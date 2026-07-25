Madalya için yarışan İngiliz jimnastikçi baş üstü düştü, hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Madalya için yarışan İngiliz jimnastikçi baş üstü düştü, hastaneye kaldırıldı

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İngiltere adına Commonwealth Oyunları'nda mücadele eden 19 yaşındaki jimnastikçi Gabriel Langton, yüksek bar performansı sırasında yaşadığı korkunç düşüşle korkuttu. Başının üzerine düşen genç sporcuya ilk müdahale salonda yapılırken, yarışma durduruldu ve Langton hastaneye kaldırıldı.

Glasgow'da düzenlenen 2026 Commonwealth Oyunları'nda İngiltere Milli Takımı sporcusu Gabriel Langton, yüksek barda yaptığı hareket sırasında dengesini kaybederek başının üzerine düştü. Yarışma uzun süre durdurulurken, 19 yaşındaki sporcu hastaneye kaldırıldı.

YÜKSEK BARDAN BAŞININ ÜZERİNE DÜŞTÜ 

Korkutan olay, erkekler takım artistik jimnastik finalinin son rotasyonunda yaşandı. İngiltere adına mücadele eden 19 yaşındaki Gabriel Langton, yüksek barda serisini tamamlamaya çalışırken tutuşunu kaçırdı ve yaklaşık üç metre yükseklikten başının üzerine düştü. Ağır düşüşün ardından salonda büyük panik yaşanırken, hakemler müsabakayı hemen durdurdu.

Madalya için yarışan İngiliz jimnastikçi baş üstü düştü, hastaneye kaldırıldı

SAĞLIK EKİPLERİ DAKİKALARCA MÜDAHALE ETTİ 

Olayın ardından sağlık ekipleri hızla sporcunun yanına koştu. Langton'a müsabaka alanında birkaç dakika boyunca müdahale edilirken, boyun ve baş sabitleyici ekipman takıldı. Daha sonra sedyeyle salondan çıkarılan genç sporcu, detaylı tetkikler için hastaneye kaldırıldı.

Madalya için yarışan İngiliz jimnastikçi baş üstü düştü, hastaneye kaldırıldı

TEAM ENGLAND'DAN AÇIKLAMA GELDİ 

İngiltere Milli Takımı (Team England), olayın ardından yaptığı açıklamada Gabriel Langton'ın bilincinin açık olduğunu, hareket edebildiğini ve doktorlarla konuştuğunu duyurdu.

Açıklamada, "Hızlı şekilde müdahale eden sağlık ekiplerine teşekkür ediyoruz. Gabriel hastaneye kaldırıldı. Durumuyla ilgili yeni bilgiler elde edildiğinde kamuoyuyla paylaşacağız." ifadelerine yer verildi.

Madalya için yarışan İngiliz jimnastikçi baş üstü düştü, hastaneye kaldırıldı

TAKIM GÜMÜŞ MADALYA  KAZANDI 

Yaklaşık 20 dakikalık aranın ardından yarışmalar yeniden başladı. Büyük moral bozukluğu yaşayan İngiltere, müsabakayı Kanada'nın ardından ikinci sırada tamamlayarak gümüş madalya kazandı. Bronz madalyanın sahibi ise Avustralya oldu. Langton ise tedavisi nedeniyle takım arkadaşlarıyla madalya seremonisine katılamadı.

Madalya için yarışan İngiliz jimnastikçi baş üstü düştü, hastaneye kaldırıldı
Gabriel Langton

İngiltere, Kaza, Spor, Son Dakika

Son Dakika İngiltere Madalya için yarışan İngiliz jimnastikçi baş üstü düştü, hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

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