniz en etkili adım" diyor.

Nasıl daha fazla lif yiyebiliriz?

Liften en büyük faydayı günde 25-29 gram arası tüketenler görüyor. Bunun için her ana ve ara öğünde lif aldığınızdan emin olun.

Örneğin bir öğünde kuru fasulye, patates ve elma yediğinizde günlük ihtiyacınızın yarısından fazlasına denk gelen 15,7 gram lif alabiliyorsunuz.

Bir avuç dolusu (yaklaşık 30 gram) kabuklu yemiş ise 3,8 gram lif içeriyor.

Sebzeler de bir diğer lif kaynağı.

Lifler ne kadar farklı kaynaklardan alınırsa bağırsak florası o kadar çeşitli ve faydalı bakteriler barındırıyor.

Yemeklerinize lif açısından zengin bezelye, fasulye ve mercimek eklemek de lif tüketiminizi artırmaya yardımcı olur.

Beyaz ekmek ve makarna yerine tam tahıllı olanları tercih etmek de basit ama etkili bir yöntem.

Çiğnemekte zorlananlar, örneğin Parkinson hastaları için ise gıda takviyesi formunda lif almak mümkün.

Kaynak: BBC

Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Lif Tüketimi Zihinsel Sağlığı Koruyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BBC
Süper Lig’e çıkma hayali kuran Amedspor’a şok “saç örgüsü“ cezası Süper Lig'e çıkma hayali kuran Amedspor'a şok "saç örgüsü" cezası
CEO’dan çalışanına ahlaksız teklif: 3 milyonu al kocanı bırak CEO'dan çalışanına ahlaksız teklif: 3 milyonu al kocanı bırak
Trafikte film sahnelerini aratmayan uçan tekmeli kavga kamerada Trafikte film sahnelerini aratmayan uçan tekmeli kavga kamerada
Cumhuriyet tarihinde bir ilk Turizm geliri 65.2 milyar dolarla rekor kırdı Cumhuriyet tarihinde bir ilk! Turizm geliri 65.2 milyar dolarla rekor kırdı
Erdoğan, Pezeşkiyan ile görüştü: Türkiye, İran ile ABD arasında rol üstlenmeye hazır Erdoğan, Pezeşkiyan ile görüştü: Türkiye, İran ile ABD arasında rol üstlenmeye hazır
Dünya devinin stadını gören taraftar isyan etti: Lütfen zıplamayın Dünya devinin stadını gören taraftar isyan etti: Lütfen zıplamayın
Popüler dizide skandal görüntü Öz annesini elleriyle boğarak öldürdü Popüler dizide skandal görüntü! Öz annesini elleriyle boğarak öldürdü
6 çocuk babası yaşlı adam başından vurulmuş halde ölü bulundu 6 çocuk babası yaşlı adam başından vurulmuş halde ölü bulundu
Öğretmenini hamile bırakan gençten ezber bozan talep: Bunu ben başlattım Öğretmenini hamile bırakan gençten ezber bozan talep: Bunu ben başlattım
Saklandığı kümeste öksürünce yakayı ele verdi Saklandığı kümeste öksürünce yakayı ele verdi
ABD’den Şam-SDG mutabakatına ilk yorum ABD'den Şam-SDG mutabakatına ilk yorum
Veysel Şahin’in tüm mal varlığına el konuldu Veysel Şahin'in tüm mal varlığına el konuldu
Yaşlı kadın az kalsın tüm malını kaptıracaktı “Yavuz Başkomiser“ oyunu böyle bozuldu Yaşlı kadın az kalsın tüm malını kaptıracaktı! "Yavuz Başkomiser" oyunu böyle bozuldu
Elon Musk geleceğin otomobilinde görüntülendi Elon Musk geleceğin otomobilinde görüntülendi
Kayıp olarak aranan kadın, ağaca asılı bulundu Kayıp olarak aranan kadın, ağaca asılı bulundu
MEXC Global Türkiye’de ne yapıyor Dikkat çeken reklam iddiası MEXC Global Türkiye'de ne yapıyor? Dikkat çeken reklam iddiası
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi Play-Off turundaki rakibi belli oldu Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi Play-Off turundaki rakibi belli oldu

11:47
Galatasaray’da neler oluyor ’’Bitti’’ denilen transfer iptal oldu
Galatasaray'da neler oluyor? ''Bitti'' denilen transfer iptal oldu
11:39
Fenerbahçe Divan Kurulu’na damga vuran kare
Fenerbahçe Divan Kurulu'na damga vuran kare
11:02
Şekip Mosturoğlu’ndan cezaevindeki Mert Hakan’a destek
Şekip Mosturoğlu'ndan cezaevindeki Mert Hakan'a destek
10:40
İşte şafak baskınıyla gözaltına alınan Hasan Can Kaya’ya yöneltilen suçlamalar
İşte şafak baskınıyla gözaltına alınan Hasan Can Kaya'ya yöneltilen suçlamalar
10:10
Bu işte bir terslik var: Heyecanla bekledikleri bebek siyahi olunca işler karıştı
Bu işte bir terslik var: Heyecanla bekledikleri bebek siyahi olunca işler karıştı
10:09
2 yıl aradan sonra akmaya başladı, bölge halkı havalara uçtu
2 yıl aradan sonra akmaya başladı, bölge halkı havalara uçtu
10:04
Fenerbahçeli Fred’e sürpriz talip
Fenerbahçeli Fred'e sürpriz talip
09:51
Kentin valisinden isyan: 20 bin eleman lazım, iş bulamıyorum diyen buraya gelsin
Kentin valisinden isyan: 20 bin eleman lazım, iş bulamıyorum diyen buraya gelsin
09:39
En düşük emekli aylığı alanlara 3 bin 119 liralık fark çarşamba günü ödenecek
En düşük emekli aylığı alanlara 3 bin 119 liralık fark çarşamba günü ödenecek
09:34
İlk Evim Konut Kredisi’nin detayları netleşiyor İşte örnek hesaplamalar
İlk Evim Konut Kredisi'nin detayları netleşiyor! İşte örnek hesaplamalar
09:28
Eintracht Frankfurt’un yeni teknik direktörü Albert Riera oldu
Eintracht Frankfurt'un yeni teknik direktörü Albert Riera oldu
09:16
Karar Resmi Gazete’de: 21 ilde kenevir üretimine onay çıktı
Karar Resmi Gazete'de: 21 ilde kenevir üretimine onay çıktı
08:52
Fener taraftarı şokta Jhon Duran’ın yeni adresini duyurdular
Fener taraftarı şokta! Jhon Duran'ın yeni adresini duyurdular
08:44
Fatih Ürek’in vefatıyla sarsılan Selin Ciğerci’den manidar “aile“ sözleri
Fatih Ürek'in vefatıyla sarsılan Selin Ciğerci'den manidar "aile" sözleri
08:14
Ayhan Bora Kaplan suç örgütü yöneticisi Serdar Sertçelik Türkiye’ye getirildi
Ayhan Bora Kaplan suç örgütü yöneticisi Serdar Sertçelik Türkiye'ye getirildi
07:51
Uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga Hasan Can Kaya ve Reynmen dahil 11 isim gözaltında
Uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga! Hasan Can Kaya ve Reynmen dahil 11 isim gözaltında
07:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çifte görev Hasan Suver, hem başdanışman hem bakan yardımcısı oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çifte görev! Hasan Suver, hem başdanışman hem bakan yardımcısı oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2026 11:56:22. #7.11#
SON DAKİKA: Lif Tüketimi Zihinsel Sağlığı Koruyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.