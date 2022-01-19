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Macron: "Almanya ile Ukrayna'daki krize siyasi çözüm bulmaya çalışıyoruz" - Son Dakika

Macron: "Almanya ile Ukrayna'daki krize siyasi çözüm bulmaya çalışıyoruz"

19.01.2022 18:35
Macron: "Almanya ile Ukrayna'daki krize siyasi çözüm bulmaya çalışıyoruz"

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Almanya ile Normandiya formatı kapsamında Ukrayna'daki krize siyasi çözüm bulmaya çalışıyoruz.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Almanya ile Normandiya formatı kapsamında Ukrayna'daki krize siyasi çözüm bulmaya çalışıyoruz." dedi.

Macron, Avrupa Parlamentosunda (AP), Fransa'nın Avrupa Birliği (AB) dönem başkanlığına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Liberal demokrasiyi, yabancı müdahalelere karşı seçim süreçlerini ve halkların egemenliklerini savunacaklarını ifade eden Macron, hukuk devletinin sona ermesinin otoriter rejime işaret ettiğini söyledi.

Macron, tüm kadınlara kürtaj hakkının AB'nin temel hakları içinde yer almasını istediğini belirtti.

Avrupa'nın demokratik ve kültürel güç haline gelmesi gerektiğine işaret eden Macron, Fransa'nın AB Dönem Başkanlığı sırasında Schengen bölgesini yeniden düzenleyeceklerini, bu bölgenin güvenliğinin sağlanması gerektiğini vurguladı.

Macron, Avrupa'nın özellikle savunma alanında kendi bağımsızlığını kazanması gerektiğini kaydetti.

Afrika'ya hazirana kadar 700 milyon doz Kovid-19 aşısı gönderileceğini aktaran Macron, Avrupa'nın ve İngiltere'nin birbirlerine güvenmesi ve İngiltere'nin AB ile imzaladığı anlaşmalara saygı göstermesi gerektiğini dile getirdi.

"Anlaşmazlıklar olsa da diğer konularda çalışılmaya devam edilmesi meşrudur"

Macron, Rusya ile diyaloğun gerekli olduğunun altını çizerek, "Manipülasyonlara ve müdahalelere karşı dürüst ve talepkar diyalog olmalı." dedi.

"Almanya ile Normandiya formatı kapsamında Ukrayna'daki krize siyasi çözüm bulmaya çalışıyoruz." diyen Macron, Avrupa'nın gelecek haftalarda yeni "istikrar ve güvenlik" stratejisi belirlemesi ve bunu Rusya'ya önermesi gerektiğini söyledi.

Macron, AB Komisyonunun iklim ve teknoloji konularda yaptığı önerilerinin gelecek haftalarda hayata geçmesi gerektiğine değindi.

Almanya'nın eski Başbakanı Angela Merkel ile geçen aylarda Rusya ile diyaloğun gerekliliğini savunduklarını ancak diğer Avrupa ülkelerinin buna yanaşmadığını söyleyen Macron, petrol ve gaz konusunda Rusya'ya karşı bağımsız olmadıklarını belirtti.

Macron, AP'deki Fransız Milletvekili Yannick Jadot'un Polonya ve Macaristan gibi ülkelerle enerji ve iklim alanlarında anlaşmalar imzalayanlara tepki göstermesine şaşırdığını ifade ederek, "O zaman AB'yi durdurun. (Böyle bir eleştiri) mümkün değil. (Polonya ve Macaristan gibi ülkelerle) Diyaloğunuz ve anlaşmazlıklarınız olabilir. Bazı ülkelerle anlaşmazlıklar olsa da diğer konularda çalışılmaya devam edilmesi meşrudur. Bu, Avrupa'nın işleyişidir yoksa AB'yi bloke edersiniz." diye konuştu.

"Saçma sapan konuşarak gerçeklere ulaşamayız"

Avrupa'nın Paris Antlaşması'na saygı göstermeyen "güçlerle" anlaşmalar imzalamayacağına dikkati çeken Macron, Fransa'nın Calais'deki düzensiz göçmen politikasını savundu. Macron, ülkesinin uzun yıllardır sorumluluğa dayalı bir politika izlediğini dile getirdi.

Calais'deki düzensiz göçmenlerin İngiltere'ye gitmek istediğini aktaran Macron, İngiltere'nin göç konusunu ele alış biçimini değiştirmediği sürece bu sorunun çözülemeyeceğini belirtti.

Macron, İngiltere'yi iltica taleplerine yönelik yasal hakları düzenlememekle suçladı.

Fransa'nın yabancı ülkelerle anlaşmasını ve göç politikasını eleştiren aşırı sağcı AP milletvekili Jordan Bardella'ya tepki gösteren Macron, "Avrupa'nın imzalayabileceği anlaşmalarla ilgili saçma sapan konuştunuz. Saçma sapan konuşarak gerçeklere ulaşamayız." dedi.

Macron, Fransız hükümetinin Avrupa olmadan aşı stratejisi belirlemeyeceğini söyledi.

Bir milletvekilinin sorusu üzerine Fransa'nın Yunanistan ile Akdeniz'de ve Körfez'de ortak askeri operasyonlar düzenlediğini kaydeden Macron, "Yunanistan'ı Türkiye'ye karşı terk etmedik." değerlendirmesinde bulundu.

Macron, Avrupa'nın Batı Balkanlara sırtını dönemeyeceğini belirterek, "Batı Balkan ülkeleriyle ilişkimiz yeniden düşünmeyi ve bu ülkelere daha açık ve net şekilde üyelik için samimi perspektif vermeyi hedefliyoruz. Yabancıların istikrarsızlaştırma girişimlerini geri itmek için üyelik yok. Makul süre içinde proje ile gelen üyelikten yanayız." dedi.

AP'nin Fransız milletvekillerinden Macron'a eleştiri

Diğer yandan oturumda söz alan AP'nin Fransız milletvekilleri Yannick Jadot, François-Xavier Bellamy, Nicolas Bay, Jordan Bardella ve Manuel Bompard Macron'un politikalarını eleştirdi.

Bardella, "Sayın Cumhurbaşkanı, Fransa'da sonuna kadar (toplumu) böldüğünüz halde Avrupa'da birleştirici olduğunuzu nasıl iddia edebilirsiniz?" sorusunu yöneltti.

Macron'un politikalarını eleştiren Bardella, onun cumhurbaşkanlığı döneminin birle sınırlandırılması gerektiğini savundu.

Bu arada Jadot'un konuşması sırasında Macron'a karşı konuşmak için milletvekillerine sırtını dönmesi tepkilere neden oldu.

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Avrupa Birliği, Ukrayna, Almanya, Fransa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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