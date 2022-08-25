Malatya Hayvanat Bahçesinin sakinleri bu yıl 32 yavru dünyaya getirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Malatya Hayvanat Bahçesinin sakinleri bu yıl 32 yavru dünyaya getirdi

25.08.2022 11:30
Malatya Hayvanat Bahçesinin sakinleri bu yıl 32 yavru dünyaya getirdi

Malatya Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesinde ceylan, kızıl geyik, lama, kurt, kanguru gibi çeşitli hayvan türlerinden 32 yavru dünyaya geldi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesinde ceylan, kızıl geyik, lama, kurt, kanguru gibi çeşitli hayvan türlerinden 32 yavru dünyaya geldi.

Battalgazi ilçesine bağlı Orduzu Turgut Özal Tabiat Parkı'nda yaklaşık 4 yıl önce hizmet vermeye başlayan hayvanat bahçesi, aslan, kaplan, kurt, ayı, lama, kanguru, ceylan ve deve kuşu gibi 78 türden 1300'ün üzerinde hayvana ev sahipliği yapıyor.

70 dönümlük alana kurulu hayvanat bahçesindeki hayvan sayıları, yeni doğumlarla artıyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Hanifi Acar, AA muhabirine, hayvanat bahçesinin güzel bir gezinti alanı olduğunu, geçen yıl 54 bin ziyaretçiyi ağırladıklarını söyledi.

Bu yılın hayvanat bahçesi açısından verimli geçtiğini dile getiren Acar, "Hayvanat bahçemizde 32 yeni yavru dünyaya geldi. Bu yıl 6 ceylan, 9 cüce keçi, ikişer beyaz geyik, kızıl geyik, sanem keçisi, midilli, üçer yaban keçisi, kurt, birer örümcek maymunu, lama ve kanguru doğdu." diye konuştu.

Lama, ceylan, kanguru ve keklik yavruları hibe edildi

Türkiye'deki diğer hayvanat bahçeleriyle iş birliği içinde olduklarını, yeni doğan hayvanların bir kısmını farklı illere gönderdiklerini ifade eden Acar, şunları aktardı:

"İki hafta önce Kayseri Hayvanat Bahçesine 2 ceylan, birer lama ve kanguru ile 6 keklik hibe ettik. Daha önce de onlar bize hayvan göndermişti. Buradaki havyanlar genelde diğer hayvanat bahçelerinde doğmuş ve yaşamışlar. "

İki veteriner ve bakım elemanlarıyla hayvanlara gerekli bakımların yapıldığını anlatan Acar, "Yeni üyelerimizle beraber hayvanat bahçemiz daha da şenlenmiş olacak." dedi.

Hayvanat bahçesinin mesire alanıyla iç içe olduğunu, çevre illerden de ziyarete gelenlerin bulunduğunu kaydeden Acar, şöyle devam etti:

"Geçen yıl 54 binden fazla kişi hayvanat bahçesini ziyaret etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın talimatları doğrultusunda okullardan grup halinde gelen öğrencilerden de ücret almıyoruz. İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile iş birliğimiz var. Malatyalı hemşehrilerimiz kadar il dışından gelenler var, Adıyaman, Elazığ ve Sivas'tan ziyaretçiler geliyor."

YORUMLAR
500
Yeni gelinin batıl inancı 500 yıllık meşe ağacını yaktı Yeni gelinin batıl inancı 500 yıllık meşe ağacını yaktı Fendoğlu, 'Önce ülkemiz ve milletimiz, sonra partimiz diyoruz' Fendoğlu, 'Önce ülkemiz ve milletimiz, sonra partimiz diyoruz'
Kaynak: AA

Hayvanat Bahçesi, Turgut Özal, Malatya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malatya Hayvanat Bahçesinin sakinleri bu yıl 32 yavru dünyaya getirdi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
11:16 Altının gram fiyatı güne yükselişle başlamasının ardından 1.029 lira seviyesinden işlem görüyor
10:55 Melih Gökçek, Gülşen'in hakareti sonrası imam hatip öğrencilerine çağrı yaptı: Tek tek suç duyurusunda bulunun
10:37 Gülşen'in "imam hatip" sözlerine AK Parti'den sert tepki: Türkiye'yi ayrıştırmaya çalışmak nefret suçudur ve insanlık ayıbıdır
10:30 İmam hatip sözleri sonrası soruşturma başlatılan Gülşen'e Hatice'den destek: Tüm Araplara veriyor cevabını, ben açıklığa değil verdiği mesaja bakarım
10:29 İstanbul'da caddeler göle dönerken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan sağanak yağışla ilgili açıklama geldi: Koordineli çalışıyoruz
10:23 Ben Affleck ile evlenen Jennifer Lopez'in 3 gelinliği ortaya çıktı
10:11 NATO görevi yapan Türk F-16'ları, gerekli karşılığı vermesinin ardından bir kez daha Yunan savaş uçakları tarafından taciz edildi
10:08 Sancaktepe'de bir şahıs, tartıştığı kayınpederini sokak ortasında art arda bıçakladı
09:58 Meteoroloji uzmanları, İstanbul'u etkisi altına alan sağanak yağışın saat 15.00'e kadar devam edeceğini duyurdu
09:54 Enkaz fotoğraflarının bedeli! Kobe Bryant'ın dava açan eşi, 16 milyon dolar tazminat kazandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.08.2022 11:30:28. #1.13#
SON DAKİKA: Malatya Hayvanat Bahçesinin sakinleri bu yıl 32 yavru dünyaya getirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement