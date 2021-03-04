Lise öğrencileri yapay zekaya sahip İHA üretti - Son Dakika

Lise öğrencileri yapay zekaya sahip İHA üretti

04.03.2021 20:22

Lise öğrencileri yapay zekaya sahip İHA üretti Adıyaman'ın Kahta Anadolu Lisesi öğrencileri sınır ötesinden görüntüleme ve 500 gram yük kapasiteli yapay zekaya sahip döner kanatlı insansız hava aracı üretti.

Lise öğrencileri yapay zekaya sahip İHA üretti

ADIYAMAN - Adıyaman'ın Kahta Anadolu Lisesi öğrencileri sınır ötesinden görüntüleme ve 500 gram yük kapasiteli yapay zekaya sahip döner kanatlı insansız hava aracı üretti. Öğrencilerin ürettiği İHA, TEKNOFEST yarışmalarında Adıyaman'ı temsil edecek.

Döner Kanatlı İHA kategorisinde yarışacak olan Lise Öğrencisi Serkan Demirgüç ile birlikte 5 kişilik Ay Yıldız takımı tarafından yapay zekaya sahip ve yönetilebilir döner kanatlı insansız hava aracı üretildi. Öğrencilerin okul öğretmen ve idarecilerinin de desteği ile yürüttüğü proje, Eylül ayında Bursa'da düzenlenecek olan TEKNOFEST elemelerinde Adıyaman'ı temsil edecek. Sınır ötesinden görüntüleme gibi Mehmetçiğe yardımcı olacak bir İHA üretmeyi hedeflediğini belirten takım kaptanı Serkan Demirgüç, Milli Savunma'da kullanılabilecek insansız hava araçlarının üretimine geçmeyi de hedeflediklerini kaydetti.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün desteğiyle Kahta Bilim Sanat Merkezi'nde proje çalışmalarını yürüten öğrencilerden takım kaptanı Serkan Demirgüç, "Bu sene döner kanat ve sabit kanat insansız hava aracı üreteceğiz. Şu anda çalışmalarımız devam ediyor. Bütün çizimler ve malzeme tablosunu hazırladık ve en kısa zamanda üretime geçeceğiz. Döner kanat sadece otomobil uçuşu olacak ve aynı zamanda anlık görüntü sağlaya bilecektir. 500 Grama kadar da faydalı yükler taşıya bilecektir. Hedefim milli savunma alanında çalışmak, sınır ötesini görüntüleme ve Mehmetçiğimize yardımcı olmak için insansız hava araçlarını üretmek" dedi.

Bilim Sanat Eğitim ve Kültür Merkezi Müdürü Mehmet Yıldırım ise yapmış olduğu konuşmada, "Kuruluş aşamasında olan Kahta Bilim Sanat Eğitim ve Kültür Merkezi'nde bilimsel ve teknolojik çalışmaların yapılabilmesi için alt yapı hazırlıklarımız devam etmektedir. Mevcut alt yapılarımız tamamlandı ve bunu ilerleteceğiz. Çalışma yapabilecek gençlerimize daha çok imkanlar vermeyi hedefliyoruz. BİLSEM'in kapıları herkese açıktır. Şimdiden öğrencilerimize başarılar diliyorum" şeklinde açıklamada bulundu.

Lise öğrencileri yapay zekaya sahip İHA üretti
Lise öğrencileri yapay zekaya sahip İHA üretti
Lise öğrencileri yapay zekaya sahip İHA üretti
Lise öğrencileri yapay zekaya sahip İHA üretti

İnsansız Hava Aracı, İhlas Haber Ajansı, Adıyaman, Kahta, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Lise öğrencileri yapay zekaya sahip İHA üretti - Son Dakika


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