Üye Girişi
Malatya Tanıtım ve Geliştirme Kurulu ilk toplantısını gerçekleştirdi - Son Dakika

Malatya Tanıtım ve Geliştirme Kurulu ilk toplantısını gerçekleştirdi

28.12.2021 10:08
Malatya Tanıtım ve Geliştirme Kurulu ilk toplantısını gerçekleştirdi

Malatya Tanıtım ve Geliştirme Kurulu, Vali Aydın Baruş başkanlığında kentin tanıtılmasını koordinasyon içerisinde yürütülmesi amacıyla ilk toplantısını yaptı.

Malatya Tanıtım ve Geliştirme Kurulu, Vali Aydın Baruş başkanlığında kentin tanıtılmasını koordinasyon içerisinde yürütülmesi amacıyla ilk toplantısını yaptı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığınca 2019'da kurulan Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) ve Tanıtma Genel Müdürlüğü işbirliğiyle kurulan, sekretaryasını İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün yürüttüğü Malatya Tanıtım ve Geliştirme Kurulu ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Baruş, toplantıda, TGA'nın kuruluşu ve faaliyetlerinin Türk turizminin tanıtımı açısından önem taşıdığını belirterek, bu toplantıda temel konuların görüşüleceğini ve tanıtımı üzerinde yoğunlaşılacak konuların belirlendiğini ifade etti.

TGA Destinasyon Grubu Sorumlusu Mehmet Aydın Demir, Doğu Anadolu Bölge Sorumlusu Mete Araz, Kültür ve Turizm Bakanlığı uzmanları Gökçe İnce ile Gülseren Atay, İl Tanıtım ve Geliştirme Programı başlığı altında sunum yaptı.

Sunumda, 81 ilin tanıtımının Kültür ve Turizm Bakanlığının vizyonuyla yapılacağı, bu tanıtımın illerde sürdürülebilir şekilde gerçekleştirilmesinin hedeflendiği, bu yapılırken ilde tanıtım faaliyetlerinin paydaşlar arasında koordinasyonu sağlayarak gerçekleştirilmesinin verimli sonuçlar doğuracağına dikkati çekildi.

Toplantıya Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı adına Genel Sekreter Cemal Noğay, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Turgut Özal Üniversitesi Rektörü adına Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Süleyman Serdar Karaca, İl Kültür ve Turizm Müdürü Çetin Şişman, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı adına Meclis Başkanı Hasan Özkan, Fırat Kalkınma Ajansı (FKA) Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu, İnönü Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bülent Yılmaz, Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Başkanı Rıdvan Budak, Turizm Şube Müdürü Ali Cengiz, Malatya Fotoğraf ve Sinema Derneği (MAFSAD) Başkanı İnan Orhan, Malatya Gastronomi Turizm Tanıtım Derneği Başkanı (MAGTAD) Zeki Saygı ile Malatya Kültür Yaşam Derneği adına Yönetim Kurulu Üyesi Fatma Türkmen Altaş katıldı.

YORUMLAR
500

Türkiye, Malatya, Turizm, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Malatya Tanıtım ve Geliştirme Kurulu ilk toplantısını gerçekleştirdi - Son Dakika


Korona hastalarının bacaklarını inceleyen bilim insanları gördüklerine inanamadı Korona hastalarının bacaklarını inceleyen bilim insanları gördüklerine inanamadı         
10:11
2021'de Google'da en çok hangi yemekleri aradık? 2021'de Google'da en çok hangi yemekleri aradık?         
09:58
"Komşum Pınar Deniz'in konuşmalarını dinliyorum" diyen Nursel Ergin'e tepki yağıyor "Komşum Pınar Deniz'in konuşmalarını dinliyorum" diyen Nursel Ergin'e tepki yağıyor         
08:43
Numan Kurtulmuş'tan "İBB'ye kayyum atanacak" iddialarına yanıt Numan Kurtulmuş'tan "İBB'ye kayyum atanacak" iddialarına yanıt         
08:22
Beşiktaş, Önder Karaveli yönetimindeki ilk yenilgisini Konyaspor'dan aldı Beşiktaş, Önder Karaveli yönetimindeki ilk yenilgisini Konyaspor'dan aldı         
22:09
Emekli zammında heyecanlandıran ipucunu AK Partili yönetici verdi Emekli zammında heyecanlandıran ipucunu AK Partili yönetici verdi         
20:36
BDDK, aralarında bazı eski Merkez Bankası başkanlarının da olduğu 26 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu BDDK, aralarında bazı eski Merkez Bankası başkanlarının da olduğu 26 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu         
20:08
Evlerinde 37 yıldır kapalı duran odadaki çantayı açan kız kardeşler, çığlık çığlığa sevinmeye başladı Evlerinde 37 yıldır kapalı duran odadaki çantayı açan kız kardeşler, çığlık çığlığa sevinmeye başladı         
17:24
Tuvaletleri tıkanan aile, borudan çıkan prezervatifleri görünce kızlarının ve oğullarının odasına koştu Tuvaletleri tıkanan aile, borudan çıkan prezervatifleri görünce kızlarının ve oğullarının odasına koştu         
16:11
Sevgilisine kadın arkadaşından gelen çıplak fotoğrafları yakalayan Ebru Polat öfke kustu: Kafasını duvara sürtsem Sevgilisine kadın arkadaşından gelen çıplak fotoğrafları yakalayan Ebru Polat öfke kustu: Kafasını duvara sürtsem         
15:47
ORC'nin en başarılı 5 büyükşehir belediye başkanı anketinde İmamoğlu zirveye tırmandı! Listede AK Parti'den tek isim var ORC'nin en başarılı 5 büyükşehir belediye başkanı anketinde İmamoğlu zirveye tırmandı! Listede AK Parti'den tek isim var         
15:45
Çoban, kavga eden keçilerindeki detayı fark edince kahkahalar atarak gülmeye başladı Çoban, kavga eden keçilerindeki detayı fark edince kahkahalar atarak gülmeye başladı         
15:24
Neden Galatasaray'ı istemedi? Fatih Terim'e en yakınından gündem olacak sözler Neden Galatasaray'ı istemedi? Fatih Terim'e en yakınından gündem olacak sözler         
14:55
Paraları olmadığı için Messi'yi göndermişlerdi! Barcelona, Manchester City'nin yıldızını şehre getirdi Paraları olmadığı için Messi'yi göndermişlerdi! Barcelona, Manchester City'nin yıldızını şehre getirdi         
14:38
"Utanmadan mektup yazıyor" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İmamoğlu'ndan ''Öcalan'lı'' yanıt "Utanmadan mektup yazıyor" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İmamoğlu'ndan ''Öcalan'lı'' yanıt         
14:17
Evde cansız bedenleri bulunan çiftle ilgili kan donduran detay! Evde cansız bedenleri bulunan çiftle ilgili kan donduran detay!         
13:28

Son Dakika Haberleri
10:02 Alışveriş yaparken kalp krizi geçirdi; sokak kedisi başında bekledi
09:57 2021'de Google'da en çok hangi yemekleri aradık?
09:41 Önündeki kamyona çarpan minibüs sürücüsü feci şekilde can verdi
09:38 ABD'de huzurevinde koronavirüsten ölenlerin yakınlarına 53 milyon dolar tazminat ödenecek
09:28 Avustralya'da koronavirüs testi pozitif çıkan yüzlerce kişiye yanlış sonuç verildi
09:25 KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Muhalefet kimlikleri aşan bir siyaset izlerse oyu yüzde 60'ları bulabilir
09:15 Meteoroloji uyardı! 3 bölgede sağanak yağış görülebilir
09:15 Bir oyuncu daha koronavirüse yakalandı! Bu kez Kenan İmirzalıoğlu
09:11 KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Seçime doğru son düzlüğe girdik
08:43 "Komşum Pınar Deniz'in konuşmalarını dinliyorum" diyen Nursel Ergin'e tepki yağıyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2021 10:15:16. #1.11#
SON DAKİKA: Malatya Tanıtım ve Geliştirme Kurulu ilk toplantısını gerçekleştirdi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement