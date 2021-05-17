Maltepe Belediye Meclisi'nden "Filistin halkının yanındayız" mesajı - Son Dakika

Başkan Kılıç, "Meclis olarak Filistin halkının yanındayız. Birleşmiş Milletler Örgütü'nün sadece tırnak içerisinde geçiştirici, sıradan basın açıklamaları yerine İsrail'e karşı daha ciddi yaptırımları hayata geçirmesini bekliyoruz" dedi.

Maltepe Belediye Meclisi, Belediye Başkanı Ali Kılıç başkanlığında Mayıs ayı olağan oturumunu gerçekleştirdi. Pandemi nedeniyle Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantının açılış konuşmasını yapan Başkan Ali Kılıç, 3 günlük bayram tatili boyunca sokaklarda gerçekleştirdikleri etkinliklerden bahsederek başladığı konuşmasında, " Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'dan yaktığı özgürlük ateşinin 102'nci yıldönümünü 19 Mayıs'ta inşallah gerçekleştirmiş olacağız ve bu vesileyle ulusal Kurtuluş Savaşımızın başladığı tarihten bugüne kadar bu uğurda mücadele eden, yaşamını yitiren bütün şehitlerimizin önünde bir kere daha saygıyla eğiliyorum ve gazilerimize de saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum" dedi.

KILIÇ'TAN BM'YE ÇAĞRI

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına da değinen ve İsrail'in meclis üyeleriyle birlikte kınayan Ali Kılıç sözlerini şöyle sürdürdü: "Değerli arkadaşlar insanlık tarihi gerçekten çok önemli bir sürece tanıklık ediyor. Yani tırnak içerisinde olağanüstü bir süreç olarak ifade ettiğimiz bu korona sürecinde, ne yazık ki İslam alemi için çok önemli olan Ramazan ayının son günlerinde İsrail'in Kudüs'te terörist saldırılar gerçekleştirdi ve gerçekleştiriyor. Bu terörist saldırılara karşı, başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere muhalefet partisinin genel başkanı, tüm siyasi partiler, tüm vatandaşlarımız, 82 milyon insanımız deyim yerindeyse kenetlendi ve bir yumruk gibi tek başına bu saldırılara karşı durdu. Ümit ederim bir an önce, özellikle de Türkiye'nin öncülüğünde çözüm bulunur. Sayın Cumhurbaşkanımız da, kendisinin ifade ettiği gibi 19 ülkenin hükümet başkanı veya cumhurbaşkanlarıyla temasta bulunduğunu açıklamıştı. Yine ümit ediyorum ki insanlık bu drama daha fazla seyirci kalmaz. Meclis olarak Filistin halkının yanındayız. Birleşmiş Milletler Örgütü'nün sadece tırnak içerisinde geçiştirici, sıradan basın açıklamaları yerine İsrail'e karşı daha ciddi yaptırımları hayata geçirmesini bekliyoruz."

İBB'DEN DALÇIK, İSKİ'DEN KANAL ÇALIŞMASI

Soma'daki maden kazasında hayatını kaybeden 301 madenciyi de anan Ali Kılıç, anneler gününü, 1 Mayıs'ı ve engelliler haftasını kutladı. Kılıç ayrıca, Mayıs ayında vefat eden yazar Sait Faik Abasıyanık, Fatih Sultan Mehmet ve Nene Hatun'u konuşmasında andı. Son olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin dalçık projesi, ilçenin en büyük caddelerinden biri olan Atatürk Caddesi'nde ve Beşçeşmeler'de yaptığı çalışmalar ile İSKİ'nin Yalı mahallesinde yaptığı kanal çalışmasıyla ilgili bilgi veren Kılıç, sözlerini 27 Mayıs darbesinde hayatını kaybedenleri anarak noktaladı. (17.05.2021)