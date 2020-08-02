Maceraseverler bayram tatilinin tadını Melen Çayı'nda rafting yaparak çıkardı - DÜZCE - Son Dakika

Kurban Bayramı tatilini değerlendirmek isteyen yerli turistler, Düzce'nin Cumayeri ilçesindeki Melen Çayı'nda bulunan rafting tesislerinde yoğunluk oluşturdu.

Dokuzdeğirmen mevkisinde bulunan ve her yıl çok sayıda adrenalin tutkununu ağırlayan Melen Çayı'nda rafting turları bayram tatili dolayısıyla arttı.

İstanbul ve Ankara gibi iki metropol kent arasında yer alan, 13 kilometrelik rafting parkuruyla doğa ve sporseverlerin ilgisini çeken bölgede yoğunluk oluştu.

"100-150 kişi bayram süresince bölgeye geldi"

Rafting İl Temsilcisi Birol Tepe, bayram tatilinde tesislere yoğun ilgi olduğunu söyledi.

Bölgede tatlı bir telaşın yaşandığını belirten Tepe, "100-150 kişi bayram süresince bölgeye geldi. Yarınla birlikte bu sayının artacağını düşünüyoruz. Melen Çayı doldu taştı. Günde önceden bir tur yaparken, şu anda 4 tur yaptığımız oluyor." diye konuştu.

Bölgenin rafting anlamında yoğun ilgi gördüğüne değinen Tepe, "Coğrafi anlamda çok önemli bir noktadayız. Bugün Gaziantep, İzmir, Kahramanmaraş, Yozgat, İstanbul ve Ankara gibi birçok kentten misafirimiz var. Parkurumuz Türkiye'nin en uzun ve heyecanlı parkuru. 13 kilometre boyunca maceraseverlerin tüm beklentilerini karşılıyor." ifadelerini kullandı.

Tepe, raftingin doğayla iç içe bir spor olduğuna işaret ederek, "Bölgede sadece rafting değil, çadır kampı da yapılıyor. Bölgeye gelenler doğayla iç içe bir gün geçiriyor." dedi.