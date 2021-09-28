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Magazin Gazetecileri Derneği, ekranların ve gazetelerin başarılı isimlerini ödüllendirdi - Son Dakika

Magazin Gazetecileri Derneği, ekranların ve gazetelerin başarılı isimlerini ödüllendirdi

28.09.2021 12:39
Magazin Gazetecileri Derneği, ekranların ve gazetelerin başarılı isimlerini ödüllendirdi, System.String[]

Magazin Gazetecileri Derneğince (MGD) bu yıl 25'incisi düzenlenen Altın Objektif Ödülleri'nin kazananları ödüllerine kavuştu.

Magazin Gazetecileri Derneğince (MGD) bu yıl 25'incisi düzenlenen Altın Objektif Ödülleri'nin kazananları ödüllerine kavuştu.

CVK Park Bosphorus Otel'de düzenlenen törende, Yazılı Basın kategorisinde, "Röportaj" dalında Anadolu Ajansı (AA) muhabiri Dilek Dallıağ, "Türker İnanoğlu: Siyah beyaz filmleri izleyip hüngür hüngür ağlıyorum" başlıklı haberiyle ödül kazandı. Aynı dalda, Barbaros Tapan ile Merve Yurtyapan da ödül alan isimler arasında yer aldı.

Magazin Gazetecileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Okan Sarıkaya'nın da katıldığı gecede, TRT'de yayımlanan Masumlar Apartmanı "Yılın En İyi Dizisi" ödülüne layık görülürken, dizinin başarılı oyuncuları Ezgi Mola ile Birkan Sokullu ise "Yılın En İyi Dizi Oyuncusu" ödüllerinin sahibi oldu.

Oyuncu Ezgi Mola gecede yaptığı konuşmada, Masumlar Apartmanı dizisinin yönetmenleriyle birlikte keyifli bir yolculuğa çıktığını dile getirerek, "Aslında bir şekilde kendimizle yüzleşmeye başladık. İnsanlara şifa olmaya çalıştık. Ben gerçekten bu ekibin içinde olduğum, böylesine kıymetli oyuncu arkadaşlarımla, böyle bir projenin içinde yer aldığım için çok mutluyum." dedi.

Birkan Sokullu da dizinin kendisi için mesleki ve kişisel anlamda çok şey keşfettiği bir süreç olduğunu belirterek, "Bu dönemi oldukça yetenekli insanlarla paylaşma fırsatı buldum. Zor ve acılı bir süreç oluyor bu, tahmin edersiniz ki. Fakat her biri bunu çok keyifli hale getirdi. Baştan aşağı tüm departmanlardaki arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Onlarla bu ödülü ve bu süreci paylaşmak çok keyifli." diye konuştu.

TRT'de yayınlanan Teşkilat dizisi "Yılın Aksiyon Dram Dizisi" ödülünü aldı. Dizinin başrol oyuncuları Deniz Baysal Yurtçu ile Çağlar Ertuğrul da "Yılın Aksiyon Dram Dizisi Oyuncusu" dalında ödüle layık görüldü.

Çekimler nedeniyle törene gelemeyip video gönderen genç oyunculardan Çağlar Ertuğrul, "Gönül isterdi ki orada olalım ama çok yoğun çalışıyoruz. Hızlı bir şekilde yeni sezona girdik. Umarım daha iyi şekilde, ekranda seyirciyle buluşuruz." derken, Deniz Baysal Yurtçu ise "Bu ödülü aldığım için çok mutluyum ama aranızda olamadığım için de bir o kadar üzgünüm. sizin nezdinizde, tüm ekip arkadaşlarıma buradan kucak dolusu sevgiler gönderiyorum." ifadelerini kullandı.

"Bu hikayeleri anlatma ihtiyacı hissettim"

"Yılın Tiyatro Oyunu" ödülü, Songül Öden'in oynadığı "Lal Hayal"e verildi. "Yılın Kadın Tiyatro Oyuncusu" ödülünü de alan Öden, çalışmaları sırasında birçok kadının hikayesine tanıklık ettiğine dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Kalbime dokunan hikayeler oldu. Uykularım kaçtı. Sonra bu hikayeleri anlatma ihtiyacı hissettim, bildiğim en iyi yol olan tiyatroyla. Bu anlatım yolunda bana yardımcı olan tüm Lal Hayal ekibine sonsuz teşekkür ediyorum ve dünyanın herhangi bir yerinde, bu oyundaki 7 kadının yaşadığı zorlukları yaşayan, buna rağmen yılmayan bütün kız kardeşlerim adına alıyorum bu ödülü."

Başarılı oyuncu Erdal Beşikçioğlu da "Yılın Erkek Tiyatro Oyuncusu" seçildiği gecede, Haluk Bilginer "Türkiye'nin Sanat Elçisi" ödülünün sahibi oldu.

???????"Yılın Drama Kadın Dizi Oyuncusu" Alina Boz, "Yılın Drama Erkek Dizi Oyuncusu" Feyyaz Duman, "Yılın Romantik Kadın Dizi Oyuncusu" Burcu Özberk, "Yılın Romantik Erkek Dizi Oyuncusu" İlhan Şen, "Yılın Romantik Dram Kadın Dizi Oyuncusu" Hande Erçel, "Yılın Romantik Dram Erkek Dizi Oyuncusu" Kerem Bürsin, "Yılın Aksiyon Dizi Oyuncusu-Kadın" Esra Bilgiç, "Yılın Aksiyon Dizi Oyuncusu-Erkek" Murat Yıldırım, "Yılın Dijital Platform Dizi Oyuncusu-Kadın" Öykü Karayel, "Yılın Dijital Platform Dizi Oyuncusu-Erkek" Fatih Artman oldu.

"Yılın Drama Dizisi" Kardeşlerim, "Yılın Romantik Komedi Dizisi" Aşk Mantık İntikam, "Yılın Romantik Dram Dizisi" Sen Çal Kapımı, "Yılın Aksiyon Dizisi" Ramo, "Yılın Dijital Platform Dizisi" Bir Başkadır ödüle layık görülen yapımlar arasında yer aldı.

Ünlü isimler ödüllendirildi

"Yılın Şarkısı" ödülü "Benim O" ile Tuğba Yurt'un, "Pop Müzik Yılın Kadın Yorumcusu" Ziynet Sali, "Pop Müzik Yılın Erkek Yorumcusu" Mustafa Ceceli, "Yılın Arabesk Fantezi Yorumcusu" Ebru Yaşar, "Yılın Çıkış Yapan Yorumcusu" Sakiler olurken, "Yılın Rap Şarkısı" ödülüne "Bilmem mi?", "Yılın Proje Albümü" ödülüne Emir Ersoy 1977 ile Jerusalem East&West Orkestrası' layık görüldü.

"Yılın Kadın Haber Spikeri" Hilal Özdemir, "Yılın Erkek Haber Spikeri" Deniz Bayramoğlu, "Yılın Magazin Programı" ödülü ise Pazar Sürprizi ile Buse İskenderoğlu'na verildi.

"Yılın Kadın Program Sunucusu" ödülünü alan TRT1 sunucusu Pelin Çift, Magazin Gazetecileri Derneği'nin 1992'de kurulduğunu belirterek, "Böyle köklü bir dernekten ve mesleğimizin emekçilerinden ödül alıyor olmak, benim için gurur verici." dedi.

"Yılın Erkek Program Sunucusu" ödülüne, Kim Milyoner Olmak İster programının sunucusu, oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, "Yılın Haber Tartışma Programı" kategorisinde Afşin Yurdakul ve Ahmet Hakan ödül alan isimler arasında yer aldı.

25. Yıl Özel Ödülü Sibel Can'ın oldu

"Yılın Gündüz Kuşağı Programı" ödülü Didem Yılmaz'a, "Yılın Aktüel TV Programı" ödülü "Hayatın Senin Elinde" programıyla Osman Müftüoğlu ve Melda Yücel'e, "Yılın Gündüz Haber Kuşağı" Günün Nabzı programıyla Saynur Tezel'e, "Yılın Ekonomi Programı" ödülü, Piyasa Ekranı ile Güzem Yılmaz'a, "Yılın Spor Tartışma Programı" ödülü Takım Oyunu'na, "Yılın Komedi Programı" ödülü de "Güldür Güldür"e takdim edildi.

"Yılın Fotoğrafları" kategorisinde Hakan Kıraslan, Umut Ünver, Recep Aslan, Doğan Savaş ve Deniz Boy ödül alırken, "Yılın Haberi Ödülü"ne, İlker Gezici, İsmail Bayrak, Sercan Kısmet, Mehmet Üstündağ, Ömer Karahan, Hakan Uç, Yusuf İzel ve Erçin Dağ Eysen layık görüldü.

"25. Yıl Özel Ödülü", gecede mini bir konser veren Sibel Can'a, "Yılın Sosyal Sorumluluk Projesi Elçisi" ödülü Kıvanç Tatlıtuğ'a, "Türkiye'nin Marka Yüzü" ödülü ise Arçelik'e verildi.

"TV Yılın Röportajı" dalında Uğur Kotan, Ömür Sabuncuoğlu, "TV Yılın Haberi" dalında Eren Gürel, Hüseyin Altun, Nuri Altuntaş, "TV Yılın Magazin Görüntüsü" dalında Cengizhan Dönmez, Atakan Makar, Tolga Bozduman, "Yılın İnternet Haberi Görüntüsü" dalında Kamil Sümer, "Basın Meslek Onur Ödülü" dalında Reşat Balcıoğlu, Yusuf İzel, Bülent İpek, İlknur Taş, Arzu Akbaş Zor, "İnternet Yılın Haberi" dalında Hakan Yağcı, Onur Aydın, Tolga Aslan ve Akif Yaman ödül aldı.

Magazin Gazetecileri Derneği, Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal, Altın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Magazin Gazetecileri Derneği, ekranların ve gazetelerin başarılı isimlerini ödüllendirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Magazin Gazetecileri Derneği, ekranların ve gazetelerin başarılı isimlerini ödüllendirdi - Son Dakika
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