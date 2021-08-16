Maden-İş, İzmir'de 120 yataklı misafirhane açtı - Son Dakika

Türkiye Maden İşçileri Sendikası (Maden-İş) tarafından İzmir'de yaptırılan misafirhane, törenle hizmete açıldı.

Bornova ilçesi Erzene Mahallesi'nde yaptırılan 45 oda ve 120 yatak kapasiteli misafirhanenin açılış programı öncesi kurban kesildi, ardından dua edildi.

Maden-İş Genel Başkanı Nurettin Akçul, Türkiye'nin bütün madenlerinde örgütlü olduklarını belirtti.

Siyasetin dışında kendi işlerini yaptıklarını anlatan Akçul, şöyle konuştu:

"Zaman zaman bize renk biçilmeye çalışıldı. Türkiye Maden İşçileri Sendikasının rengi bellidir. Türk bayrağının rengi neyse rengimiz odur. Hiçbir zaman siyasetin bir tarafında olmadık. Bize kim yakınsa, hangi siyaset bize bir adım yaklaşmışsa biz onlara 5 adım yaklaşmışızdır, bundan emin olun. Yönetimimizde her görüşten arkadaşımız var. Hiçbirimiz kendi özümüzdeki siyasetle içli dışlı olmayız."

Konuşmanın ardından misafirhanenin açılışı gerçekleştirildi.

Programa, CHP İzmir Milletvekilleri Atilla Sertel ve Kamil Okyay Sındır, AK Parti Manisa Milletvekili Mehmet Ali Özkan, Bornova Kaymakamı Fatih Genel, Soma Kaymakamı Fatih Akkaya, Soma Belediye Başkanı Ali Tulup, kurum temsilcileri ile sendika yöneticileri katıldı.