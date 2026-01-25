Malatya\'da nişan töreninde panik anları

Malatya'da bir düğün salonunda düzenlenen nişan töreni sırasında yaşanan olay, davetlilere korku dolu anlar yaşattı. Battalgazi ilçesi Orduzu Mahallesi'nde bulunan salonda, tören devam ederken çok sayıda kişinin rahatsızlanması üzerine durum sağlık ekiplerine bildirildi.

KARBONMONOKSİT ZEHİRLENMESİ TESPİT EDİLDİ

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk incelemelerde davetlilerin karbonmonoksit gazından etkilendiğini belirledi. Zehirlenme belirtileri gösteren 46 kişi, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

46 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Hastanelerde tedavi altına alınan vatandaşların genel sağlık durumlarının iyi olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Tedavilerin ardından bazı kişilerin taburcu edildiği bildirildi.

OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Yetkililer, zehirlenmeye neden olan gaz kaçağının kaynağının belirlenmesi için düğün salonunda inceleme başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.